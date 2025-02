Viaje al espacio con Samantha Harvey

A cuatrocientos kilómetros sobre la superficie terrestre, un astronauta norteamericano se despierta en una nave con forma de hache que sobrevuela la atmósfera de la Tierra a veintiocho mil kilómetros por hora. Es la Estación Espacial Internacional, y lo primero que ve al abrir los ojos, después de dormir unas horas, es la postal que le regaló su mujer, una imagen de ‘Las meninas’ del extraordinario pintor del barroco Diego Velázquez. El juego de espejos del pintor sevillano para recrear su gran obra, y con la que será recordado para la posteridad, refleja al propio Velázquez retratándose a sí mismo y a las damas de compañía junto con la infanta. Al fondo de la escena, en otro espejo, se observa también al rey Felipe IV y a su esposa la reina Mariana de Austria, lo que mantiene pensativo al astronauta durante unos instantes. Mientras, en noventa minutos, la nave habrá dado la vuelta al mundo, es decir, en veinticuatro horas lo hará dieciséis veces o, dicho de otro modo, habrá orbitado dieciséis veces alrededor de la Tierra.

‘Orbital’ es el título de la novela Premio Booker 2024 obtenido por la escritora británica Samantha Harvey (Kent, 1975), una novela donde prima más el punto de vista desde donde se enfoca la historia que el conflicto en sí, tal y como sucede en la narrativa tradicional, digamos que el toque vanguardista de Harvey no es solo desarrollar la novela en una nave espacial sin caer en la fantasía de la ciencia ficción, sino además en plantear una novela sin un conflicto pasional sobre el que orbiten la trama y el argumento, es decir, que el conflicto sea enfrentar la reflexión racional y filosófica ante la visión de la Tierra en el espacio, mientras los sentidos humanos quedan absortos ante la belleza inexplicable del planeta o el misterio embaucador del universo, «como una pantera, indómita, y primaria», como dice la propia Harvey, o la soledad del desierto cósmico, cuando los astronautas se sienten representantes de la humanidad encapsulados en los módulos espaciales que componen la Estación Espacial Internacional. Samantha Harvey utiliza con una gran destreza dos elementos para superar el hándicap narrativo al que se enfrenta en la construcción de su historia, por un lado su estilo, de una prosa por momentos con resonancias de carácter lírico, y por otro, plantear veinticuatro horas en el espacio, es decir, dieciséis órbitas a la Tierra, donde seis astronautas de distintos lugares del mundo vivirán durante nueve meses en la estación espacial y nos revelarán sus tareas cotidianas, y los pensamientos al contemplar la Tierra desde el espacio.

Samantha Harvey, que estudió filosofía y un máster de escritura creativa, ejerce como profesora en la Universidad de Bath Spa en Inglaterra. Además, es crítica literaria en los diarios The Guardian y The New York Times, y antes de recibir el prestigioso Premio Booker con su obra ‘Orbital’, ya había tenido éxito con sus novelas anteriores. En Anagrama, que es quien publica en España esta novela, Harvey ya había publicado antes una obra de no ficción, ‘Un malestar indefinido’.

A través de la lectura de ‘Orbital’ el lector puede tener una sensación similar a la que se pueda encontrar en la novela del escritor italiano Dino Buzzati ‘El desierto de los tártaros’, donde se envía a un joven oficial a servir a una lejana fortaleza frente a un desierto desconocido. Si algo caracteriza al universo más allá de la atmósfera terrestre, es que se trata de un inmenso desierto en el que solo viven seis personas, los astronautas de la Estación Espacial Internacional. No obstante, Harvey no muestra interés por una historia fantástica o kafkiana, sino, de algún modo, una fascinación a lo Carl Sagan, al que aún se recuerda por sus famosos documentales de televisión, ‘Cosmos: un viaje personal’. Con esta obra de Samantha Harvey la literatura y la astronomía casi se tocan, podríamos decir, del mismo modo que los dedos de Dios y Adán en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y es que, a pesar de los viajes del ser humano al espacio, Harvey dice en su novela que «la Tierra es la respuesta a todas las preguntas», pues es el único planeta conocido donde tiene lugar la vida humana.

Por otro lado, si bien en un primer momento podríamos pensar que el narrador es omnisciente, sin embargo, por sus reflexiones y manera de expresarse se nos muestra en algunos momentos como un monólogo introspectivo de carácter existencialista. La belleza de esta novela es llevarnos a reflexionar sobre nuestro planeta desde una perspectiva exterior a la Tierra, pero sin abandonar nuestra condición humana.

Muchas figuras de la mitología griega están dibujadas en el cielo, la más fácil de contemplar sin necesidad de telescopio es Orión el cazador, pero ahora, tras la lectura de ‘Orbital’, muchos imaginarán que por la órbita 4, a veintiocho mil kilómetros por hora, pasa la Estación Espacial Internacional sobre el sur de España, con un astronauta que mira una postal contemplando ‘Las meninas’ de Velázquez.