Anne Sexton: mas allá de la partida de dados

A la hora de evaluar el peso del azar, su ingobernable geometría, convendría en más de una ocasión tener en cuenta el arrebato ventajista. Especialmente, porque casi todas las ponderaciones son formuladas a posteriori, con relecturas edificantes y sin reparar en un imponente hecho estadístico: que son muchas más las cosas que no acaban de suceder que las que se mantienen en pie a costa de la consabida carambola. En la historia del arte son numerosas las obras que se producen animadas por una concatenación de sucesos arbitrarios, con esa misma lógica endeble, dicho sea de paso, con la que bien podían no haberse producido, pero acaso con mayores dosis de homilía propagandística. Entre otros aspectos, porque nadie puede hablar de lo que no ha ocurrido. Menos aún con esa profusión de términos de hechicería que abundan en la periferia de la literatura clínica y en el optimismo santurrón de los coach y de los manuales de autoayuda.

Con la obra de Anne Sexton (1928-1974) resulta inevitable no pensar siquiera un instante en la influencia de un hecho fortuito que contribuyó decisivamente a que sus poemas fueran escritos. Después de una de las grandes sacudidas psíquicas que abundaron en su vida, accidentada y, en ocasiones, hasta mórbida, su terapeuta le recomendó como ejercicio volver a escribir poesía, género que había abandonado prematuramente -y tras apenas unos devaneos de juventud- para entregarse a su destino de muchacha de excelente familia no menos prematuramente enjaulada en uno de esos matrimonios de oropel y sordidez que tanto marcaron en Estados Unidos a su generación. Un regreso a la creación que, ya antes de su novelesco suicidio, fue interpretado por buena parte de esos que ven la salud mental desde la barrera como un acontecimiento glamuroso y redentor y que ella se apresuraba a aventar insistiendo en que la literatura no le había salvado de nada. Quizá, porque la literatura no está concebida para salvar a nadie, y menos frente a infiernos de esas dimensiones, pero también porque no deja de ser cínico anteponer la creación artística al sufrimiento de un ser humano. No sabemos, no hay forma de saber, más allá de las referencias cambiantes de sus libros, si Anne Sexton fue más feliz por ganar el Pulitzer, pero lo que está claro es que ni el capricho que rodeó a su literatura, ni tampoco su muerte ni las circunstancias anejas, dan para romanticismos ni para extraer lecciones de dicha. Las posibilidades de que alguien escriba como los dioses por la vía del escapismo o salga convertido en Anne Sexton después de asistir, como ella, a talleres de escritura creativa son extraordinariamente reducidas. Anne Sexton fue Anne Sexton porque tenía un talento descomunal. Y lo único que quizá haya que acentuar de su rocambolesca entrada en la creación es que ese talento se podría haber perdido. Con el agravante, además, de la hipócrita inercia del american dream y su condenado machismo, que a tantas mujeres sepultó y malogró entre llantos de niños, peinados aparatosos y clandestinos tragos de bourbon.

Poesía completa Anne Sexton

Editorial : Lumen

: Lumen Traducción : Ana Mata Buil

: Ana Mata Buil Precio: 29,35 €

La poesía de Anne Sexton, recuperada ahora por Lumen en una magnífica edición que reúne sus diez libros publicados y sus creaciones póstumas, es el puntal que, más allá del mito, permite escarbar en una de esas obras que hacen muy difícil bajar la guardia. Incluso a los que no son lectores de poesía. Amiga de Sylvia Plath – «tu muerte era la mía», diría tras la desaparición de la autora- Sexton fue pionera en la introducción de temas tabú hasta entonces vetados a la literatura, muchos de ellos ligados a la mujer como el aborto o la masturbación femenina, pero también una revolucionaria en un sentido más amplio, de un atrevimiento expresivo apabullante y con capacidad de pisotear la levita y lo poco que, tras las vanguardias europeas, restaba de solemnidad a la literatura. Sus textos, traducidos concienzudamente en este nuevo volumen por Ana Mata Buil, y precedidos de la introducción de su amiga y colaboradora Maxine Kumin, suponen un estallido de imaginación que va más allá de la etiqueta de confesional que siempre le ha endilgado la crítica. Y que mezclan la intimidad – «un poeta es alguien que con muebles hace un árbol», escribió- con un tipo de verdad que dista mucho del circo anodino con el que se entiende en estos días la confesión; una verdad, la suya, que late bajo la epidermis y se revela tanto como se rebela. A cañonazos y con originalidad.

Libros como el fantástico ‘El horrible remar hacia Dios’ dan la talla de una autora que es un prodigio de carnalidad, valentía compositiva y magnetismo, que habla de sus hijas y de la muerte y de dios, pero también del derrumbe de la infancia, los insectos, la música -la autora llegó a tener una banda experimental- y la asfixia de la cotidianidad. Una poesía asumida a cada paso como acto de liberación y como puerto de entrada y de salida al horror que todavía hoy, a cincuenta años de la muerte de Anne Sexton, conserva su frescura. Y que rasga el mito de su autora, su cautiverio, su tragedia, para enfrentarnos a una de las experiencias intelectuales y sensuales más singulares de la poesía estadounidense. Una experiencia que pudo no existir, pero que existe. Como todas. Incluido, ay, lectores, ustedes y yo. Aprovechemos la coincidencia, que el dolor amanece todavía.