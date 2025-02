Carmen María López: Poesía misteriosa y azul

Declaraba el poeta navarro Francisco Javier Irazoki en una entrevista: «La poesía es una búsqueda de alivio. Uno vive, acumula experiencias, tiene pensamientos y reflexiones. Eso lo vuelcas en la página en blanco y, automáticamente sientes una ligereza que dura poco porque luego sigues viviendo y reflexionando». Para alcanzar ese alivio del que nos habla Irazoki nada mejor que alejarse de ese concepto banal de que la poesía es sólo artificio, todo lo contrario, la poesía es la auténtica música del silencio, y no puede hallarse si el poeta no vive y experimenta, si no emprende un viaje al alma de las cosas, por aquello de que no puede verse ni tocarse, pero que existe en cada uno de nosotros. Nada más deslumbrador que el hallazgo de la belleza en las cosas sencillas, en todo lo que nos brinda la Naturaleza y nos hace libres. Y es sorprendente que, con esta premisa, los jóvenes que irrumpen hoy con fuerza en el panorama poético español, se aparten de los círculos de poder mediático y de la homogeneización de una moda consistente en banalizar todo lo que toca y que está resultando muy perniciosa, incluso para los que la practican. Es un hecho irrefutable que existen jóvenes poetas que, desde un concepto de la poesía abierto y al mismo tiempo sin perder de vista la más esencial tradición poética española, están creando unos textos que para sí los quisieran, incluso, alguno de los más mediáticos y encumbrados poetas actuales. Estos jóvenes poetas destacan, precisamente, por haber cuidado con esmero el legado recibido de la gran poesía española de todos los tiempos, porque ven más allá de sí mismos y saben que hay que buscar en los asombros y lo humano el propio hecho poético, cuestión que se olvida con bastante frecuencia. En esta nómina que poco a poco el transcurso del tiempo viene elaborando, destaca la poeta Carmen María López (Caravaca de la Cruz, Murcia, 1991) y lo hace, concretamente con sus dos últimos poemarios ‘Yo también anochezco’ (2024), galardonado con el Premio Complutense de Literatura 2023 y el libro objeto de este comentario ‘La madre de nadie’, que ha obtenido el VII Premio Espasa de Poesía. Dos libros recientes que son aval suficiente para adentrarse en la poesía de esta joven poeta murciana.

Si ya en ‘Yo también anochezco’ hallamos el deslumbramiento de la juventud, la frescura del verso y la narración de «aquellas muchachas que una vez tradujeron la Eneida de Virgilio», y en la que la experiencia de esos años de estudiante hace que converse con los libros y sienta la verdadera voz de la palabra y sus silencios («Y así la vida, / como las fiestas, los vasos y los besos, / se tragó nuestros sueños, / decapitó nuestras ansias / de ser sobre este mundo / y puso en nuestras noches el insomnio / y en nuestros párpados / esa interrogación que no se cura. // Muchachas, no tuvimos que elegir: / nuestras fueron la fiebre y la vida»), con ‘La madre de nadie’, nos convoca a la culminación de un tiempo que recorre la madurez de la poeta, lo que demuestra su despojamiento de lo superficial para adentrarse en los entresijos de la existencia, de aquello que considera ya trascendental, esencia de una nueva y profunda reflexión sobre su propio acontecer, visto desde la atalaya del paso del tiempo y de todo cuanto deja una huella imborrable en su manera de afrontar el advenimiento de otra realidad: «La madre que no soy es la que escribe». Es ese nuevo estado el que produce una poesía al tiempo perturbadora y tierna, capaz de conmover al lector y producir un acercamiento que acabará por descubrir en Carmen María un elevado sentimiento de pertenencia al mundo a través de un único cordón umbilical que la unirá para siempre al ser que vendrá, al no nacido: «Los preludios son hermosos. / el hijo no nacido nos recuerda / los poemas que nunca escribiremos. (…) Desde ahora amaré / cada dulce preludio de la tierra». Existen al menos dos madres en ‘La madre de nadie’, una biológica y la otra, la poesía; las dos interactúan y se vinculan a través de la palabra, esa única y esencial palabra que permite el paso de la luz: «Solo en ti, madre: / en las venas preciosas de tus manos, / en tus ojos tranquilos. // Tú inauguraste en el mundo / el color verde», «La poesía suplica: / no cantéis sino solo lo esencia. / Escarbad en la tierra / en lo hondo y hasta lo más hondo / allí donde la voz se hace semilla. // La poesía es mi madre». Así es la voz poética de Carmen María, de una sencillez inusual, pero también reflexiva y profunda, que escala la escarpada montaña de los días y las noches, hasta alcanzar en su cúspide el renovado asombro en el alma de las cosas. Con ‘La madre de nadie’ igual se amanece que anochece, es un vivir continuo en el que la poeta se despoja de lo inservible y vano para crear un tiempo pleno de silencios y músicas, de nacimiento al mundo. La madre entonces lo es todo, y el hecho de concebir una manera de mirar hacia adentro y descubrir que aún es posible entregarse al amor, a la vida: «Madre: / no sé qué es el amor. / Desconozco / sus lenguas y sus claves / pero pienso: / debe ser parecido a ver cine / en todas las butacas de la tierra / en una casa de madera azul / mientras afuera llueve».

La poesía de Carmen María López es, por encima de todo, emoción, el latido acompasado de lo vivido y por vivir. Nadie como ella ha sabido conjugar experiencia y conocimiento hasta el punto de confundirse en la noche con la oscura luminosidad del silencio. Y por eso y otras muchas razones, imposibles de comentar aquí por razón de espacio, su poesía es como un temblor que nos concilia con la belleza y la vida. Un hermosísimo poema podría resumir lo dicho hasta ahora sobre esta joven y ya gran poeta que es Carmen María López, de título ‘Lluvia’: «Cuántos litros de lluvia ha resguardado / el cuenco de tus manos, madre. / Y cuánta de esa lluvia ha limpiado mi vida / y me ha hecho ser / como existen ríos en la dicha pequeña / misteriosa y azul, / misteriosa y azul».