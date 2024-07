Mis vacaciones son para los tebeos, ¿y las suyas?

No sé si todos los lectores españoles están enganchados al fenómeno Blackwater, pero a juzgar por la lista de ventas los compradores españoles sí que son adictos a las novelas de Michael McDowell. Blackie Books vende estos libros casi en el mismo momento de dejarlos en las librerías: siete de los quince libros más vendidos en España son volúmenes de esa saga. No hay ninguna duda de qué se va a leer en estas vacaciones. No es mi caso, porque este año he vuelto a picar, y de nuevo soy lector de un premio literario, lo que va a condicionar mi tiempo de lectura en las próximas semanas. ¿Me encontraré con algún plagio de Blackwater? ¿Podré reconocer el material que venga generado por alguna IA? Me temo que las respuestas a esas preguntas son sí y no, respectivamente. Y como es ya un clásico veraniego mío, creo que lo cuento cada verano, mi propósito es el de leer solo tebeos; al menos, voy a intentar que mis minutos de placer lector sean solo de viñetas. Tengo echado el ojo a un tomo de ‘La pandilla’, de Jean Roba -el volumen que espero disfrutar reúne una serie de aventuras juveniles con misterios y camaradería inocente que el creador de Bill y Bolita publicó entre 1962 y 1964-. También quiero pasar un buen rato con un buen puñado de ejemplares de la revista ‘Spirou Ardilla’ que me regalaron por mi pasado cumpleaños. Nada muy actual, la verdad, y sí bastante belga. Así quiero que sea mi verano, a ver qué consigo al final. Felices vacaciones a todos los lectores de buena voluntad.