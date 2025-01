Miguel Nieto, la belleza del lenguaje

Hay toda una ciencia en torno al comienzo del texto literario. Algunas teorías señalan que la primera frase de una novela debería contener la novela en sí, y que todo lo que viene después no es más que el desarrollo de esa historia condensada en esa primera y absoluta frase. Pongamos algunos ejemplos: «Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas… Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada…» (Historia de dos ciudades, Dickens). «Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera» (Anna Karenina, Tolstoi). Y la archi famosa «muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo» (Cien años de soledad, García Márquez).

César González Ruano decía, refiriéndose a la columna de prensa, género en el que fue el absoluto maestro, que era comparable a una morcilla, y que si estaba bien atada por el principio y por el final, por las dos puntas, «en medio se puede poner toda la mierda a uno le diese la gana».

Seguramente el viejo zorro de Ruano, un personaje más que una persona, lo que quería decir es que en el principio de la obra (y también en su final) es donde uno se la juega, donde atrapa o no al lector, donde se establece la conexión. El arranque es decisivo. En las primeras frases de un relato se saborea ya su ritmo y su temperatura.

De modo que un libro que empieza «soy hombre de diccionarios» ya me ha ganado en el primer momento y ya ha hecho una declaración de intenciones, ya ha dejado meridianamente claro qué nos vamos a encontrar. Y nos lo encontramos.

Miguel Nieto se ha pasado la vida contando historias reales, fidedignas, contrastadas. Oficio de periodista, de esos de raza que se decía antes. Pero ahora, con todo ese bagaje, Nieto ha decidido inventarse la vida, entrar en la ficción, y lo hace con un sorprendente libro de relatos que ha titulado ‘Malenconía’, en el que destaca, sobre todo, el gusto por la palabra. Nieto es un escritor de personajes y de palabras. Es lo que te engatusa de sus relatos, esos personajes tan fantásticos, a mitad de camino entre la excentricidad y el costumbrismo. Y ese lenguaje, tan nuestro pero tan de otro tiempo ya, tan hermoso y tan sonoro, tan cuidado, tan exactamente bello. Es un placer ir descubriendo en cada página, casi en cada línea, la aparición de palabras que hace mucho no se ven y no se oyen, como talega o mascota...

Los cuentos de Miguel Nieto aluden a la memoria tanto por lo que dicen como por la manera en que lo dicen. Hablan de otro tiempo, de un tiempo donde todo tenía un nombre sonoro y natural, no importado. Cada escritor debe tener su sello, su propia voz, su estilo. O tiene eso o no será nada. Nieto tiene una voz propia que se basa en la palabra exacta y en un toque de humor, una cierta retranca. Y también en una visualidad cinematográfica. El cine salpica todo el libro no solo como fondo y escenario de algún cuento, que también, sino como fórmula narrativa, como construcción del relato.

En este primer libro de Miguel Nieto podemos descubrir que es un escritor de personajes y palabras, un escritor empeñado en rescatar lo perdido. Aunque lo diga al principio, no creo que Miguel Nieto sea un hombre de diccionarios, creo que es un diccionario de palabras maravillosas que están al filo del olvido y que él, románticamente, rescata para nosotros en ‘Malenconía’, un libro de relatos para disfrutar leyendo.