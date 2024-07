Henry Kamen: El papel de España en la construcción de Europa

Los tres siglos que transcurrieron entre los años 1500, a partir del descubrimiento de América, y 1800 que abre la puerta a la revolución industrial, representan para los historiadores uno de los períodos de estudio más apasionantes y desafiantes, especialmente en la Europa en formación de entonces. Este período de trescientos años, marcado en un extremo por el descubrimiento de los territorios americanos, por la renovación cultural que supuso el Renacimiento y el Siglo de Oro; por la Reforma religiosa , y en el otro por la Revolución científica y la Ilustración, fue una época de increíble vitalidad intelectual. Fue la época en la que los europeos salieron al encuentro del mundo, con todas las consecuencias que han repercutido hasta nuestros días.

Aquí están los dos siglos y medio (desde finales del siglo XV hasta mediados del XVIII) en los que los españoles establecieron el imperio más extenso y poderoso que el mundo haya conocido jamás, que se extendió desde Nápoles y los Países Bajos hasta las Filipinas.

Este papel clave de España en la conformación de una naciente Europa es la que aborda con profundidad y acertado análisis Henry Kamen, el mas prestigioso historiador hispanista, en su nuevo libro ‘España y la creación de la Europa moderna’, que publica Espasa. Especialista sobre todo en los siglos XVI y XVII de España y su Siglo de Oro, su prestigio en este campo viene avalado por obras anteriores como ‘Defendiendo España’, ‘La invención de España’, ‘La Inquisición española’, ‘Magia y enigma’ o ‘El enigma del Escorial’.

Ficha España y la creación de la Europa moderna

Henry Kamen

Editorial : Espasa

: Espasa Traducción : Alejandra Devoto

: Alejandra Devoto 590pp

Precio: 19,90 €

‘España y la creación de la Europa moderna’ resulta un libro esencial, no ya solo para especialistas y estudiosos sino para el ciudadano medio común que le permitirá conocer la sociedad, las costumbres, la economía o la forma de divertirse de los españoles y europeos de esos siglos que fueron históricamente los mas trascendentes para la transformación de Europa.

El libro de Henry Kamen ofrece un análisis sumamente relevante de los orígenes y la naturaleza del poder imperial español y de la actividad económica global. Para Kamen el poder y la influencia de España en esos años no se debió tanto a su propio impulso como a la ayuda exterior que supo captar con la gran colaboración de intereses comerciales internacionales, incluidos financieros italianos, técnicos alemanes y comerciantes holandeses, en la tarea de establecer redes de contacto que se extendieran a través de los océanos, tras el descubrimiento.

En el apogeo de su aparente poder, el imperio español era en realidad una empresa global en la que los no españoles - portugueses, aztecas, genoveses, chinos, flamencos, africanos occidentales, incas y napolitanos - desempeñaron un papel esencial. Es esta vasta diversidad de recursos y personas (que incluía a muchos de sus más grandes aventureros y soldados) lo que permitió que el poder de España fuera tan abrumador.

Como explica el propioKamen, España era un gran centro de actividad y la vida de sus habitantes se fusionó profundamente con la del resto del continente. «Por buenos motivos, y no solo por su papel político, España participaba en la vida europea. Los propios españoles aceptaban esta perspectiva mas amplia, viajaban por todas partes, se casaban con personas de todos los países y su sociedad no permanecía al margen de la de sus vecinos».

La creación de Europa se forja a partir de elementos claves como la religión, el arte o la transformación social. La sociedad europea, tal como se la reconocía comúnmente en aquella época, estaba dividida en categorías que iban desde los muy ricos hasta los muy pobres. Sin embargo, la adquisición de riquezas creaba un movimiento constante entre las categorías, lo que hacía deseable definir el estatus con criterios distintos del dinero y los bienes.

Los dos sectores más poderosos de la élite eran, como hemos visto, la nobleza y la Iglesia. Mucho más numerosos que ambos eran los plebeyos, que no disfrutaban de privilegios distintivos pero que incluían un sector sustancial que obtenía riqueza y estatus de las ciudades.

La gente común de la ciudad y del campo no era un sector homogéneo; tenía múltiples diferencias de condición y no es práctico categorizarlos juntos, como hemos hecho con las élites altas y medias. No había, estrictamente hablando, «clases bajas», sino más bien una amplia gama de condiciones asociadas con roles reconocibles.

Europa era una sociedad patriarcal en la que los hombres adultos controlaban convencionalmente tanto la propiedad como el poder, pero había inmensas variaciones, de modo que se pueden encontrar excepciones en todos los niveles y en todos los contextos. Las mujeres, al igual que los hombres, tenían un lugar reconocido en la sociedad tradicional, y su papel variaba en todo el espectro de formas sociales que se encontraban en la Europa preindustrial.

De forma amena, Kamen describe todos los aspectos que reinaban en la Europa de esos años: la juventud, la familia, el ocio, las festividades, el papel de la religión y la renovación luterana; la influencia de las élites, la aristocracia y sus negocios; la situación de la mujer y los hijos. Esencial en el proceso de transformación es la llegada de la imprenta que permite la extensión de los conocimientos y da expansión al Renacimiento que ya reinaba en la cultura y que también da alas al Siglo de Oro en España.

En última instancia es admirable como Kamen explora el complejo impacto de España en la historia europea y mundial con admirable claridad e inteligencia.