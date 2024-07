Kant, el filósofo de la Ilustración

Kant fue un pensador de origen prusiano que, además de ser el precursor del Idealismo Alemán y del Criticismo, es considerado uno de los filósofos más influyentes e importantes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, es uno de los últimos pensadores de la modernidad, anterior a la filosofía contemporánea, cuyo origen suele situarse en 1831, tras la muerte de Hegel. Por otro lado, propuso una unión entre Empirismo y Racionalismo al admitir que, si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella.

En la obra de Kant podemos distinguir rápidamente tres preguntas filosóficas sobre las que gira todo su mundo intelectual, que no pueden ser otras que: ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? y ¿Qué debo esperar? Con estas preguntas el alemán lo abarca todo, desde la ética a la teoría del conocimiento, pasando por la metafísica. Es conocido por todos que su obra cumbre es la ‘Crítica de la razón pura’, ya que es aquí donde Kant desarrolla toda su teoría sobre la estructura misma de la razón. Esta obra es considerada como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. Todo esto sitúa a Kant a la altura de filósofos como Aristóteles o Nietzsche, ya que son ambos autores de los que se ha escrito mucho, al igual que pasa con Kant.

Kant normalmente suele malinterpretarse porque se estudia sin contexto previo, por eso es tan importante lo que hace Norbert Bilbeny en esta obra, ‘El torbellino de Kant’, ya que nos pone a este complejo pensador en su contexto y nos ofrece de la mano de la biografía del filósofo, de una forma clara y sencilla, los conceptos que le hacen ser tan relevante.

Podríamos decir que todo comenzó con «sapere aude», o lo que es lo mismo, «atrévete a saber». La frase enmarca la filosofía y el carácter de Kant. Estas palabras van a marcar su vida y su obra. Fue un filósofo que siempre buscó la verdad y la universalidad. Todo es fruto de la Revolución Francesa, la cual impacta profundamente en Kant hasta el punto de hacerlo republicano y, aunque fuese ya mayor cuando la revolución ocurrió, esta dio paso a la etapa más productiva y con mayor ánimo intelectual de su vida. Como es lógico, a esta revolución le siguió un cambio de paradigma y aunque Kant apoyaba el cambio, a la nueva generación de filósofos alemanes la filosofía kantiana ya no les conmueve. Pero Kant había establecido que había una universalidad presente en el derecho y que por lo tanto este puede y debe acceder a ella. Este mensaje era revolucionario entonces y lo es ahora, en la era de la globalización, con el cambio climático, las migraciones, la inteligencia artificial… Cuando Kant establece está universalidad del derecho también lo hace con el cumplimiento de la ley, que debe hacerse siempre, sin excepción. Lo que podemos entender con esto es que Kant, ante los cambios que vio que sucedían frente a él, entendió que debíamos acudir a algo que fuera universal y por lo tanto no sujeto a los cambios de la historia. El carácter de universalidad será por tanto un rasgo predominante en la filosofía kantiana. El alemán, además, se preguntó acerca de todo, incluyendo el cristianismo. Por lo tanto, la idea de que Kant era un cristiano tranquilo y que basaba los cimientos morales de su vida en el pietismo, no es del todo cierta. Es evidente que el luteranismo va a formar parte de su carácter, ya que su vida gira en torno a esa creencia. Kant entiende que uno de los primeros principios de su fe es que «el verdadero cristiano se arrepiente de sus faltas y tiene voluntad de renovarse, un volver a nacer gracias a su conversión del bien al mal». Este principio lo llevó a investigar sobre la fe y la religión para concluir que «la fe descansa en la razón y no al revés. Cuando una filosofía se identifica con el credo de una iglesia, o está la hace suya, deja de ser filosofía para pasar a ser otra cosa». Esta afirmación reclamando la universalidad de la razón lo hizo persona «non grata» en el seno de la iglesia, llegando a ser censurado por pensar libremente.

Tras años de lucha, por fin consigue en marzo de 1770 ocupar el puesto de catedrático en la Universidad de Konisgsberg, en la especialidad de Lógica y Metafísica. Después de conseguir su cátedra Kant pasa diez años sin publicar nada. Esto llama la atención de su entorno, puesto que era un ensayista con mucho brío. Este silencio es debido a que el autor está trabajando en una de sus obras más conocidas, «Fundamentación de la metafísica de las costumbres», en la que se plantea qué sentido tiene la metafísica en sí misma y si puede o no seguir siendo posible. Mientras indaga sobre los fundamentos de la metafísica, Kant redescubre el poder indiscutible que tiene la razón y concluye que la razón debe ser crítica, cosa que explica con detenimiento en su obra ‘Crítica de la razón práctica’, que no es más que una continuación a su ‘Crítica de la razón pura’. La filosofía de Kant es ante todo la búsqueda de la universalidad por medio de la razón en sus dos vertientes, la teórica y la práctica.

En este libro Norbert Bilbeny hace un repaso a la persona para entender al pensador. El autor consigue explicar de una forma magistral la serie de acontecimientos vitales que llevaron a Kant a pensar de esa manera, haciendo palpable aquello de «yo soy yo y mis circunstancias» de Ortega y Gasset. Kant es, como lo somos todos, hijo de su tiempo y ante todo un librepensador que, como siempre, fue denostado. Si hay algo que podemos sacar en claro de esta obra es que la libertad siempre tiene un precio, y que Kant fue, esencialmente, un hombre libre.