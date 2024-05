Luis Miguel Malo Macaya: Verdad y ficción poética

Dijo Jorge Luis Borges: «Que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los que he leído». Para un escritor que verdaderamente se precie la lectura es consustancial a la escritura. La una y la otra son inseparables, pero la lectura es el pilar fundamental sobre el que se sustenta la escritura. Sin embargo, existe en los últimos años a ignorar la lectura como fuente imprescindible para la escritura, y el resultado o consecuencia lógica es que se publican libros de una mediocridad insultante. Por suerte para la poesía, hallamos no solo al gran lector, sino también la voz singular en el poeta que es Luis Miguel Malo Macaya (Santander, 1953). Una de las peculiaridades que le distinguen es su generosidad lectora con la difusión continua y constante en redes sociales de poemas de otros autores a los que se acerca con verdadera delectación, lo que nos da una idea de cuáles son sus lecturas. En los últimos años, su producción poética venía publicándose en su cuenta de Facebook. ‘En papel’, publicado por Mahalta ediciones, es el resultado, podríamos decir, de la suma de algunas traiciones, como se adelanta en el prólogo, de su amigo y también poeta Pedro López Lara: «Este libro es producto de una suma de traiciones. Desde su origen. Traición que perpetra el editor contra el autor, el autor, involuntariamente, contra sí mismo; el prologuista, contra ambos». Así nace ‘En papel’, «urdido, casi a espaldas suyas (del autor), esta colección de poemas inéditos en tinta», añade el prologuista, y concluye invitando al lector a leer ‘En papel’: «disfruta de sus muy disfrutables versos, saca provecho de las verdades y ficciones que contienen, de la sabia confusión de unas y otras en que consiste su mensaje cabal; y, en el caso de que por desgracia estés aquejado de veleidades creativas, aprende en sus bien trabados andamiajes retóricos los artificios que, si primerizo o inexperto, podrás trasladar a tus propias quimeras». Bienvenidas estas traiciones del editor, Francisco Caro y del prologuista Pedro López Lara, porque el producto final es un libro íntimo, que nos da la oportunidad de conocer la personalísima voz de un poeta, Luis Miguel Malo Macaya, merecedor de la atención del lector de poesía, que podrá comprobar que la esencia nutricia de este poemario parte y se constituye en un cuerpo sólido precisamente por su profundo conocimiento de la poesía española, divulgada con generosidad por él mismo en las redes sociales.

De su trayectoria poética destacamos su primer libro ‘Solo de amor’ (1979), ‘Nominación a tientas’ (1983) y ‘A mi indebido tiempo’ (2017). Fue miembro del grupo Cuévano y dirigió la colección de poesía ‘La sirena del Pisueña’, además su obra ha sido incluida en numerosas antologías, entre ellas, ‘Poetas de Cantabría hoy (1979) y ’25 años de creación poética en Cantabria (2006). Si bien puede comprobarse que la obra de Malo Macaya no es extensa, como en otros autores reseñados, sí goza de esa necesaria verdad, que unida al elemento ficcional, nos incita a adentrarnos en un universo poético de clara plenitud, tanto en su forma como en su fondo. En los tiempos que corren no es fácil encontrar en la poesía esa complementación de verdad y ficción y, sin embargo, Malo Macaya lo consigue en este breve pero sustancioso poemario. Ya desde el primer poema conjuga esos dos elementos que sustentan el hecho poético: «Abro la puerta y fija posiciones / mi soledad. Sufro los desencuentros / conmigo mismo: ciego de sombra escribo / mi propia sombra. // Caigo a escribirme luego / no sé por qué ni sé hasta quién: resumo / los puntos cardinales de mi miedo / a salir; mi resultado es este sombrío proseguir / a donde nadie lea lo que siento, / en el papel mojado en que mañana / se haga saber mi pesadumbre en verso».

En papel Luis Miguel Malo Macaya Editorial: Mahalta Precio: 14,00 €

‘En papel’ está estructurado en tres partes: “Del poeta”, “De mí, de ti” y “Palabra y tiempo”. Tres partes en las cuales la poesía fluye en versos endecasílabos a veces, otras alejandrinos o heptasílabos, en los que la nota principal o destacada es el encabalgamiento, además de otros recursos que nos sitúan ante el buen poeta que es Malo Macaya. En la primera parte hallamos, en “El poeta”, estos versos: «El olvido, en principio, lo deseña, / y, a su fin, la memoria lo resalta (…) Si le encierran en libro para nadie, / a todo el mundo se abre en esta página»; también las razones que llevan al poeta a escribir, cuando confiesa: «Escribo porque sí. / Escribo por lo visto. Ahora o nunca, sólo / porque estoy solo escribo». Ocupa la memoria un lugar de preeminencia en la poesía de Malo Macaya, el tiempo como espacio central de las emociones, y así, en la segunda parte aparece la casa y los objetos, la oscuridad y sus silencios en el poema ‘Jugando al escondite’: «En el fondo asustado de la casa, / con el miedo infantil correspondido, / jugaba al escondite (…) Sigo jugando / al escondite con mi propia sombra», como también será la madre, la esencia de sus días: «Voy a ver a mi madre / que me mira y me espera / en las nubes con ángeles», y el paisaje cántabro junto a la voz del poeta Salinas, la playa del Sardinero con el sabio Gerardo Diego o el cementerio de Ciriego en referencia a la muerte: «El día que me muera allí estaré seguro. / Allí nada ni nadie podría hacerme daño. / Estaré junto a ellos eternamente solo: / como dice que mueren los que han amado mucho», razón la del amor inquebrantable: «No es tan corta la vida / si en amor la cumplimos». Memoria, tiempo, olvido y palabra: «Olvidar es un reto que nos pone en el sitio / merecido, en miradas / sin consuelo posible. / Y los días felices ya pasaron de largo. / Las palabras más tristes prevalecen / y nos dejan atónitos contemplando los días, / sin poder contenerlas en un poema nuevo». La buena poesía se halla en los propios silencios del poeta Luis Miguel Malo, y hay que descubrirlo en versos como estos: «Te repites si callas. / Te repites si escribes. Por eso me repito. / Ya es tiempo de silencio. (…) Os dejo, solamente, cuanto aquí me leéis».