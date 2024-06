Viñetas rebosantes de rock and roll

En su inabarcable revolución cultural, el rock and roll siempre tuvo como aliado al cómic. Ambas expresiones han caminado décadas de la mano y han compartido tanto historias como admiradores. Infinidad de bandas han hecho partícipes a los historietistas en las portadas de sus álbumes. Mítico es, por ejemplo, el trabajo de Robert Crumb para Cheap Thrills (1968), disco de Big Brother and The Holding Company en el que Janis Joplin construyó su leyenda. Y en numerosas ocasiones las páginas de los cómics han recogido el impacto y entusiasmo de los principales grupos de música (muchos recordarán el estelar encuentro de los Beatles y Los Cuatro Fantásticos).

Después de haber disfrutado de lo lindo hace unos años con ‘It’s only Rock and Roll’, libro en el que la periodista Susana Monteagudo y la ilustradora Marta Colomer ofrecían un delicioso repaso por los grandes protagonistas de la escena roquera, la editorial Lunwerg vuelve ahora a sorprendernos con ‘Rock & Roll: la historia del rock en cómic’, volumen en el que medio centenar de prestigiosos dibujantes franceses –54 para ser precisos– exponen en viñetas el nacimiento, desarrollo e impacto del género musical nacido en los años cincuenta del pasado siglo. Una historia que arranca en el hotel de Las Vegas en el que Elvis precipitó toda su gloria y que concluye con un peculiar relato sobre James Murphy, líder de los neoyorquinos LCD Soundsystem.

Bajo la dirección del periodista Vincent Brunner, los creadores responsables de las historias de este tomo, entre ellos, Blexbolex, Charb, Jean-Christophe Menu, Charles Berbérian y Sébastien Lumineau, viajan por esta aventura colectiva entre el rock y el cómic a través de los grandes nombres de la escena: Little Richard, The Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix, David Bowie, AC/DC, The Rolling Stones, Nick Cave, Ramones, Kraftwerk, Iggy Pop, Pixies, Sonic Youth, Metalica, Nirvana, Amy Winehouse… Debido a su origen, el libro resalta igualmente a un buen puñado de artistas de origen galo, como Serge Gainsbourg, Bashung, Areski Belkacem y Brigitte Fontaine, nombres que no chirriarían tanto si la selección no hubiese ignorado a grandes e irremplazables como Chuck Berry o Neil Young.

Página dedicada a Elvis. / L. O.

Pese a los inevitables ‘olvidos’ que suceden en cada historia del rock (o de cualquier otra cosa), lo más destacado son los refrescantes, divertidos e irreverentes relatos que acompañan a cada artista. Para los que se acercan aquí por primera vez a la música de estos imprescindibles grupos y cantantes, el texto presenta una discografía destacada y una playlist recomendada de cada uno de ellos. Como apunta Vincent Brunner en el prólogo, esta historia del rock en cómic no es más que una celebración de la «memoria común y el amor visceral que sienten muchos y muchas historietistas por la música eléctrica».

Portada del cómic de Editores Lunwerg. / L. O.