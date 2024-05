Una pequeña feria para grandes lectores

Uno no es muy fan de las citas oficiales, de ferias y simposios, pero luego vas de rebote a algo como las VI Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil en Fuengirola y sales convencido de que hay otros mundos posibles y están en este –en un pequeño parque de Fuengirola, para ser más precisos-. Me dijeron que más de 1.300 alumnos de Primaria y Secundaria habían participado en actividades, y me lo creo. Lo que sí vi fue a autores e ilustradores como Mar Ferrero, Leticia Gancedo, Chiki Fabregat, Ana Campoy, Alex Alonso, Inma Moya, Alejandro Villén, Juanje Infante, Nacho Pangua y Alex Alonso, todo orquestado por Patricia García-Rojo –dos veces ganadora del Premio Gran Angular y una profesional impecable -. Y también vi muchos libros en manos de pequeños lectores, que eso es de lo que se trata –ellos son los que leen en este país-. Seguro que en esos días se reforzaron muchas aficiones a la lectura, así que enhorabuena. Y quizá esos lectores lleguen alguna vez hasta las páginas de Alice Munro (1931-2024), la Premio Nobel canadiense que nos dejó esta semana; porque Paul Auster no es el único escritor que ha muerto, aunque lo parezca –por favor, no más ejemplares de sus libros en mi feed de Instagram-. Lo que se nos viene encima es la Feria del Libro de Madrid, la madre de todas las ferias, y un auténtico latazo de cifras. La vida sigue.