Un buen puñado de leyendas del rock

El universo roquero está repleto de relatos, anécdotas, leyendas urbanas, cotilleos e historias sobre todo su proceso: desde la composición de una canción hasta los conflictos que acaban con la existencia de una banda. Los amantes del género nunca se han conformado con las melodías, las guitarras distorsionadas, las letras y las actuaciones en directo. Después de que uno se afilie como seguidor de un cantante o grupo, lo más habitual es buscar más allá de lo musical para escudriñar en el mundo personal de los admirados artistas: conocer su inspiración, gustos, fobias, preferencias, vicios... El fenómeno fan siempre ha tratado de cruzar esa línea con el fin de alimentar a la siempre hambrienta mitomanía y hacerla volar. Yoko Ono conoce muy bien los efectos que provocan las historias –sean reales o no– que surgen alrededor de cualquier grupo de rock. Y aunque ella solo fuese la última de las fichas de dominó que hizo caer en desgracia al conjunto de Liverpool, la artista japonesa sigue hoy cargando, hace más de medio siglo, con el sambenito de haber acabado con los Beatles.

Conocedor de la atracción que estos relatos despiertan entre los roqueros, el ingeniero, músico y escritor Josep Clotet ha elaborado un sugerente texto en el que aborda una docena de momentos que, de una manera u otra, han marcado la historia del rock and roll desde sus orígenes. Se trata de un colorido recorrido que arranca en tierras africanas, madre de los ritmos y cadencias del blues que después despuntarían en el sur de los Estados Unidos, y que concluye con The End, canción que cierra –con permiso de los accidentales 23 segundos de Her Majesty– el álbum Abbey Road, trabajo que puso el punto final a la trayectoria del grupo de Lennon, McCartney, Harrison y Starr.

El pacto que Robert Johnson firmó con el diablo en un cruce de caminos para obtener su destreza a la guitarra; la vital inspiración que Leonard Cohen encontró en la joven noruega Marianne Ihlen; el triángulo amoroso formado por George Harrison, Pattie Boyd y Eric Clapton, y las quejas adultas de Spencer Elden, quien protagonizó siendo un bebé la portada de Nevermid, el mítico álbum de Nirvana, son algunos de los relatos de este volumen que, además, cuenta con las originales ilustraciones de la artista gráfica Andrea Castro. Como bien indica Jordi Sierra i Fabra en el prólogo de ‘12 momentos mágicos del rock’, título editado por Reedbok dentro de su sello Ma Non Troppo, este volumen resulta una lectura «apasionante, interesante, lúdica y divertida». Y no porque las historias que contiene sean raras o poco conocidas, sino por la particular visión, repleta de detalles e interconexiones, que aporta su autor.

Entre estos relatos destaca el protagonizado por la joven estudiante Bobbi Kelly y el camarero Nick Ercoline, dos amigos que en agosto de 1969 decidieron recorrer los 60 kilómetros que separan la ciudad de Nueva York de la localidad de Bethel para asistir al festival de Woodstock. Una vez allí, la cámara de Burk Uzzle les inmortalizó abrazados bajo una manta de colores en mitad de la muchedumbre. La hermosa instantánea no solo se convertiría en la portada del famoso triple álbum que recogía las actuaciones del mítico festival, sino en un testigo del gran amor de sus protagonistas, que se casaron dos años después del evento y permanecieron juntos hasta el final de sus días.

Otro gran momento recogido en este libro tiene que ver con el episodio que sirvió de inspiración a un tema clásico entre los clásicos del rock: Smoke on the water, de Deep Purple. En diciembre de 1971, Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Jon Lord, Roger Glover e Ian Paice asistían como espectadores a un concierto de Frank Zappa en el casino de Montreux, lugar que habían alquilado para grabar allí, a partir del día siguiente, el álbum Machine Head. El guitarrista de Baltimore y su banda, The Mothers of Invention, desplegaron toda su maestría durante algo más de una hora. Pero una bengala lanzada al techo desde el público hizo que el auditorio saliese ardiendo en mitad de la actuación. Los asistentes, incluidos los miembros de Deep Purple, pudieron escapar del incendio, y la imagen de las llamas del casino reflejadas en las aguas del lago Leman le serviría a Gillan para dar forma a la letra que acompaña al inmortal riff de Blackmore.

La lectura de ‘12 momentos mágicos del rock’ se disfruta el doble gracias a los códigos QR que acompañan las historias. A través de ellos, el lector podrá encontrar las canciones a las que se alude y convertir este singular paseo por la historia del rock en una experiencia mucho más completa.

Portada del libro de Josep Clotet. / L. O.