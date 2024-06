Lorrie Moore, la muerte y mucha diversión

Lo único obvio de la inclasificable y atrevida literatura de Lorrie Moore (1957) es lo muy divertida que es. Su humor negro te arranca sonrisas sin el coste de distanciarte ni de su voz ni de sus personajes, cuyas personalidades resultan tan fascinantes como inextricables las intenciones de su creadora. Y esto se repite de forma muy marcada en ‘Si este no es mi hogar, no tengo un hogar’ (Seix Barral, 2024). Esta novela corta y de escritura depurada y tensa no tiene ningún sentido, y quizá por eso mismo sea una de las grandes novelas de estos últimos años.

‘Si este no es mi hogar, no tengo hogar’ nos ofrece dos historias: una de amor y fantasmas y otra rodeada de misterio en el pasado. Una de ellas ambientada en 2016 y la otra en la Guerra Civil de Estados Unidos. Y en ningún momento se cruzan o conectan, de ningún modo; aunque comparten un tono y una atmósfera, denotando que han sido escritas para compartir el mismo libro -por favor, lean sin la ansiedad de encontrar algo que las una-. Lorrie Moore no teme crear novelas extrañas y aparentemente absurdas, y quizá sea porque sabe de su prodigioso estilo y de que dispone de una imaginación poco común con la que puede construir unos relatos sorprendentes. Sí, los libros de Lorrie Moore son extraños, pero también cautivadores y únicos.

Este no es el primer rodeo de la autora de ‘Anagramas’ (1986), y su escritura rebosante de ingenio también disfruta ya de las virtudes de la madurez. Existe un raro equilibrio en esta obra, que con una ligereza más aparente que real se las ve con el dolor de frente. ‘Si este no es mi hogar, no tengo un hogar’ ofrece una lectura muy amena y divertida, sí, pero sin duda aquí nos encontramos con una constante reflexión en torno al dolor, la pérdida, lo difícil de la aceptación de esta y el amor, siempre con el amor. Y con la muerte: «La muerte es la nueva vida», se dice a sí mismo Finn, uno de los protagonistas de las historias que componen la novela -la muerte en casi todas sus formas es una constante en la creación de Moore, así que la escritora se mueve con comodidad por un terreno bien conocido por ella-.

Se ha incidido mucho en que ‘Si este no es mi hogar, no tengo un hogar’ contiene un cuento de fantasmas, y quizá muchos se acerquen a este libro movidos por la curiosidad. No es un mal motivo, pero lo que no hay en estas páginas es una obra de gótico americano, ni atisbo de ello, pese a que haber ambientado una de las historias en la Guerra Civil lo podría insinuar. Pues no, estamos en un libro de Lorrie Moore y por lo tanto es aconsejable acercarse sin intenciones preconcebidas. Lo cierto es que tiene mucho más peso narrativo un viaje de carretera que el muy comentado elemento fantasmal -que los fanáticos de los seres ectoplásmicos se den por avisados-.

El regreso a la escritura de Moore, tras un silencio de casi tres lustros, nos ha devuelto a una autora más emocional, y también más arriesgada si cabe. Y sobre todo marca la que debe ser la época de madurez de una autora con poco que demostrar pero aún con mucho por ofrecer. Tras toda una vida dedicada a la docencia, es profesora universitaria de escritura creativa, tampoco se puede decir que haya sido una escritora muy prolífica. Pero con unas pocas novelas y cuentos Moore ha recibido una gran cantidad de premios: el O. Henry en 1998, el Premio de Ficción Internacional de The Irish Times en 1999, el premio Rea Award for the Short Story en 2004 y el PEN/ Malamud, entre otros reconocimientos. Moore ya era una de las grandes voces americanas, por lo que ‘Si este no es mi hogar, no tengo un hogar’ solo nos confirma que lo sigue siendo.

Y sí esta novela será recordada, apuesto a que será en gran parte por las cartas de la protagonista de la historia del pasado: «Bueno, todo el mundo se puso muy guapo para esa causa, eso es lo que no le respondo, capas burdeos y plumas de avestruz, como si fueran actores de teatro, cuando deberían haber sabido que las causas tienen motivos que se pierden solos. El porrazo no tarda en llegar, como han declarado otras personas, y las aventuras juveniles no conocen piedad. Estos viejos secesionistas pasmados son como esos tallistas que cogen un palito de madera y lo esculpen con un cuchillo, pero solo consiguen sacar polvo de hada. Me parece que las ideas de la gente son como el perfume que llevan -se evaporan enseguida y luego hay que volver a perfumarse-, con un no pequeño olorcillo a orina asidrada. Una buena sureña que colabora con los yanquis debe aferrarse al código nocturno de su diario». Sin duda, Lorrie Moore ha regresado con la fuerza de la que solo disfrutan unos pocos.