Antonio Gamoneda: La huella de la memoria

Adentrarse en el hecho poético en sí mismo siempre es una tarea ardua, pero también muy reconfortante. Celebrar la poesía en los tiempos que corren, donde lo plano, trivial y burdo se ha establecido como pensamiento único, solo puede ser consecuencia de una fuerte pasión por ella. Escribe Manuel Ruiz Amezcua en su ensayo ‘Lenguaje tachado’: «La gran poesía, como la gran creación, en general, ha estado siempre contra el imperio de lo efímero, contra el usar y tirar; ha tenido como gran aliado al tiempo, señor de la última palabra. En la poesía ha residido siempre la afirmación absoluta de la individualidad. Es lo egregio frente a lo gregario. No sabe nada de la palabra competitividad. Lo que ES no compite». Es la libertad, pues, el signo de distinción de uno de los poetas más destacados del siglo XX, Premio Cervantes y una de las voces esenciales de la poesía española: Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931). La intachable trayectoria poética de Antonio Gamoneda queda reflejada fielmente en su obra reunida, ‘Esta luz’, que va de 1947 a 2019, con los libros: ‘Primeros poemas’, ‘Sublevación inmóvil’, ‘Exentos I’, ‘Blues castellano’, ‘Exentos II’, ‘Descripción de la mentira’, ‘Lápidas’, ‘Libro del frío’, ‘Arden las pérdidas’, ‘Cecilia’, ‘Exentos III’ y ‘Mudanzas I’ (Vol. I); ‘Libro de los venenos’, ‘Canción errónea’, ‘La prisión transparente’, ‘No sé’, ‘Las venas comunales’, ‘Mudanzas II’ y ‘Últimos poemas’ (Vol. II), publicada por el sello editorial Galaxia Gutenberg. Ni que decir tiene que la obra de Antonio Gamoneda, desde la más luminosa de las soledades, ha sabido fondear en el silencio para crear y crearse a sí mismo construyendo un mágico universo donde el imaginario, el misterio y la huella indeleble de la memoria se constituyen en elementos fundamentales de su yo poético.

Adentrarse en ‘Esta luz’ es, desde sus ‘Primeros poemas’, una aventura necesaria que te atrapa y engulle hasta sentir la inmensa conmoción de su palabra: «No de muerte, de amor quiero una fosa». Con este verso apremia al hombre que es y su naturaleza amorosa, verdadera razón de ser, que se subleva ante toda inmovilidad, que se acrece en la búsqueda de lo esencial: «Y me pongo a soñar, y se me llena / de sueño el corazón, y me parece / que cantan sobre mí. Pura, serena, / gira la tierra lenta del verano. / Desde la gana de vivir me crece / un ansia de llamar a Dios hermano». Gamoneda canta a la vida, a sus limitaciones y realidades, creando otras distintas más propias de su mundo interior que se refleja numinoso en la hondura de su escritura: «Sé que el único canto, / el único digno de los cantos antiguos, / la única poesía, / es la que calla y aún ama este mundo, / esta soledad que enloquece y despoja». El yo poético de Gamoneda trasciende en desnudez absoluta, soledad y silencio se funden en un mismo ser o entidad que entronca con la pureza de su mirada y la observación de la Naturaleza desde su privilegiada atalaya, conformando así un mundo propio, espejo de la vida y la ensoñación, de gran simbolismo y en el que las imágenes nacen y renacen una vez y otra como testimonio indeleble de la memoria y el tiempo: «Yo era un muchacho que amaba el sol y la tierra / y los gritos de mis camaradas en el soto / las hogueras en la noche / y todas las cosas que dan salud y amistad / y hacen crecer el corazón». Claramente en ‘Esta luz’ lo autobiográfico es pilar fundamental en esa construcción del yo poético y así se confirma en cada una de sus páginas. El olvido no ha sometido al poeta, todo lo contrario, lo ha hecho más independiente y más libre, y su palabra también. La búsqueda continua de la verdad: «Cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi alimento sin vosotros? ¿Quién juzgará a quien ha traicionado a la traición?», se pregunta Gamoneda. La lucha de los contrarios: verdad y mentira, «Ah mentira en el corazón vaciado por un cuchillo invisible», añade Gamoneda, y es que, para el poeta, la vida es eso, lo antagónico, la cara y cruz de una misma moneda, y ante la vida, la muerte que paulatinamente se aparece en sus miles de formas y sentidos: «Pasaban trenes en la tarde y su tristeza permanece en mí». La tristeza es también esa especie de muerte diaria, como lo es igualmente el frío que el yo poético describe: «Así es la luz de la vejez, así / la aparición de las heridas blancas» o la muerte en sí misma, tras fallecer la madre: «He sentido tus manos. / Perdido en el fondo de los seres humanos te he sentido / como tú sentías mis manos antes de nacer». Gamomeda ahonda en las significaciones y desapariciones para crear su propia identidad, en la cual la memoria deja una huella imborrable.

Ficha Esta luz. Poesía reunida (I)

Antonio Gamoneda

Editorial : Galaxia Gutenberg

: Galaxia Gutenberg 672 páginas

Precio: 29,50 € Esta luz. Poesía reunida (II)

512 páginas

Precio: 25,90 €

La existencia de la inexistencia se convierte en único itinerario: «Lo invisible está dentro de la luz, pero ¿arde algo dentro de lo invisible?», e insiste el poeta: «Así es la vejez: claridad sin descanso». Camina Gamoneda en silencio, observador del mundo, el corazón de par en par, dispuesto al amor y la vida, como cuando escribe: «Eres como la paloma que roza la tierra y se levanta y se aleja en la luz. / Tú atraviesas el resplandor / y yo te amo desde lejos». Pudiera hablarse de un cierto hermetismo en la poesía de Gamoneda, pero solo es aparente, porque cuanto más ahondamos en su universo poético, más nos contagia con su verbo lúcido, y entonces, el mundo se detiene.

‘Esta luz’ (vol. II) no es sino un jardín sobrio y a la vez diamantino en el cual crecen multitud de flores y plantas que son alta expresión de su poesía, de la memoria y la muerte como elementos inseparables de su condición de hombre y de poeta. Nada le es ajeno y todo converge en un fluir continuo de versos y versículos como tensión propia de la escritura y «reescritura», símbolos e imágenes que nos transportan a lugares misteriosos y desconocidos, y que nos conmueven en un creciente temblor poético que resumo en estos versos: «Vivir: avanzar ciegamente / hacia el gran sueño blanco». ‘Esta luz’ es, por derecho propio, la obra de un gran poeta, el imprescindible lugar de encuentro con la Poesía, en mayúsculas, de Antonio Gamoneda.