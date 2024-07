Mark Evans y los renglones torcidos de AC/DC

La imparable maquinaria de AC/DC continúa estos días arrasando cada una de las cuidades por las que pasa su ‘Power Up Tour’, gira que concluirá su periplo europeo el próximo 17 de agosto en Dublín y que tendrá, casi con total seguridad, su continuación en los Estados Unidos en fechas venideras. Durante su reciente visita a Sevilla -los pasados días 29 de mayo y 1 de junio- pudimos comprobar de primera mano la buena forma del grupo, la solidez de su directo y también la proximidad del precipicio de la jubilación. Tanto Brian Johnson (76 años) como Angus Young (69 años) dan la talla sobre el escenario, pero se les nota demasiado el tremendo esfuerzo que el espectáculo les exige. Y eso, aunque sean leyendas vivas del rock, no resulta nada agradable.

Los AC/DC son una formación mítica, toda una institución y uno de los grupos que más discos ha vendido en la historia. A día de hoy, todos tenemos esa imagen de la banda australiana: una formación de alto voltaje que ha llevado el blues y el rock a cotas inimaginables. Su historia -al menos la oficial-, aunque marcada por la trágica muerte del cantante Bon Scott, es una historia de constancia, confianza en su música y una inquebrantable voluntad de mantener su propio estilo. La fórmula les funcionó y por eso son lo que son, aunque también hay una parte de ese relato que no suele airearse tanto. Pocas veces se habla de cómo la banda, creada en Sídney por Malcolm y Angus Young en 1973, sufrió en sus inicios distintos cambios en sus filas (el cantante fundacional, Dave Evans, fue reemplazado al año siguiente por Scott) y cómo el grupo pasó sus primeros años sin ser tenidos muy en cuenta ni en la escena local australiana ni en sus primeras giras por Europa.

En marzo de 1975, el bajista Mark Evans realizó una prueba para incorporarse al grupo, en el que militó hasta 1977, momento en el que fue despedido sin más. Su relato de cómo vivió aquella experiencia quedó plasmado hace más de una década en el libro ‘Dirty Deeds. Actas Profanas. Mi vida dentro (y fuera) de AC/DC’, volumen editado ahora por Libros del Kultrum para el público español. Evans cuenta con soltura y socarronería desde su ingreso en el grupo después de una gélida recepción por parte de los hermanos Young - «había una frialdad en el trato que no había experimentado antes», recuerda- hasta su fulminante despido, del que se enteró de rebote el día de su 21 cumpleaños. En ese tiempo, fue testigo del empeño de Malcolm y Angus por hacer de AC/DC la mejor banda del planeta. Y para ello, claro está, solo había un camino: tocar, tocar y tocar en pubs, hoteles, discotecas, salas y todo tipo de garitos. «Fue el nuestro, sin duda, un largo camino hacia la cima», explica.

El texto ofrece jugosos detalles del clan Young, en el que Mal actuaba como «dueño» del proyecto y Angus como la imagen pública sobre la que recaía gran parte del espectáculo, de ahí su eterna caracterización de escolar y sus incansables carreras por el escenario. No obstante, en la intimidad, el guitarrista era todo lo contrario a lo que mostraba al público. Según Evans, «las pocas ocasiones en las que Angus socializaba con la banda había que agradecérselas a las timbas, puesto que era mucho más probable que se escondiera en su habitación con sus cigarros, sus tazas de té y su Gibson SG. No se aventuraba a salir con el resto del grupo a un pub o a un club. No le divertían esas cosas».

Ficha Dirty Deeds. Actas profanas. Mi vida dentro (y fuera) de AC/DC Mark Evan Editorial: Libros del Kultrum Traducción: Paco Arrieta Precio: 22 €

Aunque el bajista, que participó en la grabación de trabajos como ‘High Voltage’, ‘T.N.T.’, ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’, ‘Let There Be Rock’ y el EP ‘74 Jailbreak’, todos ellos anteriores al emblemático ‘Highway to Hell’, reconoce que el empeño del grupo de alcanzar al gran público ejercía de motor para seguir trabajando y sonar cada día mejor: «si estabas en AC/DC lo vivías, no iba la cosa de mero postureo. El libro también deja muchas pistas sobre la autodestructiva personalidad de Scott, que no acudía a los ensayos, llegaba tarde a los conciertos y desaparecía durante días sin dar pistas sobre su paradero. Tal era el nivel de intoxicación del cantante que, en la gira europea de 1977, la banda recaló en la capital francesa y, después de la actuación y la posterior fiesta, Bon Scott, asomado en el balcón del hotel, le dijo a Evans: «sabes, juraría que hay una torre muy parecida en París».

Aunque Evans fue despedido de la banda con la excusa de que necesitaban a un bajista que cantase, lo cierto es que la poca conexión del bajista y Angus Young estuvo detrás del motivo de aquella decisión. De hecho, Evans, que presenció verdaderas peleas campales entre los hermanos, le dedica numerosos reproches al guitarrista. «Tenía que haber sido todo un cabronazo de niño cuando no se salía con la suya», asegura. De lo que no cabe duda es que la aportación de Mark Evans resulta fundamental para entender el sonido de AC/DC durante su primera etapa, conocida como la era Scott, y este volumen nos sirve para conocer otros aspectos, quizás no tan admirables, de la gigantesca banda de rock. Un grupo que, además, sigue siendo fiel a su máxima de tocar, tocar y tocar.