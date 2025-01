Scott Fitzgerald escribe sobre todo y sobre sí mismo

Que la vida entera es un proceso de demolición es una famosa conclusión que debió parecerle obvia a Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) con solo mirarse al espejo por las mañanas en sus ultimos años, porque cuando comenzó así su famoso ensayo ‘El derrumbe’, publicado por la revista ‘Esquire’ en 1936, quizá poco quedaba ya en él del rutilante escritor que fue. Pero incluso en esa suerte de confesión última, el autor de ‘El gran Gatsby’ seguía siendo una de las voces más apasionantes y magnéticas de su tiempo, aunque nadie lo reconocía así, casi ni tan siquiera él mismo. Agotado por su fama, exhausto y marchito tras vivir una vida acelerada que le pasó por encima como una apisonadora, Scott Fitzgerald era un escritor al que le quedaba mucho por contar pero al que le faltó tiempo para que se le volviera a reconocer. Ni tan siquiera existe una conciencia general hoy en día sobre el gran ensayista que fue -aunque casi siempre escribiera sobre sí mismo-.

‘Ecos de la Era del Jazz y otros ensayos’ (Cátedra, 2024) llega a las librerías con el objetivo de reivindicar al Francis Scott Fitzgerald ensayista, tanto al frívolo y joven exuberante que se entrevistaba a sí mismo -la primera y sorprendente pieza de esta extraordinaria antología- como al afilado observador que tan bien supo analizar su tiempo e inmortalizó a su generación. Este volumen crítico cuenta con la edición de Juan Ignacio Guijarro González, responsable del exhaustivo estudio que contextualiza a los veintidós ensayos de esta colección, todos ellos acompañados de un buen número de notas útiles y reveladoras.

«Gran tradición literaria»

«¿Es que acaso espera usted formar parte de la gran tradición literaria? -cuestioné, tímidamente. Se emocionó. Sonrió mostrando toda la dentadura. Vi que también tenía una respuesta preparada para aquello. No creo que exista eso que usted llama la «gran tradición literaria» -exclamó-. La única costumbre que termina sobreviviendo es la desaparición gradual de cualquier forma de costumbre, literaria o no. El hijo letrado, si es listo, acaba matando a su propio padre», escribió Scott Fitzgerald con inocente entusiasmo casi juvenil en ‘Una entrevista con el Sr. Fitzgerald’ para ‘The New York Tribune’ en mayo de 1920. Y qué contraste tan fuerte el que existe entre ese texto arrebatado y entusiasta y ‘Mi generación’, escrito en 1940 pero publicado por primera vez en 1968, que cierra la antología: «Porque, en resumidas cuentas, solo quedamos unos cuantos, y si me peleé con alguno de ellos, ya he dejado de verlos. Pero admito que nunca me ha importado tanto la humanidad como me importaron aquellos que sintieron los primeros latidos al mismo tiempo que yo, los que tuvieron la muerte frente a ellos, antes de ser indultados, y que ahora se arrastran a través de un largo y pesado estío. Porque es la nuestra una generación tenaz por herencia, forjada en mil batallas, sabia en esencia. Y, en definitiva, lo que siento por ellos podría resumirse en una línea de las de Willa Cather: «Poseemos juntos el preciado pasado incomunicable».

El largo viaje entre su explosivo debut literario en 1920 y su silenciosa muerte en 1940 es toda una lección para quienes se pierden en el miedo a repetir el éxito de un buen comienzo. Por suerte, el Scott Fitzgerald ensayista es tan brillante como el narrador, y además mucho más ligero, liberado de la pesada carga de las expectativas. Los temas que le interesan son los mismos que alimentan sus novelas y cuentos: las debilidades humanas -en especial las suyas propias-, la vida cotidiana, el ansia por exprimir la existencia y sobre todo, casi por encima de todo, él mismo y su tiempo. Porque Scott Fitzgerald siempre escibió autobiografía, fuera cual fuera el tema sobre el que pareciera escribir. Estas pequeñas piezas dan buena cuenta de la mirada divertida y caústica, y tan precisa como la de un francotirador, que siempre tuvo Fitzgerald. No hay tema trivial que bajo su lupa no brille o sea revelador de una verdad mayor que la que parece mostrar; así sucede con el análisis de su propia contabilidad en ‘Cómo sobrevivir con 36.000 dólares al año’.

Gran parte de este material ya era conocido por el lector español, aunque hay algún ensayo inédito -y siempre es bienvenido-. Casi todas estas páginas se escribieron para revistas, por lo que nadie debía esperar que aún se leyeran un siglo después. Lo cierto es que reunidas aquí, esas páginas resultan tan entretenidas como quizá lo fueron en ‘Bookman’, ‘The New Republic’ o ‘The Saturday Evening Post’, entre otras cabeceras donde lucieron en su día. Este volumen que ofrece Cátedra, el cuarto ya dedicado al escritor estadounidense, es un privilegio del que disfruta el lector español, porque tal y como indica su editor, no existe un libro igual en las librerías de su propio país, con un análisis y estudio que permita una comprensión total de estas breves muestras de genio que nacieron para brillar pero no para durar, quizá como su propio autor-.