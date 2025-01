Wilkie Collins, maestro de la intriga victoriana.

«En el arte de interesar al lector, no hay novelista que no pueda aprender algo de Collins».

T. S. Eliot

En este 2024 que declina se cumplen 200 años del nacimiento del novelista inglés William Wilkie Collins (1824-1889), un buen motivo para recuperar su lectura. Formidable escritor victoriano, supo mantener en vilo a sus lectores que hacían cola en los quioscos para conseguir las entregas que su amigo Dickens publicaba en la revista que había creado, All the Year Round. Ambos se admiraban, se respetaban y llegaron a crear textos al alimón. Sabemos que Dickens influyó en Collins, pero también que éste marcó al maestro en alguna de sus obras. Collins tuvo en su momento un éxito fulgurante, aunque después, incomprensiblemente, se nos ha quedado a la sombra de Dickens. Y convendría recuperarlo.

De Collins tenemos 27 novelas, 60 cuentos y varias obras de teatro. Con una narrativa emparentada con la gótica que abunda en muertes, manicomios, herencias, misterios y espías, a Collins se le considera el precursor de la novela policiaca, de suspense y misterio, aunque la primera historia con asesinato y detective la tenemos en ‘Los crímenes de la Rue Morgue’ de Poe, publicada en 1841. Las pesquisas de Auguste Dupin que crea Poe darán paso a Sherlock Holmes. Tienen que pasar 20 años para que aparezcan ‘La dama de blanco’ (1860) y ‘La piedra lunar’ (1868) de Collins, obras maestras que llevan el género a cotas que todavía hoy no se han superado. Autores como Chesterton, T. S. Eliot, Fitgerald y Borges, las tenían entre sus novelas favoritas. Maestro de la intriga, Collins nos envuelve con tramas y subtramas complejas, bien hilvanadas y con personajes de carne y hueso que, soberbiamente dibujados y universales, se ven enredados –y el lector con ellos- en increíbles aventuras, enigmas, amores y venganzas. Todo ello con toques de fina ironía, humor y crítica social. Las dos novelas han pasado hoy al teatro, la televisión y el cine en ‘The Moonstone’ de Reginald Barkeer y ‘The Woman in White’ de Peter Godfrey. Collins también se adelanta a su tiempo en la estructura de sus obras. Conocemos sus historias a través de los diarios, las cartas y mensajes de sus distintos protagonistas, de manera que la voz del narrador omnisciente desaparece. Y consigue algo que tienen un enorme gancho, presentando sus casos a modo de ‘juicios’, el lector se convierte en jurado, una estrategia que Dickens le envidiaba.

Debo confesar, dicho esto, que no soy buen lector de novelas policiacas. Me decepciona su estructura cerrada en planteamiento, nudo y desenlace, es decir, con el crimen en su arranque, la indagación detectivesca en el desarrollo de la trama y un final que siempre deja al ‘malo’ descubierto, en prisión o ejecutado. Este desarrollo prácticamente inalterable consigue aburrirme. Tanto, que hace unos meses regalé las obras completas de Agatha Chistie que siempre escribe, cambiando paisajes y paisanajes, la misma novela. Y poco ha ganado el género, por otra parte, con el ‘relleno’ que se hoy se hace con apuntes de gastronomía, ecología, crítica social y demás. Lo cierto es que la novela policiaca se mantiene como un subgénero de mero entretenimiento, que sólo en ocasiones da obras maestras. Y las hay. Basta acudir a Henry James, Truman Capote, Patricia Highsmith, Raymond Chandler, Sciascia o el propio Collins. Pero son la excepción. Ignoro por qué motivo, sobre la base de una buena escritura, no se rompen barreras y las novelas del género negro y policiaco, como ocurre en la vida, no terminan en fracaso, en enigmas que no llegan a resolverse o, en su caso, con finales abiertos. Algunas lo hacen, pero pocas.

Me decía un buen amigo que las obras de Dickens, Collins y otros autores decimonónicos, eran novelones de narrativa oportunista, populista, sensacionalista y, en resumidas cuentas, literatura de quiosco que llegaba al público por entregas, diarias o semanales. Lo cierto es que esto tampoco ha cambiado tanto. Es lo que nos ofrecen con otros medios de difusión series televisivas como ‘Los Soprano’ o ’The Wire’, que, a pesar de llegarnos por capítulos, siguen abduciendo al personal y comiéndole terreno a las novelas de papel. Son formatos del siglo XIX que mantenemos en el XXI. Cabe insistir, sin embargo, en que, aunque esta narrativa esté hecha para un consumo masivo, –cosa muy propia de la novela policiaca-, puede dar, ya lo hemos dicho, aunque sea de uvas a peras, obras de enorme interés. Es el caso que comentamos de ‘La piedra Lunar’ y ‘La dama de blanco’ de Collins. Las dos están en la selecta ‘Biblioteca de Borges’.

A propósito de los pros y contras de estas publicaciones masivas y seriadas, he recuperado una discusión que se hizo viral y mantuvieron hace unos años en el New York Times dos escritores, Adam Kirsch y Mohsin Hamid. Uno defendía que la seriación, la edición visual o escrita por entregas, entorpece la recepción de la narrativa que, al romper su hilatura y fragmentarla, resulta exasperante para el lector -y en su caso, para el espectador de hoy en la TV-, que se ve emplazado a un nuevo capítulo, a una nueva entrega. Es una crítica que tiene su razón, pero no es menos cierto que la seriación obliga al escritor y al guionista de TV a buscar estrategias para mantener el interés y la tensión del lector o espectador, para mantenerle activo, participativo y conseguir su complicidad, hecho que contribuye a que la historia mantenga su interés, le divierta, le emocione y la historia no sea un ‘latazo’. Las historias de Collins lo consiguen con una dinámica endiablada, cargadas de intrigas y enigmas, precisamente porque se crearon para servirlas seriadas y tener en vilo al lector. Hoy tenemos la ventaja de esquivar la seriación y leerlas en una novela que empieza y acaba, sin las interrupciones de la seriación que en su momento tuvieron. Es, por tanto, una buena ocasión para recuperarlas. Lo mismo ‘La dama de blanco’ que ‘La piedra lunar’ son apuestas seguras.