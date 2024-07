Cuando un espía se jubila nace un novelista

Hubo un tiempo algo lejano en el que cada espía que hablaba de jubilarse en una película amenazaba al mismo tiempo con escribir un libro -de hecho, ese es el tema central de ‘Un enredo para dos’ (Ronald Neame, 1980), comedia en la que Walter Mathau y Glenda Jackson se las ven con la CIA por unas memorias que dejan en mal lugar la incompetencia de los servicios de inteligencia-. Pues resulta que ahora llega a las librerías ‘Estación Damasco’ (Salamandra 2024), de David McCloskey, un exanalista de la CIA que ha creado una trama ambientada en la Siria de los inicios de la guerra civil en 2011-13, y que muchos insisten en anunciar como un cruce entre Le Carré y Tarantino. No parece que McCloskey se haya vengado de sus antiguos compañeros, para empezar porque ha podido publicar su novela, y para quienes somos fans de ‘Los tres días del Cóndor’ (Sidney Pollack, 1975) eso solo significa que no perjudica, o no demasiado, a nadie de la Compañía. Ahora, todo indica que este libro puede ser una de las mejores elecciones, de entre lo que acaba de llegar a las mesas de novedades, para quien quiera leer algo entretenido en esas horas muertas en la piscina, la playa o la montaña -esas horas soñadas para los que aún ni olemos las vacaciones-. En cambio, y como siempre que aprieta el calor, yo me voy a limitar a leer tebeos. No es este mi momento para los novelones, ya sean clásicos o bestseller de temporada. Así que voy a ver qué tebeos pillo para la próxima ola de calor.