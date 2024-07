Guadalajara invita a España, y casi olvidamos los libros

España vuelve a ser país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, algo que no sucedía desde el año 2000 -recordemos que es la gran feria del libro en castellano, donde hay que estar y dejarse ver-. El lema elegido es Camino de ida y vuelta, y nos llevamos a México a 150 autores y más de 60 editoriales. En el chárter que va a montar el Ministerio de Cultura están Bernardo Atxaga, Manuel Rivas, Anna Pacheco, Luis Mateo Díez, Marta Sanz, Paul Guasch, María Sánchez, Alana S. Portero, Marta Jiménez Serrano, María Dueñas, Irene Vallejo, Katixa Aguirre, Patricio Pron, Ramón Andrés, Joan Carles Mèlich, Antonio Monegal o Kirmen Uribe, entre muchos otros -quieren abarcan todos los géneros y formatos literarios: ensayistas, novelistas, autores de cómic, ilustradores y poetas y hasta científicos-. En fin, lo normal. También es ya normal que al presentar el programa casi no se hablara de libros sino de igualdad de género, de pluralidad lingüística, bibliodiversidad y sostenibilidad; y no dejaron de destacar su apuesta por la gastronomía y subrayaron que una mujer será la chef estrella. Bueno, que nadie se preocupe, también habrá conciertos. Todo esto lo han ideado para Urtasun el escritor y Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, y la comisaria de proyectos literarios y de pensamiento, Giselle Etcheverry -comisaria de pensamiento, me permito subrayar yo-. Aquello va a ser una fiesta, aunque no se si para el lector despistado que se deje caer por allí.