El halago como motivo de sospecha

David Uclés consiguió en 2024 el premio Cálamo al Libro del Año con ‘La península de las casas vacías’, una novela calificada por la editorial Siruela como «la historia total de la Guerra Civil española y de una Iberia agonizante». El libro se ha convertido por derecho en eso que llaman ‘long-seller’, porque a comienzos de 2025 este tocho de 700 páginas está más vivo que cuando se publicó y lidera la lista de ventas. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alabar esta obra que gustan de calificar como una buena muestra de «realismo mágico». Y es por eso que me saltan las alarmas. Bueno, por eso y por algunas de las frases publicitarias que utiliza Siruela: «Es lo mejor que he leído en muchísimos años. David Uclés ha escrito un libro extraordinario que va a quedar en la historia de la literatura de nuestro país», nos dicen que ha dicho Iñaki Gabilondo sobre el libro. ¿Pero sabemos nosotros qué lee Iñaki Gabilondo? Quizá haya dedicado los últimos lustros a repasar viejos tomos del Reader’s Digest o puede que sea uno de esos lectores secretos gracias a los que Danielle Steel es millonaria. El periodista radiofónico no es el único en tirar de tópicos y lugares comunes -benditos sean- para poner por las nubes el libro de moda de esta temporada. Entre los muchos que se han extasiado con halagos superlativos, se ha colado alguno que afirma que en esas páginas hay mucho humor, y quizá sea esa mi puerta de entrada; pero esperaré a encontrar algíun ejemplar de segunda mano, porque no tengo ni tantas ganas ni tanta prisa.