Mimo Vitaliani, último aspirante a Miguel Angel Buonarroti

Unos monjes rodean en círculo a un moribundo en una abadía del Piamonte, este dice interiormente que ya está muerto, pero ellos no le oyen. Imaginemos la situación, el corazón se ha parado, es decir, la temida parada cardiorrespiratoria, pero aún no se ha agotado por completo la energía en el cerebro, y es entonces cuando la vida entera pasa por la mente del finado, o eso dicen quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, que es cuando este personaje fallecido desea contar su vida a quienes en ese instante le rodean, preguntándose de modo retórico en su monólogo interior: «¿desde cuándo los muertos no pueden contar su historia?». Un derecho lícito a la vez que irrealizable, si no fuese por la literatura, pues quienes conocerán su historia no serán esos monjes, ajenos al instante exacto en que el protagonista dio su espíritu, como dice Cervantes a la muerte de Don Quijote, sino que seremos nosotros, los lectores, quienes conoceremos su historia. ‘Cuidar de ella’ es una novela bildungsroman, o de aprendizaje, del escritor francés Jean-Baptiste Andrea (Saint-Germain-en-Laye, 1971), ganadora en Francia del célebre Premio Goncourt en 2023.

La trama comienza en 1904, cuando el hijo de inmigrantes italianos nace en el sur de Francia con dos características que le acompañarán toda su vida, por un lado la acondroplasia, un trastorno en los huesos que afecta al crecimiento; y por otro, el talento escultórico de Miguel Ángel Buonarroti, el que fuera un genio del arte comparable con los griegos Fidias y Praxíteles. Mimo, cuyo verdadero nombre es el del autor de la Capilla Sixtina o la Piedad del Vaticano, ha de vivir una vida dura, su madre le envía a Italia con un supuesto pariente que le maltrata, pero donde entrará en contacto con una familia de la aristocracia, los Orsini, que serán mecenas del arte escultórico para la Iglesia Católica. Entre la familia Orsini hay varios miembros importantes en el desarrollo de esta historia, el personaje de Viola, una chica con la que Mimo establecerá un amor imposible, y que por la época en la que viven su familia será reacia a que ella estudie en la universidad; y por otro, Francesco, el hermano de Viola, que será miembro de la curia romana. Entre otras cuestiones, y sin avanzar más para no entrar en terreno spoiler, la historia se desarrolla durante las guerras mundiales del siglo XX y el estallido en Italia de la ideología antidemocrática y autoritaria de Mussolini, siendo Stefano, hermano también de Viola y Francesco, uno de los antagonistas, es decir, miembro del partido fascista.

Ficha Cuidar de ella

Jean Baptiste Andrea

Editorial : AdN

: AdN Traducción : M. Dolores Torres París

: M. Dolores Torres París Precio: 22,95 €

Jean-Baptiste Andrea ha sido guionista de cine, y dio el salto a la literatura en 2016 con su primera novela ‘Ma Reine’. El autor, que obtuvo el Premio FNAC 2023 por ‘Cuidar de ella’, ganó por esta misma obra el Premio Goncourt, donde la cuantía económica es simbólica, mientras que la reputación en Francia es enorme. Para Jean-Baptiste Andrea el escritor español Carlos Ruiz Zafón es una referencia para contar una gran historia, más allá de la literatura de temas cotidianos o la autoficción. En ‘Cuidar de ella’ el autor recuerda en cierto modo a ‘Bomarzo’, de Manuel Mujica Laínez, en el sentido de utilizar como protagonista a un personaje con un aspecto fuera de lo común, y el uso del apellido Orsini como un signo aristocrático, pero en el personaje de Viola Orsini, o la novela de aprendizaje de Ernesto Sabato ‘Sobre héroes y tumbas’, y la complicada relación de los protagonistas, Martín y Alejandra. Jean-Baptiste Andrea nos muestra en su novela el romanticismo imposible, que es donde se manifiestan los límites tempestuosos de la realidad, la que somete al ser humano o le rebela, y que es donde se ve, como en los negativos de una antigua cámara de fotos, las pasiones humanas.

Uno de los elementos que da potencia a una novela es el ritmo narrativo, en este sentido, el autor supo valerse de ello. A veces la literatura tiene que ser simplemente narrativa literaria, no es imprescindible que sea una visión psicológica de las relaciones personales para hacer una crítica social, o la erudición para recrear una dimensión fantástica mediante un juego mental que a través de un giro y un final abierto nos deje pensando tras finalizar la novela. Eso es literatura, pero también lo es una historia bien hilvanada, con un hábil ritmo narrativo, y una voz lograda por parte del narrador que únicamente pretenda contar una historia, es decir, entendiendo historia como el conflicto que ha de enfrentar el protagonista y que, de un modo u otro, le transformará, de manera que el lector pueda evadirse de la realidad que le rodea, a veces zafia, a veces cansina, y a lo peor injusta, pudiendo así ponerse en la piel de otro durante unas horas, en la de un personaje literario, y conocer así sus sueños y el camino que hubo de enfrentar en su periplo vital. Es como descansar un rato del mundo, por muy paradójico que parezca, porque la novela introducirá al lector en otro mundo con otras injusticias y otros antagonistas.