La piedad peligrosa de Stefan Zweig

Lleva ocurriendo, con morbosa continuidad, desde la época de los profetas desdentados y de los cálices de fuego. Tanto de una forma abrumadora, con los cantos del milenarismo en primer término, como aplicada, ya con la posmodernidad, a las pequeñas parcelas de la realidad e, incluso, a los objetos. No hay generación, por mucho que la muchachada viaje en flor y en patinete, que no tenga su propio apocalipsis. Es más, se dan rachas, cada vez más frecuentes, en las que un apocalipsis sucede a otro, de manera que, con tanta acumulación de fervores, se pierde el efecto y la cordura y se reacciona con un desdén a la totalidad que en sus formulaciones más castizas acaba por no distinguir entre la evidencia, el cielo fumigado o la España que siempre anda rompiéndose. Cada tiempo es también, y, a veces en más en más de un sentido, un tiempo que se quiebra. Y, al igual que muchas veces con el periodismo, se necesita una lucidez especial para separar la paja del grial y acertar no ya con el diagnóstico, sino con las señales objetivas del cambio y el debate que en cada momento resulta más oportuno.

Fin del mundo

A Stefan Zweig no le hizo falta leer en las estrellas para entender que se avecinaba el fin del mundo. Cuando se suicidó en Brasil pensaba, no sin razón, y añadiendo a su perspicacia su doble condición de expulsado y de convencido antibelicista, que el planeta entero no tardaría en sucumbir ante el nazismo. Un escenario que, en ese momento, 1942, tenía tanto de ominoso como de verosímil y que sólo se pudo esquivar después de ríos de sangre y de colusiones inicialmente no previstas. Aunque eso no evitara que todo se transformara en destrucción y herrumbre. Incluido no ya los rescoldos imperiales que marcaron la juventud del escritor y el ambiente refinado de la Europa culta; también, y en gran medida, el ser humano en tanto que entidad moral. Con todo su ecosistema ético, sus paradojas y sus interrogantes.

Si el sueño de la razón produce monstruos, el de la posmodernidad lanza espejismos y siluetas en todas direcciones. Quizá por eso sea tan reconfortante regresar a Zweig, a su solidez y a su inalienable compromiso. Y, sobre todo, a una prosa que, lejos de resultar anquilosada, conecta con lo poco que en la literatura permanece como un valor estable: la capacidad para hacer pensar más allá de lo establecido y elevar al mismo tiempo un edificio narrativo tan visual como sugerente. Una tensión que gobierna uno de sus clásicos más atractivos y acaso menos transitados, ‘La impaciencia del corazón’, novelón a la usanza decimonónica ahora publicado por Alianza con la traducción de Roberto Bravo de la Varga. El último de sus textos de ficción, aparecido en 1939, y concebido con una atmósfera liminar en la que se advertía el cierre definitivo de una sociedad decadente y rebosante de almizcle que no tardaría en retroceder bajo el apremio de las bombas.

'La piedad peligrosa'

Conocida también con el título, notoriamente descriptivo, de ‘La piedad peligrosa’, el libro relata las mortificaciones del teniente Hofmiller, joven que es invitado a cenar al castillo de un rico preboste local, donde conoce a Edith, la hija paralítica, que se enamora instantáneamente de él, obligándole a ejecutar todo tipo de cabriolas en su afán de no contribuir a su sufrimiento e, incluso, de aliviar su situación. Un argumento que, en su presupuesto básico, y con dos otros miriñaques de relleno, no difiere en gran medida de las gazmoñadas de época que tanta atención de sobremesa reciben frente al televisor, pero que en manos de Zweig se convierte en el compás de inicio de una obra en la que la fluidez del estilo se alía con la complejidad psicológica para dar lugar a una pieza mayúscula; quizá la mejor y más incisiva de cuantas se han escrito hasta ahora en torno a un tema tan universal en su día como la compasión. Con personajes que inspiran alternativamente tanta admiración como repudio y gradaciones sentimentales entre las que no tiene cabida el buenismo acartonado ni el lugar común. La culpa, la ira frente a la enfermedad, el chantaje, el egoísmo, o la muerte flotan en escenas en las que prevalece la franqueza y la inteligencia psicológica de un autor que jamás rehusó a hacerse preguntas atrevidas y cuestionar las consecuencias -a veces funestas- de las buenas intenciones. Y que maneja la complejidad y los distintos relieves de sus protagonistas en el tono fluido e hipnótico de los artilugios narrativos más sofisticados en cuanto a las demandas del propio texto, la construcción de caracteres y la propia acción.

En tiempos gobernados por el cinismo, leer a Zweig es un lujo que robustece frente a toda tentativa de deshumanización, que es un fenómeno que no ha desaparecido y que el bueno del autor observaba ya con la melancolía de un luto anticipado: el de la clausura de una era. El teniente convertido en héroe cuando ya nada importa porque lo que importa ha dejado de existir. La pena que sigue en pie tras el apocalipsis que es en el fondo la literatura. Su manual de redención.