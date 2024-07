David Markson y la tragicomedia del fin del mundo

Dentro de las etiquetas y morosas caracterizaciones que abundan en la literatura, sin perjuicio, por supuesto, de su uso indeterminado en algunas de las otras de las así llamadas artes, existe una que, queriendo naturalmente pasar como un elogio, le da la vuelta al guante y destierra al escritor -y por la vía aristocrática, que es, en la práctica, la más inapelable de todas- al taciturno camarín de los apestados editoriales. Si usted, siempre de ánimo ardiente y juguetón, decide escribir una novela experimental y le viene de regreso la etiqueta de ‘autor de culto’ sepa de antemano que es más que probable que sus emolumentos jamás le den para alquilar un chaflán en España, pero que al menos podrá defenderse e, incluso, cambiar su destino a través de una condescendiente y postrera incursión en el mundo del bestseller. Ahora bien, si lo que le llega de retorno es el apelativo de ‘escritor para escritores’ mejor vaya reconsiderando la posibilidad de cursar la FP o especializarse en dar sablazos. Ser ‘escritor para escritores’, ‘músico para músicos’ o ‘pintor para pintores’ es una extraña fórmula de alabanza, una ñoñería pírrica necesitada de alcanfor, incompatible, en todo caso, con la seducción del público indeciso, que suele ser en literatura, como también en política, el que acaba configurando las estanterías y cayendo graciosamente del lado de la mermelada.

Después de Claude Simon, Stockhausen o la jerga intolerable de la gente del marketing, resulta muy ingenuo pensar que tamaña categoría no despierta en la imaginación de los lectores las mismas reservas que una conversación internauta y nocturna de varias horas y bajo los efectos de sustancias saturnales con quien se acaba de meter la pata de opereta hasta el fondo: la sensación, inclemente y automática, de estar llamando a las puertas de las complicaciones. Y éstas, ya se saben, por más que nos den la vida dentro y fuera de los libros, no parecen recomendables para todos. Y menos en una época del año en la que el acto de leer parece provenir del mismo estuche pringoso en el que se acumulan los daiquiris, la crema solar y el resto de abominaciones. A no ser, claro está, que se trate de David Markson, un escritor para escritores al que un amigo le vaticinó -acaso de manera ominosa- que a fuerza de resultar tan desconocido acabaría en algún momento por hacerse famoso. Y, además, por el canal más imprevisto para alguien que, además de ejercer de editor, escribió novelas de crímenes y hasta una sátira para western que acabaría siendo interpretada en el cine por Frank Sinatra. Esto es, sin apearse del barro y a horcajadas de su proyecto más personal y alquimista: el que flotaría alrededor de su extraordinaria ‘La amante de Wittgenstein’ y que comprendería otros cuatro textos afines y en concurrente registro. Incluida ‘La última novela’, que fue en puridad la última que escribió, y que ahora llega al lector en español en versión de Mariano Peyrou y a través de Sexto Piso.

Preguntarse cómo llega un escritor con esa planta a triunfar en su senectud y no necesariamente al rebufo del inevitable elogio de David Foster Wallace -fan de Markson, por supuesto- es no tener en cuenta esos milagros activos que a veces y casi siempre a destiempo horadan los prejuicios y los catálogos editoriales y favorecen el cuerpo a cuerpo, que es un modelo de selección artesanal que de vez en cuando hace la guerra por su cuenta, no sin resultados que en ocasiones resultan más sorprendentes que sumisos. En el caso de Markson, el vanguardista de oro por antonomasia de su generación, la jaula parecía abocada a romperse. Sobre todo, por su escritura, de gran ambición aforística y hasta influida por el Tractatus de Wittgenstein, pero también cercana a la poesía y hasta a la risotada. Markson, fallecido en 2010, fue un cachondo supino. Incluso en ‘La última novela’, culminante de un ciclo que en el fondo habla sobre la muerte y el agotamiento de la cultura y que parte de la premisa de un escritor encerrado en sus últimos días junto a las lecturas que le rondan la cabeza. Aunque, eso sí, sin que el escritor ni su vida aparezcan frontalmente más allá de un puñado de frases. Supresión de la trama, decían, que es una de las cosas con las que jugueteaban los franceses y Calvino -la trama, como el vicio, se da siempre y hasta por omisión- y que aquí se pavonea en una marcha hilarante y melancólica marca de la casa, con Markson acumulando anécdotas de personajes históricos y citas ajenas que quizá digan más del protagonista y de la humanidad que cualquier exceso introspectivo; una suerte de Ulises panza arriba para publicistas, La Broma Infinita escrita en cuadernillos Rubio, una novela ultramoderna que habría fascinado a Borges y a Pascal. ¿Acaso la literatura es algo más en el fondo que un mosaico de ideas y fragmentos? David Markson dejó con este libro su testamento y la síntesis total entre la experiencia de la lectura y la de la escritura. Un descacharrante y trágico rompecabezas que dice mucho de lo que somos. Y más en estos tiempos trufados de tentaciones artificiales y solipsistas. Dato y sordidez. Información y cuerpo. Cada cita, cada párrafo de ‘La última novela’, parece funcionar como una micronovela autónoma y a la vez como parte y hasta santo y seña de la constelación y del sistema de puntos. Escritor para escritores, sí, pero también, una parodia sin piedad de todo lo que eso significa. Ignoren por un verano el carrito de los helados: Markson es un entretenimiento mayúsculo.