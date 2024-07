La Segunda Guerra Mundial contada desde Maxim’s

Mientras escritores salvajes y extraordinarios como Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) son aún publicados con variadas (y justificadas) explicaciones sobre por qué editar la obra de un personaje quizá execrable pero como mínimo dudoso, otros como Ernst Jünger (1895-1998) han sido perdonados hasta el punto de que se obvia cualquier atisbo de sombra sobre ellos. El propio Jünger llegó a frivolizar, en su años finales, con socarronería de abuelo encantador, sobre su participación en las dos Guerras Mundiales al calificar ese hecho como «pecados de juventud». Lo cierto es que fue bastante más que eso. «Precursor del nazismo y un gélido sibarita de la barbarie», así calificó Thomas Mann a Jünger en una carta de 1945, no sin reconocer su enorme talento literario.

Y ahora llegan a las librerías españolas los diarios de Jünger sobre la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la ocupación de Alemania -abarca de 1939 a 1948-. ‘Radiaciones’ (Tusquets, 2024) reúne en dos volúmenes las tres partes de que se compone: ‘Jardines y carreteras’, ‘Primer diario de París’ y ‘Anotaciones del Cáucaso’. La Segunda Guerra Mundial encuentra a Jünger retirado en el campo mientras escribe una novela y juega a zoólogo y botánico. La orden de movilización le sorprende leyendo a Heráclito, de forma muy oportuna, y sin el entusiasmo con el que se sumó a la primera contienda mundial. Están lejos sus días de aventurero, y el ahora guerrero retirado ya no canta su reclutamiento como lo hizo en el pasado. «Por la Plaza de Ernesto-Augusto pasaba desfilando un regimiento que marchaba al frente. Los soldados cantaban, entre sus filas se habían introducido señoras y muchachas y los adornaban con flores. Desde entonces he visto muchas multitudes arrebatadas de entusiasmo; ningún otro ha sido tan hondo y poderoso como el de aquel día», escribió en ‘Tempestades de acero’, su diario de la Primera Guerra Mundial.

Ficha Radiaciones I. Diarios de la Segunda Guerra Mundial (1939-1943)

Ernst Jünger

Editorial: Tusquets

Tusquets 480 páginas

Precio: 23,90 € Radiaciones II. Diarios de la Segunda Guerra Mundial (1943-1948)

608 páginas

Precio: 25,90 €

Aunque sin el entusiasmo jovial y de tintes heroicos del pasado, Jünger se une sin reticencias serias a la Segunda Guerra Mundial, y participa del paseo triunfal que lleva a las tropas alemanas a conquistar París. Para él es casi un paseo bucólico, mientras que para Francia y Europa es el sangriento comienzo de los terribles y genocidas años de ocupación alemana. Jünger es capitán del Estado Mayor de las fuerzas de ocupación en Francia, y aunque está lejos de cantar feliz sobre un tiempo heroico, tampoco se encuentra en sus diarios atisbo alguno del desastre que se cernía sobre un continente roto y desgarrado con la colaboración de intelectuales como él mismo.

Es cierto que en ‘Radiaciones’ ya no hay pasajes tan sonrojantes como este de su diario de la Primera Guerra Mundial: «Las grandes batallas revisten una majestad eterna que domina la trama ininterrumpida de la historia» -esto lo podría haber firmado el mismo Adolf Hitler, y quizá se lo apropió más de una vez en alguna cena o recepción oficial-. Pero la indolencia de Jünger se convierte en molesta y obliga al lector contemporáneo a poner en contexto lo que escribe. Esto resulta más incómodo y necesario en ‘Primer diario de París’. El lector se va a ver obligado a ejercer casi de censor o comisario político, porque la vida cómoda que describe Jünger, repleta de constantes reuniones en lujosos restaurantes y hoteles con artistas e intelectuales, ocasiones en las que charlan sobre Proust o Racine y comparten anécdotas y regalos, se suceden en paralelo a las persecuciones, los fusilamienros, el genocidio y la destrucción moral y física que perpetraron los nazis en Europa.

Jean Cocteau, los Morand y Pablo Picasso tienen sus momentos de gloria en estas páginas. Y quizá sea más vergonzoso el episodio del malagueño. El 22 de julio de 1942, Jünger visita a Picasso en la casa del artista -que el alemán describe con mucho detalle de tanto que le maravilla-. Relata la fabulosa charla que mantuvieron sobre arte, literatura y filosofía. Y cierra asi su recuerdo: «Sobre la guerra: -Nosotros dos, aquí sentados, negociaríamos la paz esta misma tarde. Al atardecer, la gente podría encender las luces». La persecución de judíos en París había comenzado casi dos años antes y medio continente ya estaba devastado. Hacía solo unos días que los nazis habían comenzado su intento de conquistar Stalingrado. Pero ellos dos se veían capaces de negociar la paz. Ellos, los que vivían en acantilados de mármol.

Lo bucólico y costumbrista de estos diarios, salvo algún momento muy puntual en su viaje al frente oriental y en los primeros momentos de la ocupación de Alemania, contrasta con el tono arrebatado de casi toda la literatura de Jünger tras el final de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que sus obras, y fueron muchas, ayudaron a crear el estado de ánimo revanchista y orgulloso en la Alemania de entreguerras, ese sentimiento del que germinó el nazismo. Que en estos diarios no escriba alabanzas sobre la devastación de Europa no significa que haya crítica alguna al nazismo, muy al contrario. Jünger fue un patriota, sin duda también un extraordinario y talentoso escritor, pero quizá no fue una buena persona, o no mejor que Louis-Ferdinand Céline.