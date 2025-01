Kurt Vonnegut fantasea con el fin de la humanidad

Cuando ‘Galápagos’ llegó a las librerías estadounidenses en 1985, Kurt Vonnegut (1922-2007) estaba viviendo un notable repunte de popularidad. Eso fue posible gracias a una serie de novelas satíricas que le acercaron a un público nuevo, testigos inocentes de cómo se acrecentaba en su interior una gigantesca desconfianza en el ser humano que el autor de ‘Matadero cinco’ ni podía ni quería disimular. Ese éxito, en particular entre los lectores más jóvenes, iba en paralelo a su lucha íntima contra una depresión que cada vez se comía más de su voluntad, hasta el punto de llevarle a un serio intento de suicidio apenas un año antes de publicar el libro que recupera ahora Blackie Books. Ese era el estado de cosas en la vida de Vonnegut mientras escribía esta sátira apocalíptica, tan divertida como desesperanzada, aguda y triste.

«Mientras el mundo está sumido en una crisis financiera sin precedentes, un selecto grupo de seres humanos que disfrutaban de un crucero naufragan y quedan atrapados en la isla de Santa Rosalía. Este aparente infortunio les librará, no obstante, del virus letal que, en todos los confines de la tierra excepto en aquella islita que ellos habitan, provoca la esterilidad. Tienen un millón de años para repoblar la tierra y hacerlo mejor, un reto evolutivo chiflado pero inexcusable». La sinopsis que Blackie Books ofrece de ‘Galápagos’ no deja lugar a dudas sobre lo disparatado de su premisa. El lector español ya había tenido oportunidad de disfrutar en el pasado de esta caja de sorpresas, que nos llega ahora con traducción de Miguel Temprano García.

Sin duda, no estamos ante la obra más popular de Vonnegut, ese título se lo disputan ‘Matadero cinco’ (1969) y ‘Desayuno de campeones’ (1973), ambas incluidas en la Colección Kurt Vonnegut de Blackie Books, lo que no significa que sea un libro menor: se trata de una obra de madurez que forma parte de una de las mejores rachas creativas del escritor de Indianapolis -en poco más de una década publicó ‘Pájaro de celda’ (1979), ‘El francotirador’ (1982), ‘Galápagos’ (1985), ‘Bluebeard’ (1987) y ‘Hocus Pocus’ (1990)-. La verdad es que quizá sea la más divertida de todo ese periodo, lo que no es decir poco.

Para empezar, ‘Galápagos’ se toma a broma la teoría de la evolución al mismo tiempo que libera al planeta de su peor depredador: el ser humano. Y lo hace con una trama que podría pasar por la versión ácida y descarada de ‘La isla de Gilligan’, una serie de comedia de los años 60 que gozaba de gran popularidad entre la contracultura gracias a las repeticiones continuas tan propias del sistema estadounidense de sindicación. Al igual que en la serie de televisión, en la novela de Vonnegut un grupo variopinto de personajes naufraga en una isla remota y comienzan a sucederse toda clase de combinaciones e historias absurdas. El resultado será la extinción del ser humano y el renacer del planeta gracias a la pérdida de una especie tan ridícula y peligrosa como la nuestra.

Lo que convierte a ‘Galápagos’ en una novela notable entre la producción de Kurt Vonneguit, una de las mejores voces de las letras estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX, es el tremendo esfuerzo de su autor por disimular su cansancio y asco hacia la humanidad con todos los recursos humorísticos a su alcance. Casi cada página de este libro invita a mirarnos de forma divertida, con muchos momentos carcajeantes y siempre con un tono que te pide una sonrisa cómplice. Dudo mucho que el fin del mundo que realmente provoquemos pueda ser tan divertido como esta novela.