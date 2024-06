¿De qué viven nuestros autores?

Si hablamos de ferias del libro en España de lo que hablamos es de la Feria del Libro de Madrid. Las casetas ya han echado el cierre en el Parque del Retiro y tenemos el balance en cifras de la edición de 2024: atrajo a 1.061.000 visitantes y ha generado un volumen de negocio de 10.800.000 euros. En 17 días, los 358 expositores han vendido más de 585.000 ejemplares de unos 245.000 títulos diferentes. Todo el mundo parece feliz con el resultado, aunque sea casi calcado al de 2023. Y supongo que deben de estar contentos, al fin y al cabo ya no se habla de crisis en el sector, aunque si le preguntas a algunos autores quizá estos te digan que ha llegado la hora de hablar de lo que cobran. Porque la crisis ha pasado, pero no para ellos, que siguen con ingresos que son bastante ridículos -no nos dejemos engañar por los pocos que sí pueden comprarse un yate, que a la mayoría no le alcanza ni para una moto-. Nuestros escritores, como el resto de los ciudadanos, cobran muy poco. En este país, todos somos iguales solo para lo malo. ¿Tendríamos mejores novelas y poemas si escribir fuese una verdadera forma de ganarse la vida? Para eso harían falta más lectores, y una revisión al alza de los derechos de autor. Creo que antes veremos cómo llueven ranas. Ojalá algún día la escritura atraiga al talento no solo por la vanidad sino también porque sea una profesión honrada y real, no la dudosa ilusión que sigue siendo hoy.