Martín Gaite, la mujer que hablaba

El origen, siempre el origen. En literatura, como en todo arte, volver al origen es un acto de innovación. Picasso quería, así lo dijo alguna vez, acercarse lo más posible a las figuras dibujadas en las cuevas por aquellos humanos del Paleolítico porque ahí estaba la esencia. De igual modo, acaso salvando las distancias, Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 – Madrid, 2000) hizo de su literatura un modo de volver al origen de la literatura, la narración oral, contarle algo a alguien que te escucha. Esta característica esencial podemos encontrarla prácticamente en toda su obra, pero quizás sea más diáfana en ‘El cuarto de atrás’ (1978), novela con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa (fue la primera mujer en lograrlo), título que se ha convertido en su obra canónica y del que Gustavo Martín Garzo dice que es «una larga conversación. Todos los libros de Carmen Martín Gaite son una conversación, porque para ella escribir nunca fue distinto de hablar».

Como en una charla

Y en ese libro, en esa larga charla de la autora con un entrevistador misterioso que no termina de revelarse (y que no es otro que el lector) con su memoria como fuente, el orden temporal quedará disuelto porque «yo explico las cosas según me van saliendo, las voy soltando, poco a poco, en ‘El cuarto de atrás’, en ‘Fragmentos de interior’, en todos mis libros en realidad, envueltas en literatura», o sea, como en una charla.

Si es casi un lugar común referirse a la literatura como un modo de autoconocimiento igualmente lo es, incluso más, señalarla como un modo de sanación. El poder terapéutico de escribir se sobrepone, incluso, al de verbalizar el dolor (base del psicoanálisis). Como ella misma expresó, «contar alivia de ese peso insoportable con que nos abruma lo meramente padecido, nos convierte en protagonistas, nos ayuda a sobrevivir...». Y algo (o mucho) de eso hay en su literatura, la necesidad de convertir el sufrimiento en palabra, en un continuo monólogo con intención curativa.

Carmen Martín Gaite fue una escritora que buscaba alguien que la escuchase. Así lo señaló con mucha claridad en su ensayo ‘La búsqueda del interlocutor’ (1973), y en posteriores entrevistas, conferencias… en las cuales explicaba que «un interlocutor es lo que andamos buscando todos siempre. Piensa en toda esa gente que va a los psiquiatras para contarles su caso o que anda hablando sola por la calle. Si uno pudiera encontrar el interlocutor adecuado en el momento adecuado, tal vez nunca cogiera la pluma. Se escribe por desencanto de ese anhelo, como a la deriva, en los momentos en que el interlocutor real no aparece, como para convocarlo».

Contar sus cosas

Así, Martín Gaite convertirá su literatura, su obra, en un modo de conversación lanzada a ese oyente, imaginario pero imprescindible, a quien contarle sus cosas, para acabar afirmando que «sustento la teoría de que si tuviéramos menos prisa y nos escucháramos los unos a los otros, la literatura no existiría puesto que es un sucedáneo. Las temporadas en que he tenido buenos amigos y los he visto, he escrito menos».

Ahora que se cumple el primer centenario de su nacimiento, los lectores tenemos una oportunidad de volver (o de iniciar, según los casos) a tener una hermosa, larga y trascendente conversación con una de las voces esenciales de la literatura en español del siglo XX.