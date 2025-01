Creaciones que quedáis libres, temed por vuestro destino

Como si fuese la lista de perdones presidenciales de Joe Biden, pero mucho más corta, el Center for the Study of Public Domain de la Facultad de Derecho de Duke acaba de compartir su listado de las miles de obras con copyright que quedan liberadas en 2025, al menos en Estados Unidos. Así que veamos qué podemos ver manipulado de forma chusca en los próximos meses: Popeye, Tintín, algunos cortometrajes de Disney, la primera película sonora de Hitchcock, novelas de Virginia Woolf, Hemingway, Agatha Christie y William Faulkner - «¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner?»-. Todo lo que se queda huérfano de dueño es la cosecha de 1929. Y visto lo visto, no fue un mal año, aunque supusiera el comienzo de una década de penurias económicas tras el famoso Crack. Por favor, si algún lector con alma de emprendedor se lanza a imprimir camisetas de Tintín sin ton ni son, debo recordarle que lo intente en Wichita (Kansas), pero no en la Unión Europea, porque aquí nuestras leyes protegen la propiedad intelectual durante más tiempo y el reportero belga no será de todos y de nadie hasta el año 2054. Lo que sí nos va a llegar de forma inminente es un largometraje de terror con Popeye de protagonista, y tras ver el tráiler habría agradecido que las leyes estadounidenses alargaran un poco más la protección del copyright -para quien recuerde la violación que se cometió con Winnie the Pooh, pues igual sino aún peor.