Cyril Connolly y el genio a su pesar

A veces, con estas algarabías del fútbol, se nos escapan las capitulares. Una de las grandes noticias relativas a las tradicionalmente trogloditas relaciones entre España e Inglaterra, más allá de las retransmisiones de TVE de las exequias de la reina, muy superiores en términos de empacho y claudicación a esto último de la Eurocopa, tiene que ver, de manera imprevista, con el bueno de Cyril Connolly. En eso, una vez más, no lo vimos venir, ni siquiera los que en nuestra atolondrada formación lectora disfrutamos de las antiguas ediciones de sus libros y hasta nos atrevimos a escribir sobre ellas y sobre los aires senatoriales del autor en estas mismas páginas. A veces, los movimientos editoriales representan un galimatías y la respuesta de los lectores excede en muchos asteriscos a las que se formulan en los despachos y en las tribunas literarias; que un súbdito de la Pérfida Albión -bicameral y doblemente denigratorio anacronismo, por cierto- triunfe en este país en 2024 siendo escritor ya es una sorpresa. Y no precisamente por su procedencia. Pero todavía más si el sujeto en cuestión murió hace medio siglo y encarna como pocos la elegancia espiritual del lord, que suele ser afrancesada e hispanófila y, a menudo, metaliteraria hasta el exceso, lo que implica naturalmente publicar poco y casi nunca ficción. Ni poesía, a menos que sea en cuadernos de circulación menor -para los no avisados, y con alguna salvedad, el equivalente del género en España a un besteller-.

Connolly fue un hombre, generosamente alabeado en las formas, que estudió en Eton y en Oxford y tenía la absurda costumbre de viajar y de coleccionar lémures. Y, lo más grave de todo, que hasta ahí podríamos llegar, con una obra que se cimbreó mayoritariamente entre las servidumbres menores -para él, decía, a menudo envilecedoras- de la prensa. Datos que, junto a su perseverante melancolía, convierten apriorísticamente en inexplicable que un sello como Lumen se haya atrevido, en plena digitalización del milenio, a publicarle más de mil páginas traducidas. Y no una vez, sino dos. La última, hace tan sólo unos meses, en versión de Mauricio Bach, Miguel Aguilar y Jordi Fibla, y extraordinario prólogo fantasma -su nombre no aparece- de Andreu Jaume. Los no familiarizados con su obra no entenderán las razones, pero para buena parte de los articulistas españoles el asunto es evidente -los articulistas españoles se dividen entre los que quieren escribir como Connolly y los que le imitan inconscientemente, igual que, por otra parte, pasa con Camba, Umbral o el mismísimo Josep (Pla)-. Acaso sin saber, que el estilo del inglés -calificado por Kenneth Tynan como una de las más brillantes posesiones del país- no admite, más allá de la hojarasca, demasiada réplica. Sobre todo, porque es el resultado de una aleación irrepetible que tiene que ver con la vida, formación y lecturas del propio Connolly. Circunstancia que se hace harto visible en las diferentes fases y reflexiones de esta antología.

Ficha Obra selecta

Cyril Connolly

Traducción : Jordi Fibla Feito, Bach Juncadella

: Jordi Fibla Feito, Bach Juncadella Editorial :Lumen

:Lumen 1.016 páginas

Precio: 27,45 €

Las ‘Obras selectas’ publicadas por Lumen, que se instituyen, de momento, en el libro de referencia en español del autor, acumulan motivos con lo que sentirnos en deuda - el ticket de compra ya restituye, se entiende-. Sobre todo, por la recuperación de ‘Enemigos de la promesa’ y de ‘La tumba inquieta’. Dos libros cargados de modernidad y heterodoxia; el primero, con una de sus célebres y aguijonadas teorías literarias y una ulterior y conmovedora parte autobiográfica. Y el segundo, obra mayúscula, la quintaesencia de la prosa fragmentaria, sentimental y terrible del propio Connolly. Un escritor que, al igual que en muchos de los artículos de Álvaro Cunqueiro, era capaz de elevar en la misma página una perla erudita de reminiscencias filosóficas, un comentario sagaz sobre política y literatura y hasta un comentario menor y desopilante sobre la vida de los hurones. Y que en las secciones que prosiguen a estos dos ensayos libres, con muchas publicaciones por primera vez volcadas al idioma, y un catálogo de intereses omnívoro, deja uno de los retratos más completos, ubérrimos y perspicaces de su época: de la actualidad literaria, que incluye hasta un canon y varios pasajes sobre sus amigos Pound u Orwell, al espionaje, la guerra -y, a propósito, la interesante reflexión sobre el conflicto entre el compromiso de izquierdas y el rechazo al pensamiento gregario- a James Bond, el papanatismo sexual o los pasajes mediterráneos. Connolly, cuya sentencia más conocida es la grouchomarxista «dentro de todo hombre gordo hay oculto un hombre delgado que grita pidiendo ayuda», y que lo mismo citaba a Montaigne que razonaba sobre la naturaleza de la escritura, era un extraordinario observador y un humorista trágico. Y, en este volumen, a su fama de escritor malogrado, más dado, por aludir a Canetti, a las excitaciones súbitas que a la disciplina, nos deja mucho, por continuidad, de lo que fue su personalidad; la del escritor superdotado asfixiado por las expectativas ajenas, la del genio que renuncia, el perezoso metafísico, el vividor con ansiedad. Mucho para una sola persona, gruesa o sucinta. El escritor-lector por antonomasia. El filósofo pascaliano. No se sabe lo que, con esos mimbres, podría haber logrado si se hubiera dedicado de lleno a la novela y a la poesía, pero lo que está claro es que desde las trincheras de sus ensayos y artículos -sus columnas eran temidas- logró ser lo que estaba destinado a ser y siempre le aterró. Quizá Don Quijote fue también alguna vez inglés.