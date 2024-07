Robert Walser, el sueño de perderse en el olvido

Robert Walser siempre tuvo el sueño de perderse en el olvido. Un simple hombre silencioso. Lo consiguió a medias. En 1929, cuando tenía 50 años dejó de escribir para ingresar por su propio pie y voluntad en un manicomio con un propósito: que el mundo se olvidara de él. Como digo, lo consiguió a medias. Al menos hasta que murió, veintisiete años después. Su gran sueño, pasar inadvertido, sólo fue posible en vida. Pero tras su muerte Walser fue rescatado de su querido olvido. Era de justicia, pues su obra no estaba llamada a dejar indiferente, no era posible condenarla al silencio.

Siempre fue un outsider, raro por naturaleza. Como Simon Tanner, el principal protagonista de ‘Los hermanos Tanner’, el relato que traemos a esta página, Walser vagabundeó por la vida y por diversos oficios, nunca tuvo casa propia ni se estableció en ningún lugar concreto; no tenía posesiones materiales, incluso no tenía libros, ni siquiera los que escribió; apenas se le conoce un escarceo amoroso con una mujer que no fue más allá de dos cartas con tintes pasionales.

Pero en cambio, su única gran posesión era un valioso mundo interior, portentoso, de una singular belleza, que llevó a sus escritos. Supo ser un observador tranquilo, un pensador que sólo confraterniza con la belleza cuando se le ofrece amistosamente.

En esa tarea de repatriar a Robert Walser del olvido la editorial Siruela está teniendo una aportación muy destacada. Ha llevado a cabo una tarea admirable con la obra de Walser, acercándola al lector español en versiones de extraordinaria calidad. Prácticamente toda la obra del autor en español está editada por Siruela y en todos los casos con una magnífica edición .

Ahora Siruela recupera una de las obras más singulares y definitorias de Walser, ‘Los hermanos Tanner’, donde relata las vidas peculiares de Simon, Kaspar, Klaus y Hedwig, los tres hermanos y la hermana que componen losTanner.

‘Los hermanos Tanner’ es la primera novela de Walser, data de 1907 cuando el escritor estaba alojado en casa de su hermano, pintor y decorador de teatro.

A la cabeza de ellos, Simon Tanner es un moderno inútil que va de un trabajo a otro, vive al día y evita constantemente cualquier oportunidad de ascenso y carrera, que se rebela contra las convenciones de su entorno. Aquí y allá acepta un trabajo, que abandona rápidamente para no desperdiciar sus años de juventud en arduos trabajos para ganarse la vida. Le encanta cualquier conversación y sus experiencias cotidianas le incitan a reflexionar con gran detalle, aunque esto nunca le lleva a cambiar su ingenuo estilo de vida. Sigue siendo pobre y sin perspectivas, pero tiene confianza y es subversivo. Con un descaro que roza el ridículo, ignora las exigencias que le imponen familiares, amigos y el mundo empresarial (desde libreros hasta directores de bancos). Es un rebelde.

La novela es fuertemente autobiográfica, no solo en lo que respecta a Simon Tanner, que puede leerse como el alter ego de Robert Walser, sino que algunos de los siete hermanos del autor inspiraron al resto de los hermanos Tanner.

Más bien, en el centro se encuentra otro conflicto igualmente eterno, Simon Tanner fracasa debido a su deseo de un desarrollo seguro. Un estilo de vida que corresponda a sus ambiciones nunca le brindará la seguridad que le garantiza un sustento. Su indecisión se debe principalmente a su propia familia. El hermano Klaus, que por un lado, como estudioso concienzudo, critica su descuido, pero también el otro, el hermano Kaspar, que consigue trabajar como pintor. Tanner los ve a ambos como modelos a seguir, aunque al tratar de estar a la altura de estos ídolos contradictorios solo se distancia cada vez más de ambos. Aquí también pasa por alto el lado oscuro. Klaus está consumido por sus preocupaciones debido a su sentido de responsabilidad hacia toda la familia. El deseo de libertad de Kaspar se ha manifestado en todos los ámbitos de la vida, incluido el pánico al compromiso.

De todos los miembros de la familia que aparecen, la hermana de Tanner, Hedwig, es la que tiene más probabilidades de haber logrado llevar una existencia en armonía consigo misma. Trabaja como profesora en el pueblo. Pero la inquietud interior que Simon irradia constantemente también afecta fácilmente a su satisfacción. Al principio le gusta que su hermano, que vive con ella desde hace mucho tiempo, le devuelva el ocio a su vida cotidiana, que normalmente era normal. Ella también parece ser capaz de combinar estas tendencias con sus deberes. Sin embargo, a la larga se da cuenta de que las opiniones de Tanner tienden a devaluar los logros de su vida hasta el momento. Como no quiere involucrarse en el conflicto interno de su hermano, finalmente decide expulsarlo con nostalgia de su casa.

Ficha Los hermanos Tanner

Robert Walser

Traducció n: Juán José del Solar

n: Juán José del Solar Editorial : Siruela

: Siruela 335 páginas

Precio: 18,91 €

Por tanto, son principalmente las influencias familiares las que preservan el conflicto de Tanner. Todos quieren lo mejor para su hermano, pero se olvidan de ponerlo en el centro de sus planes. Su ingenuidad infantil se debe, entre otras cosas, a que nunca se le ha dado su propia concepción de la vida. Tiene una visión más clara que sus consejeros porque es el único que ha conseguido poner su vida en relación con sus deseos. Lo que los demás no notan es que él no cierra los ojos a la realidad. Al contrario, lo absorbe lo más intensamente posible en cada oportunidad, desde un paseo dominical hasta el trabajo en la oficina. Pero los compara directamente con la imagen que tiene de una vida plena, no sólo en relación consigo mismo, sino con la gente en general. Los sueños de Tanner son en realidad ideales que todos ignoran, incluido él mismo.

La novela relata retrata con singular belleza todas las menudencias de la vida cotidiana: un paseo por el campo, las tribulaciones de la casera de los Tanner, la belleza de la ciudad nocturna o los sinsabores de una dama. En ‘Los hermanos Tanner podemos leer las páginas mas memorables de Walser , todas ellas impregnadas de su tremenda sensibilidad poética y donde se reúnen todos los elementos de su poética y de su peculiar visión del mundo, una visión nacida de la genialidad del escritor.