La venganza del escarabajo: Kafka para una nueva era

A mediados de los noventa, justo cuando los bytes empezaban a rematar a los linotipistas y las poleas y los tornillos se iban quedando anticuados como metáforas de la alienación, el crítico Harold Bloom, que de literatura y manías industriales sabía mucho, dijo algo que ya por entonces, y sin la maquinaria de internet haciendo de las suyas, sonaba a obviedad: nadie, ningún autor, representa mejor al siglo XX que Kafka. Una sentencia que, tensada en sus extremos, habla muy a lo ancho del propio siglo y, por supuesto, también del celebrado autor; que un checo que escribía en alemán y fallecido de tuberculosis en 1924 diera con la horma de una sociedad que apenas llegaría a conocer -y que estallaría, al menos, cinco veces por los aires antes de arribar agonizante y a modo de resumen a la mesa de disección de Harold Bloom- da mucho que pensar sobre el alcance de los genios premonitorios. O, como mínimo, sobre la evolución espiritual de la especie o la audacia de la publicidad. Especialmente, si se tiene en cuenta la volatilidad de la gloria poética, que ha visto caer en manos de modas y caprichos a sus mejores representantes. E, incluso, a aquellos que presumían ampulosamente de inmortalidad.

Sobre la influencia de Kafka nadie iría más allá en su diagnóstico que Borges, que daría vuelo metafísico y borgiano a la historia de la crítica al afirmar que su colega checo no sólo había marcado a los escritores que le sucedieron, sino también a los que figuran por detrás. Una cosa que quizá es como decir que Joyce estaba en Cervantes antes que Lepanto y que la popularización de la cerveza negra en barril y que seguramente habría espantado más que a nadie al propio Kafka. Un narrador metido a agente de seguros del que, pese a su incuestionable amor a la literatura, no sabríamos nada, a excepción de la existencia azarosa de un ramillete de cuentos prácticamente perfectos, si no fuera por la maña de su amigo Max Brod a la hora de burlar sus intenciones testamentarias y a los juegos de manos de alguna de las muchas mujeres que frecuentaron su correspondencia. Y que, además, ha llegado al primer centenario de su muerte con mejor fama si cabe que el resto de gigantes a los que parece rendido el juicio universal. No sin arrastrar una exquisita y, en cierto modo, lógica contradicción -la contradicción, a veces, no es más que la suma de lógica, tiempo y flaqueza-. En una época en la que todo el mundo se obstina en ejercer de anuncio de sí mismo, triunfa el icono de concertación de la insignificancia. Hasta el punto de hacer de Gregorio Samsa el insecto más famoso desde los inicios de la humanidad. Ahora bien, más allá de la penetración de La Metamorfosis, y de su reconocimiento global, cabría preguntarse qué significa todo esto. Qué quieren decir sobre Stephen Dedalus los miles de irlandeses que se emborrachan en el Bloomsday; qué de los campos de La Mancha la silueta de Don Quijote sobre una cuña de queso; en qué hemos convertido realmente a Kafka. O, dicho de otro modo: ¿cómo y por qué leemos sus libros? ¿Cuánto hay de ripio en su encaje con la cultura, decadente o no, de este milenio? ¿Qué queda de él?

Las preguntas cobran vigencia no sólo a propósito de la efeméride -3 de junio, ya saben-, que lleva casi un año siendo felizmente replicada por la industria cultural con la aparición de todo tipo de adaptaciones y publicaciones, sino porque no es la primera vez que se formulan. En las apenas diez décadas que han transcurrido desde su muerte, Kafka y su literatura han sido reivindicados con la misma saña y elasticidad intelectual con la que el marxismo y los cultos monoteístas trataban de sellar su supervivencia. Desde el anarquismo al misticismo, el expresionismo, el existencialismo, o el surrealismo, son muchas las etiquetas que se la han ido endosando con tanta fuerza como la de su rabiosa contemporaneidad, condición a la que es difícil que se detraiga una obra que admite por palmaria y verosímil a las primeras de cambio la alusión a conceptos tan alojados en la órbita del pasado siglo como la burocracia, el absurdo, la crueldad, la ansiedad o la batalla contra el padre. Sin duda, no está nada mal para alguien que apenas se acercó a los cuarenta y que acusó toda la vida una salud quebradiza. Y que dejaría a la postre una de esas estelas que no sólo desbordan la escritura para asomarse a las plazas públicas, sino que condicionan también la estética de artes colindantes. A veces, incluso, en brincos insospechados y a través de portavoces que ni siquiera son conscientes de la deuda contraída.

