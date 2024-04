Los 4F: Galactus pone en jaque al mundo

Las clásicas aventuras de Los Cuatro Fantásticos recuperadas por Biblioteca Marvel de Panini llegan a su décimo tomo, una entrega que recoge seis números (Fantastic Four #48-#53) de la que está considerada como la mejor etapa de toda la historia de la cabecera. Porque si tuviéramos que elegir un momento de grandísima transcendencia en la trayectoria de la Primera Familia, no hay duda de que se encuentra en las páginas de este volumen, en el que el imbatible tándem formado por Stan Lee y Jack Kirby nos brinda el nacimiento de tramas, conceptos y personajes fundamentales en el desarrollo del súper equipo liderado por Reed Richards y del Universo Marvel. Una etapa gloriosa y revolucionaria que hace de este tomo un auténtico must have para cualquier aficionado a los cómics.

Estamos en el año 1966 y la conocida como «Edad Dorada» de Los 4F arranca con la conclusión de la saga de Los Inhumanos –iniciada en el tomo anterior– y la inminente llegada de Galactus, el todopoderoso devorador de mundos que amenaza con acabar con la Tierra. Como indica Pedro Monje en el prólogo de este volumen, Stan Lee andaba por entonces dándole «vueltas a cómo celebrar el inminente episodio cincuenta de la serie» cuando le planteó a Kirby la potente idea de que el súper grupo se enfrentase al mismísimo Dios. De esta idea nació la trilogía de Galactus, cuya llegada es anunciada por su misterioso heraldo cósmico, Estela Plateada, personaje que acaba conectando con la bondad de la raza humana y enfrentándose a su señor.

Los lectores descubrirán que uno de los más poderos villanos jamás ideado no actúa por maldad sino por la necesidad de alimentarse de la energía de los planetas vivos. El profundo juego dramático que ofrece este arco argumental elevará la narrativa de los cómics, marcando un punto de inflexión para todo lo que vendría después. Por si fuera poco, este indispensable volumen contiene, además, las primeras apariciones de Pantera Negra y la sorprendente dimensión paralela conocida como la Zona Negativa.

Biblioteca Marvel Los Cuatro Fantásticos #10

El Asombroso Spiderman #7

El Poderoso Thor #7

Autores : Lee, Kirby, Ditko, Colletta

: Lee, Kirby, Ditko, Colletta Editorial : Panini

: Panini Precio: 13,95 € cada ejemplar

Las entregas mensuales de la Biblioteca Marvel se completan con los nuevos tomos de Spiderman y Thor. El séptimo volumen del trepamuros contiene cinco números (The Amazing Spiderman #30-#34) en los que Peter Parker protagoniza la recordada saga del Planeador Maestro: una trama capital en la historia del Hombre Araña. Además de iniciar su paso por la universidad y conocer a personajes fundamentales en su vida, como son Gwen Stacy y Harry Osborn, Parker se sentirá responsable de la enfermedad de la tía May y su ira contra quienes han robado el suero que podría curarle le acabará sepultando bajo la estructura de una enorme fortaleza submarina. Steve Dikto, responsable del argumento y el dibujo, firma aquí, como indica Julián M. Clemente, «la mayor obra maestra de toda su etapa al frente de Spiderman».

Por último, en el séptimo tomo del Poderoso Thor, somos testigos de cómo el héroe asgardiano logra convertirse en uno de los pocos personajes de Marvel en alcanzar una cabecera bajo su propio nombre. Tras Journey Into Mystery #125, que abre este volumen, el hijo de Odín comenzaría a caminar en solitario. En el resto de números aquí recopilados (The Mighty Thor #126-#130) veremos a Thor y Hércules enfrascados en una disputa por conquistar el corazón de Jane Foster y uniendo sus fuerzas contra Plutón. Sin olvidar, por supuesto, las siempre motivantes aventuras de los Relatos de Asgard.