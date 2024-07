Joseph Conrad, el viaje hacia uno mismo

De Carlos Gardel se dice que cada día canta mejor. Y también se dice de Frank Sinatra. Y debería decirse, lo digo yo, de Joseph Conrad. Cada día escribe mejor. Muchísimo mejor.

Ahora cuando se cumple el primer centenario de su muerte, es un momento excelente para acercarse a este autor inmenso si es que no se ha topado el lector antes con él, o de revisitarlo con una relectura, cosa siempre apetecible, deseable, necesaria… Pero vayamos por partes.

Con motivo del mencionado centenario han llegado a las mesas de novedades de las librerías dos obras que pueden, perfectamente, leerse consecutivamente o al alimón, que es un excelente modo de leer. Por un lado tenemos la biografía ‘La guardia del alba’, de Maya Jasanoff, y por otro, una estupenda reedición de la mítica novela ‘El corazón de las tinieblas’, con una más que magnífica traducción del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez.

Vayamos, en primer lugar, con la biografía. La autora, Maya Jasanoff, es catedrática de Historia de la Universidad de Havard y colabora frecuentemente con publicaciones tan prestigiosas como The New York Times, The Guardian y The New York Review of Books. Con esta obra ha conseguido, entre otros, el premio Cundill de Historia.

Jasanoff hace un alarde, un despliegue de conocimientos, de erudición, en torno a la vida y la obra de Josef Conrad, nacido de padre y madre polacos el 3 de diciembre de 1857 en la actual Ucrania como Józef Teodor Konrad Korzeniowski, y fallecido el 3 de agosto de 1924 en Bishopsbourne, Inglaterra ya convertido en Joseph Conrad. Ferviente nacionalista, como sus padres, dejó su tierra natal para hacerse marinero a los dieciséis años. Durante las dos décadas siguientes trabajó como marino profesional y navegó por el Caribe, el sudeste asiático, Australia y África. Durante esos veinte años no escribió más que cartas a familiares y amigos. Su vida literaria comienza a partir de entonces.

Sin embargo, es en el mar donde Józef Teodor Konrad Korzeniowski se convierte en Joseph Conrad. Así lo expresa Jasanoff en la página 112: «Aprendió a hablar inglés en barcos británicos, encontró un nicho profesional y un papel social, se naturalizó como súbdito británico y, en algún momento, hacia finales de la década de 1880, empezó a escribir ficción iniciando toda una vida de escritura sobre marineros, buques y el mar».

Aquello acabaría encasillando a Conrad, que fue tenido en su tiempo por un «escritor del mar», una especie de nuevo Melville. No le hacía gracia. Él era un marino que escribía sobre historias de la vida, en realidad, de su propia vida. Sin llegar a lo autobiográfico (la relación entre algunos de sus personajes, especialmente Marlow, y él es frecuente, aunque inexacta) todo cuanto escribió estaba en su memoria, en cosas vividas o presenciadas. Así lo demuestra la autora a cada paso, hasta conseguir que no quede ninguna duda de que Conrad se nutría de la actualidad que le rodeaba y de su propia vida. Casi la mitad de los textos que Conrad publicó están ambientados en el Sudeste Asiático, por donde tanto navegó, y muchas de sus obras transcurren en barcos que navegan por aguas asiáticas y presenta a marineros europeos que deben enfrentar situaciones límite como sobrevivir a un naufragio o resistir una tempestad. Los textos de Conrad suelen articularse en torno a unos momentos determinados donde sus personajes han de tomar una decisión crítica.

La biografía que nos plantea Maya Jasanoff tiene un ingente trabajo de contexto. Además de una biografía de Conrad es un retrato de una época, exhaustiva en el relato del comercio, las rutas marinas, etc. Conocemos la vida del escritor y del marino, pero también conocemos a fondo un modo de vida del que solo queda el rastro de la historia. Incluso el propio escritor hubo de vivir la desaparición de un modo de vida, de navegación, la vela, y su sustitución por el barco de vapor, que no le gustaba demasiado. Como en un libro del propio Conrad, ‘La guardia del alba’ está lleno de jugosas historias de barcos y marinos, porque la vida de Conrad fue así.

El corazón de las tinieblas

La influencia de este escritor en los autores que vendrán después es tan enorme que cuesta trabajo medirla. Pero, de todas sus obras, no cabe duda de que es ‘El corazón de las tinieblas’ la de mayor influencia. Sigue siendo una de las novelas más leídas en inglés, y su adaptación cinematográfica, ‘Apocalipsis now’, llevó el relato a un público aún más amplio.

La novela es sencillamente excepcional. Mi afirmación de que Conrad cada día escribe mejor se puede encontrar en cada línea de la novela. Por ejemplo, esta forma de describir una sonrisa, en la página 55: «…la puedo recordar, pero no puedo explicarla. Era inconsciente, eso es lo que era esta sonrisa, aunque se hacía más intensa justo después de que el hombre dijera algo. Aparecía al final de sus discursos como un lacre aplicado a las palabras para que el significado de la frase más común pareciera absolutamente inescrutable».

El viaje por el río Congo que relata esta novela, y que el mismo Conrad hizo, es en realidad un viaje interior. Todo viaje lo es, en definitiva. Así lo explica en la página 108: «¿Cómo podrían imaginar ustedes a qué regiones primitivas puede llegar un hombre cuando sus pasos, libres de ataduras, lo llevan por el camino de la soledad? La soledad total, el camino del completo silencio». La novela es, entre otras muchas cosas, la descripción de un viaje iniciático.

Ni una frase en vano, ni una palabra vacía. La capacidad de Conrad para usar el lenguaje como herramienta y arte al mismo tiempo es sorprendente, como lo es su conocimiento del ser humano. Uno se pregunta dónde aprendió Conrad tanto del alma humana, pero es evidente que supo, desde muy temprano, que en el corazón de todo hombre hay una inmensa oscuridad.

Como la mayoría de las obras de Conrad, es una novela breve (163 páginas esta edición), abordable, por tanto, de una sola tacada si uno dispone de una mañana o una tarde para dedicarla a sumergirse en ella. No se sale indemne.

La guardia del alba. Joseph Conrad en el nacimiento de un mundo global Autora: Maya Jasanoff Traducción: Francesc Pedro y María Serrano Editorial: Siruela Páginas: 432 Precio: 22,71 €