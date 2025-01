Alicia Vallina: ‘Únicas’, la incapacidad de dejarlo estar

Resulta algo curioso que las mujeres sean las grandes olvidadas de la historia, casi nunca se habla de ellas, se olvidan, se ningunean, se marginan, se obvian. La famosa frase «la historia la escriben los vencedores» se le atribuye comúnmente a Winston Churchill, aunque lo que subyace tras ella es la idea de que solo aquellos que triunfan tienen el privilegio de contar su historia, dejando fuera a los vencidos, a los marginados… Esta frase es un recordatorio de que hay que examinar bien nuestra historia para no dejar a nadie fuera. Es una forma concisa de decir que la historia tiene múltiples puntos de vista. Es por ello que el trabajo que hace la periodista, historiadora e historiadora del arte Alicia Vallina al recuperar las vidas de estas mujeres es tan importante, porque les está dando su valor histórico, reconociéndolas como parte de su tiempo, dándoles voz y permitiéndonos entender cómo vivieron. Así dejan de ser retazos sueltos de las cosas que hicieron y conforman nuestra identidad, la femenina, porque sí, todos somos humanos, pero la Mujer en mayúsculas tiene su propia identidad construida, en ocasiones a pesar de los hombres. Como dijo Simone de Beauvoir, «una no nace, sino que se convierte en mujer». Esto quiere decir que las mujeres tienen unos roles reservados para ellas y no deben osar salirse de ellos. Esto enmarca la problemática de las mujeres a lo largo de la historia para construirse al margen de lo que la sociedad les exigía, las dificultades que ha tenido que vencer la mujer para poder ser libre al paso de sus congéneres masculinos.

Este libro nos empuja a descubrir las historias de vida de mujeres que desafiaron las normas sociales, lucharon por sus derechos y dejaron una huella en sus comunidades. Todo esto lo hace Alicia Vallina de la mano de una narrativa conmovedora y accesible, resaltando que las experiencias de estas mujeres abarcan distintos periodos históricos. Así, la autora nos ofrece también diferentes culturas y realidades sociales realizando de esa manera un análisis profundo del papel de la mujer en la historia.

El libro está planteado de una forma muy original, centrando cada capítulo en la vida de una de las mujeres que lo protagonizan, y que van desde María Picasso, madre del pintor, hasta Pinito del Oro, la mejor trapecista española, pasando por Ana María de Soto y Aldama, la soldado estanquera, Catalina de Erauso, la monja alférez, Consuelo Sanz-Pastor, la pionera de los museos españoles, y, por supuesto, la gran Lola Flores. Además, desde este punto de vista la autora consigue que nos situemos en cada época con cada una de nuestras protagonistas, consiguiendo así romper las barreras del tiempo. En este libro también se tratan los derechos humanos, que suelen ser masculinos, y cómo siempre a las mujeres nos cuesta más llegar a nuestros objetivos que a los hombres. El enfoque que la autora nos da es multidimensional, nos pone en la época de esas mujeres, con sus dificultades, y nos muestra el impacto que tuvieron ellas en su sociedad y el legado que nos dejaron.

Vallina nos enseña la incapacidad de género femenino para rendirse. Las mujeres han ocupado desde siempre el mundo y han hecho de él lo que han querido. Las mujeres hemos sido y somos imparables en ámbitos como la ciencia, los deportes, la filosofía, el arte… No importa lo complicada que fuera la sociedad del momento, las mujeres siempre se han levantado contra todo lo que les negaba su derecho a la existencia. En un ámbito más personal, creo que son comparables con las ‘influencers’ de estos días, con la salvedad de que aquellas mujeres decían algo que valía la pena escuchar. Ahora es fácil. Con internet a nuestro alcance podemos decir lo que queramos y el mundo nos oye. Ellas se las arreglaron para que las siguieran sin internet, sin globalización, y para abrir el camino a las que vinimos detrás, un camino que si bien no es más fácil, al menos ya está transitado y podemos seguir las huellas que ellas nos dejaron. Las mujeres en estos últimos tiempos hemos colonizado las universidades, cada vez nuestra voz se escucha más fuerte. Por eso es tan importante dar las gracias a las protagonistas de este libro, porque sin ellas, sin su afán por desafiar las convenciones sociales, ahora no tendríamos el mundo a la espera. Porque sin duda el futuro es femenino.

En definitiva, ‘Únicas, historia de mujeres desconocidas, de mujeres extraordinarias’, muy bien editado por Plaza & Janés, busca inspirar y educar, ofreciendo a sus lectores ejemplos de coraje, de creatividad y de perseverancia de mujeres que a menudo han sido pasadas por alto en la historia que se enseña en los colegios y en los relatos históricos más tradicionales.