Cuenta Fernando Arrabal que en uno de sus primeros premios de teatro a alguien del jurado se le ocurrió compararle con Beckett, autor que, entonces, y aislamiento y altercados políticos de por medio, no había leído y cuyo nombre le sugería fantasmas y rimas y leyendas. Es la sentencia de Borges pidiendo pista en sus vasos comunicantes, que, en el caso de Kafka, señalan al milagro de su disolución dentro de la cultura. Con una personalidad tan marcada y un mapa de sugerencias tan inagotable como para que cada década renueve sus votos y le agregue su propia interpretación. Un ejemplo: el argumento del cuento que remachó en su lecho de muerte, ‘Un artista del hambre’ (recuperado, por cierto, este año por Nórdica en una fabulosa edición con traducción de Isabel Hernández e ilustraciones de Federico Delicado): un ayunador enjaulado en un circo que se va desintegrando frente a la indiferencia del público, idea que admite vínculos que van desde la metáfora autobiográfica y puramente fisiológica a la ruindad posmoderna de la sociedad del espectáculo.

Las imágenes de los textos de Kafka perviven con maestría en el ecosistema industrial y digital y, para comprobarlo, no se necesita más que zambullirse en esa invitación intergeneracional a la lectura que representa la mejor cara de las efemérides. Al escarabajo le han salido alas; que nadie deje que se lo cuenten. Menos aún en España, donde las editoriales se han afanado en animar el debate sobre la intemporalidad y al mismo tiempo radical modernidad del autor poniendo en tinta sobre blanco lo que subyace en la letra pequeña del sombrero y de las postales de Praga: que Kafka tiene mucho más que decir que el garabato de Kafka y que su literatura galopó en muchas direcciones -algunas de ellas angulares para el siglo XX, incluso para su toma de conciencia sentimental-. Ahí tienen por ejemplo los estuches preparados por Alianza, que anudan, por un lado, sus novelas -en traducción del enormísimo Miguel Sáenz- y, por otro, sus relatos y aforismos -versión de Carmen Gauger y Adan Kovacsics-; así como la excelente compilación de sus cuentos completos en la voz de Alberto Gordo para Páginas de Espuma. O lo que es lo mismo, el conjunto de escritos -en estas nuevas propuestas despojados en la medida de lo posible de las injerencias del amigo Brod- que transformaron para siempre cada uno de los géneros a los que se adscribieron. Por supuesto, el cuento y la novela, pero también -y de manera admirable- la escritura fragmentaria y diarística.

A veces, la literatura- ese arte en el que a menudo da la impresión de que todo está por decir y que a la vez todo ha sido dicho ya-es cuestión de omitir y de abrir compuertas. Y Kafka lo hizo con una fórmula tan esencial como la que supuso en origen la mayoría de edad de la palabra y del hombre: la creación y realimentación del mito. En la serie Doctor en Alaska la inolvidable Shelly Tambo (Cynthia Geary) responde a la explicación del chamán local sobre el poder sanador de las historias a través de una anécdota loquísima sobre su pasado con el equipo de animadoras. “¿Y qué crees que significa? ¿Qué aprendiste de eso?”. “Nada”, dice Shelly. Y, en el fondo, está evocando a Kafka, los mecanismos de Kafka y de su gran mito, que es un mito que funciona exactamente al revés de los mitos: no tratando de explicar lo inexplicable y depositando su correspondiente moraleja, sino sancionando la imposibilidad de hacerlo y la aleatoriedad e insuficiencia de las normas que regulan la existencia y el relato de la civilización. ¿Hay algo en el fondo más genuinamente literario? ¿Una imagen que mejor se avenga sobre la solidez de una realidad que no deja de mostrar sus vergüenzas y de poblarse de intermediarios y discutibles estructuras de poder?

