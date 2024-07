Flannery O’Connor, la gran literatura del mal

El mal está ahí. Sí, ahí, siempre cerca, a la mano, rodeándonos. No hace falta ir muy lejos para encontrarlo. Basta con mirar. Mirar y verlo, como hacía Flannery O’Connor, la inmensa escritora del sur de los Estados Unidos.

No tuvo una vida fácil. Aquejada de una enfermedad crónica (la misma que mató a su padre) que la obligó a llevar muletas gran parte de su corta existencia, vivió sus últimos años (murió a la temprana edad de 39 años) recluida en una granja de Georgia (llamada, curiosamente, ‘Andalusia’), donde se dedicó a escribir y a criar pavos reales.

Será acaso ese sufrimiento lo que se trasluce constantemente en su obra. Muchísimo más reconocida por sus cuentos, que ya fueron reseñados en este mismo espacio no hace mucho, Lumen publica ahora bajo el título de ‘Novelas’ las dos únicas novelas de la autora, ‘Sangre sabia’ y ‘Los violentos lo arrebatan’.

En ambas obras podemos encontrar las constantes literarias de Flannery O’Connor: El sur profundo como paisaje y un elenco de personajes extraños, un catálogo de charlatanes, de gente oscura y siniestra, de fanáticos de todo tipo. Gente que vive en un clima de brutalidad, de pecado, de miedo, de castigo, conceptos que están presentes siempre en la obra, no solo en estas novelas, sino en toda su producción. Por sus novelas, lo mismo que por sus relatos, desfila esa colección de personajes extraños, inadaptados, extremadamente violentos, miserables, visionarios, embaucadores, que transitan por la delgada frontera entre el bien y el mal, pero con una fuerte tendencia a caer en la zona del mal. Las historias de Flannery O’Connor están cargadas de una feroz violencia y de seres extraviados, personajes grotescos, asesinos, timadores y predicadores que viven la fe como una carga, como una condena, como un sino maldito. Los personajes de Flannery O’Connor, como también los de Faulkner (con quien tantos rasgos tiene en común) son auténticos demonios. Gente sin salvación posible, el mal en perfecto estado.

En la primera novela del volumen, ‘Sangre sabia’, el asunto religioso que tanto preocupó a O’Connor siempre, pero desde la perspectiva del mal, es el eje central. Destaca, fundamentalmente, la asombrosa profundidad que va alcanzando el personaje central, Haze Motes a medida que avanza el texto. Es una novela de corta extensión, pero con una hondura literaria fuera de toda duda. Fue la primera obra (1952) que publicó Flannery O’Connor, la que abrió el camino. En ella, pese a ser aún una jovencísima escritora (había nacido en 1925, tenía solamente veintisiete años), ya encontramos párrafos de extrema calidad literaria, como la imagen que crea en la página 53 de la edición que comentamos: «La multitud se movía deprisa. Era como una colcha inmensa que se destejiera y cada uno de sus hilos se perdiera por las calles oscuras». Y, también, su mirada lúcida y ácida, atormentada y sobrecogedora. Ya está ahí, en esa obra primera, y en adelante no hará más que crecer.

La segunda novela del volumen insiste en lo religioso, dando una perspectiva aún más intensa del fanatismo, de la brutalidad, de los profetas que anuncian un dios terrible. Así, en las páginas 264 y 265 dirá: «El Señor está preparando a un profeta con la mano y el ojo armados de fuego, y el profeta avanza hacia la ciudad con su advertencia. El profeta viene con el mensaje del Señor. «Ve y advierte a los hijos de Dios», dijo el Señor, «de la terrible celeridad de la justicia”. ¿Quién quedará? ¿Quién quedará cuando la misericordia del Señor golpee?».

Novelas

Flannery O'Connor

Editorial: Lumen

Traducción: Celia Filipetto

Precio: 22,70 €

Esta segunda novela, más honda, más compleja que la primera (se publicó en 1960, ocho años después de ‘Sangre sabia’), discurre por las difusas fronteras que median entre la locura, el fanatismo y la fe: «sus negras pupilas, vidriosas e inmóviles, reflejaban en el más profundo de los abismos la imagen acongojada que tenía de sí mismo, alejándose penosamente en la distancia, tras la sombra sangrante y enloquecida de Jesús, hasta que por fin recibiera su recompensa…».

En esta novela, simbólica, metafórica, la obsesión por el bautismo como insignia de la salvación entronca con los predicadores, tan abundantes en el profundo sur de los Estados Unidos. Flannery O’Connor fue profundamente católica en un mundo de excluyente mayoría protestante en el que los grupúsculos sectarios (que sin duda ella veía como la encarnación del mal) crecen sin parar. En esta novela pone de manifiesto la lucha entre la racionalidad (encarnada en la figura del maestro) y el fanatismo (que se corporeiza en el tío) y su transmisión al joven Tarwater. Es una metáfora de la sociedad de su tiempo, la pugna entre la intolerancia religiosa y la razón.

No sale uno indemne de leer a Flannery O’Connor. Es una autora que produce un hondo desasosiego. Su descarnada mirada sobre el ser humano, sobre la parte más miserable del ser humano, no deja indiferente. No son obras complacientes, fáciles, amables, de las que garantizan un rato agradable. Dejan un regusto amargo, muy amargo. Pero son imprescindibles.