Nadie ha vendido más libros que Bernard Pivot

Según una encuesta realizada durante los años de emisión de Apostrophes (1975-1990), un tercio de los libros que se compraban en Francia en la época tenía como origen alguna de las emisiones del programa de televisión de Bernard Pivot. Quizá una de las razones que expliquen las diferencias entre los índices de lectura entre Francia y España, recordemos que los franceses leen mucho más que nosotros, es que ellos disfrutaron de Bernard Pivot y nosotros nos tuvimos que conformar con Fernando Sánchez Dragó. Pues Bernard Pivot ha muerto esta semana, y aunque yo nunca he sido muy francófilo, siempre he respetado a este periodista del que tuve la suerte de ayudar a editar ‘Las palabras de mi vida’ (Confluencias 2014), un libro que adoptaba la curiosa forma de un diccionario: uno muy personal, libre y de tono tanto riguroso como ameno y descarado en el que Pivot reunió aquellas palabras que le habían acompañado a lo largo de su popular trayectoria profesional. Aún recuerdo con nostalgia la ilusión con la que hace ya décadas encendía el televisor con la alegría de aprender algo nuevo –les prometo que eso ha sucedido, ¿recuerdan cuando había programas que realmente querían ver?-, de escuchar una buena entrevista o ver una película sobre la que habías leído que era imprescindible. Bernard Pivot fue protagonista de esa época, y ya no está con nosotros.