Kafka, sin pretenderlo, nos dio, como Joyce, trabajo de exégesis para trescientos años. Y un traje deliciosamente ajustable a los horrores y las sátiras de este tiempo. Lo supieron Huxley y Buñuel y Sartre y Chaplin y puede que también retrospectivamente los redactores de El Levítico. La angustia, la amenaza, el tedio y el sainete en estado puro. Los engranajes de la risa distribuidos sobre el mantel junto a los de la soledad y la dominación. La necesidad de la huida. La creación de un leviatán sin rostro que se difumina en el contexto. Con Kafka da la sensación de que se asiste al alzamiento del misterio que parodia la vida contemporánea y a la vez al más antiguo y elemental. De las cadenas de montaje y la arbitrariedad de la norma a la indefensión primeriza, la que nos dice que el que andaba desnudo no era sólo el emperador, sino también todos los que le circundaban y los que vendrían después. Cien años después de su desaparición, lo kafkiano sucede a Kafka y viceversa y hace que remate a puerta vacía el casi siempre infalible Harold Bloom. En efecto, el siglo XX fue y será siempre Kafka. Porque Kafka es el individuo y el individuo somos nosotros. Con más de un huérfano en los cementerios de las centurias que se acumularon antes y de las que están -dicen- por aparecer.

Frank Kafka / L. O.

El mito frente a los cuadernos

Su rostro, enjuto, casi cincelado a posteriori por la crítica, invade muros y está presente en todo tipo de objetos absurdos, incluidos los corchos para el vino que sustituyen a los ya de por sí poco memorables corchos para el vino. Como buen personaje devenido en leyenda, se ha convertido no en un escarabajo, pero sí en una versión incompleta de lo que el siglo inaugural de la tontería y del consumo de masas decidió que era lo que más cómodamente se ajustaba a su literatura; la idea pop de Kafka que acaba por devorar a Kafka. Incluso a la persona que vivió entre 1883 y 1924. Y que, dicho sea de paso, dejó -a su pesar- un volumen ingente de proclamaciones personales como para ser reducido a la estampita moral del oficinista obsesionado con su propia finitud. Caricatura muy exportable que, dicho sea de paso, serviría con las mismas y con un par barriles más de alcohol por temporada para retratar a Pessoa frente a la posteridad.

Kafka fue, con permiso de sus ficciones, uno de los escritores de diarios más fascinantes de la historia. Y, en este caso, la autorización, más allá del eco psicoanalítico, obedece al lindero que separa la escritura confesional de la que construye al yo con todo sus deseos, invenciones y miserias. Con un resultado, en su caso, infinitamente más suntuoso que el que se limita a los hechos más conocidos de su vida y a la sombra prolongada de sus novelas. La novela de Kafka que fue Kafka en sí mismo. Y que a ese extraordinario cóctel de pensamientos, creaciones y cotidianeidad que representan sus diarios añade la gracia no menos genuina de su epistolario, del que Galaxia Gutenberg, coincidiendo con el aniversario de la muerte del escritor, ha publicado un nuevo volumen, el correspondiente a los años de madurez del autor. Un título, ‘Cartas 1914-1920’, que prosigue la colección de sus obras completas dirigida por Jordi Llovet -inspirada en la alemana de Hans-Gerd Koch- y que, en traducción de Carlos Fortea, contribuye a ensanchar el caleidoscopio de Kafka con nuevas y atractivas lentes. Entre ellas, los escritos oficiales y profesionales, quizá representativos de otro de los gradientes de su personalidad, el del trabajador modélico al que se la atribuye incluso la invención del casco laboral de protección, compatible con el enamoradizo y con todos los que escapan del tópico del escritor endeble y ensimismado y que abren la puerta de su literatura a un elemento extrañamente menoscabado en las lecturas canónicas: el sentido del humor.

El Kafka seductor y aterrado por su propio deseo, el que nadaba y montaba a caballo, el vegetariano, el interesado por las nuevas tecnologías, el estudioso del teatro yiddish, el interesado en Niestzche, el del asesinato simbólico del padre. Todo lo que habita más allá de su avatar de siniestros pasillos y de solterones convertidos en cucarachas. Su auténtica y desperdigada biografía. La leyenda a su pesar. Su otra, y menos conocida, gran obra literaria.