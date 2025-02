Un amor contamindo, una historia de Nothomb

Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Rolling Stones, David Bowie… quizá sean los gustos musicales de la baronesa, es decir, Amélie Nothomb (Kobe, Japón, 1967), el seudónimo de la escritora y aristócrata belga Fabienne-Claire Nothomb, en su nueva novela ‘El libro de las hermanas’ que, otro año más, se presentó en nuestro país con una obra cada vez más ingente, y que buena parte ha sido publicada en español por Editorial Anagrama. Entre los grupos musicales que la autora cita en esta última obra figura Soft Cell, y su famosa canción que marcó el comienzo de los años ochenta, ‘Tainted love’, que en español podríamos decir amor contaminado. ¿Quizá sea una metáfora de situación sobre la trama que Nothomb desarrolla en esta novela? Vayamos al comienzo de la historia.

A principios de los años setenta, una joven pareja francesa desataba la envidia de su entorno por su relación pasional, podría ser el argumento de la película del reconocido director de cine francés François Truffaut en ‘Domicilio conyugal’, donde los actores Jean-Pierre Léaud y Claude Jade representaban a una joven pareja, sin embargo, no es el caso, pues esta trama corresponde a la última novela de Nothomb, donde los personajes de Florent y Nora se conocen siendo este chófer y ella contable en un taller. Al principio les dicen que la fase pasional del enamoramiento duraría tres años, y luego que tengan un hijo para atemperar el idilio, que ya se enterarían de lo que es pasar las noches sin dormir. Sin embargo, esa fase de enamoramiento de los padres que transite a un amor más maduro no termina de llegar, lo que supone que vivan como novios eternos poniendo en un segundo plano a las niñas que nacerán en los años posteriores. Digamos que ‘El libro de las hermanas’ tiene un subtexto, frente a la complicidad de las dos hermanas, la renuncia en cierto modo de los padres para continuar en su mundo de novios perpetuos. Pero también hay una subtrama, la de la tía Bobette, una mujer soltera, con cuatro hijos más embrutecidos y maleducados que sus sobrinas Tristante y Laetitia, las hijas de Nora y Florent, pero capaz de hacer sentir a su sobrina Tristante un mayor afecto que la frialdad que prodiga Nora sobre su propia hija, a la que genera el complejo de ser una niña apagada, sin chispa. Bobette es una mujer fracasada en el plano personal, pero que sabe ver en su sobrina las capacidades de una niña superdotada que sus propios padres no valoran, y que le repite con entusiasmo que un día será la presidenta de la República francesa. La tía Bobette es, en cierto modo, un personaje más redondo que Nora y Florent, es decir, por sus contradicciones como personaje, mientras que el amor egoísta de los padres en esta novela les convierte en unos personajes planos.

Nothomb, que cuenta esta novela corta de manera lineal, utiliza un narrador omnisciente y un estilo directo, y cuando nace la primera niña, Tristante, digamos, roza la línea que separa lo psicológico de la fantasía, pues atribuye a un bebé que dice sus primeras palabras la capacidad de entender a sus padres. Con una inteligencia desbordada, que con tres años sabía leer y entendía lo que hablaban sus padres cuando criticaban a la tía Bobette, la que quería que su sobrina fuese presidenta de la República francesa. Nothomb nos describe a Tristante de un modo en que parece situarla en el punto justo entre la realidad y la fantasía, es decir, por las capacidades intelectivas de una niña a una edad tan corta.

A pesar de que el enamoramiento ha llenado páginas de la literatura, en este caso, los padres embelesados el uno por el otro, es algo más perturbador que admirable, pues estos olvidan el mundo inmediato que les rodea y cuál es el rol más apropiado que ellos habrían de adoptar con sus hijas. Es decir, existe un contraste entre el modelo de Bobette, fracasada y decepcionada con sus hijos, pero a su vez entusiasmada con su sobrina Tristante, respecto al modelo que supone Nora y Florent, dos padres despegados de las niñas, en cierto modo, y a las que no les reconocen suficientemente sus capacidades, o parecen negárselas por algún retorcido complejo de inferioridad, sobre todo con Tristante, pero que, y a pesar de ello, tienen la suerte de que en las niñas confluyan una capacidad y una responsabilidad impropias de su edad, de hecho, podríamos decir, que hay una inversión de roles, Tristante, aun siendo una niña hace de madre de su hermana pequeña, Laetitia, mientras que sus padres juegan el rol pasional de jóvenes enamorados. Y aquí reside el conflicto: ¿quieren o no quieren a las niñas?, como en algún momento pregunta Laetitia a su hermana mayor, Tristante, un personaje que, a pesar de su superioridad intelectual no se librará de algún momento oscuro y fatídico en la adolescencia.

La música que acompaña a esta novela a lo largo de sus páginas entra en la trama a través de un grupo de rock con un nombre pintoresco, ‘Los neumáticos’, que en un primer momento inician en los ochenta las hermanas Tristante y Laetitia con su prima Cosette, que su madre, la tía Bobette, pone ese nombre por uno de los personajes de ‘Los miserables’ de Víctor Hugo, la hija de una madre soltera. Por otro lado, además, de la relación fraternal y la relación compleja con los padres, esta novela aborda el desarrollo de la sexualidad en la personalidad de las protagonistas, entre la adolescencia y la edad adulta, o también temas como el acceso en la universidad, la Sorbona, para estudiar una carrera de letras cuestionando los padres la utilidad de estos estudios.

La obra narrativa de Amélie Nothomb, caracterizada por sus novelas cortas, ha sido publicada mayoritariamente por Editorial Anagrama. Su novela ‘Estupor y temblores’, que transcurre en Japón, recibió el Gran Premio de Novela por la Academia Francesa en 1999, y en 2021 recibió también el prestigioso Premio Renaudot por su novela ‘Primera sangre’, donde recoge la historia de la familia Nothomb, desde un episodio dramático en el Congo hasta los bosques de las Ardenas.