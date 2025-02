John Banville vuelve a ponerse el sombrero de Benjamin Black

John Banville es un escritor constante y ambicioso. Aunque su transformación en Benjamin Black surgió por sugerencia de su agente, invitación a la que se sumaron una serie de casualidades, Banville lleva siendo fiel a su Mr. Hyde desde que comenzara esa doble vida en 2006. Ya son trece las novelas de ese género que ha firmado, llegando incluso a atreverse a crear nuevas aventuras del Philip Marlowe de Raymond Chandler. Ahora es el turno de que ‘Los ahogados’ (Alfaguara, 2025) llegue a las librerías españolas, la segunda colaboración entre el doctor Quirke, su gran creación y alter ego, y el inspector Strafford.

«Transformar la novela policiaca en arte», ese es el propósito reconocido por Banville cuando escribe como Benjamin Black -aunque España es ya el único país en el que sigue firmando con ese seudónimo, y sus lectores queremos que siga siendo así-. ¿Lo está consiguiendo? Pues sí, pocas novelas del género se acercan al rigor estilístico, y ninguna supera el elevado listón que marca Banville con una escritura firme pero llena de matices. Y ese cuidado no anula ninguna de las virtudes propias de toda buena novela negra: aquí hay tensión, se lee con la sencillez y la satisfacción con la que bebemos agua y la atmósfera y los personajes te atrapan aún más que las tramas -si estas casi no existen o son nimias a nadie debe importarle. ‘Los ahogados’ continúa la serie de Quirke, ahora con el acompañamiento de Stratford, alianza que surgió en ‘Las hermanas Jacobs’. Años cincuenta, Irlanda rural. Un tipo solitario se encuentra con un coche misteriosamente vacío en medio de un campo. Sabe que no debe acercarse, pero es incapaz de evitarlo y pronto se ve envuelto en un inquietante caso de desaparición: un hombre asegura que su esposa podría haberse arrojado al mar. Llamado desde Dublín para investigar, el inspector Strafford recurre rápidamente a su viejo aliado, el brillante e imperfecto doctor Quirke, un hombre con quien está vinculado de maneras cada vez más complejas. A medida que avanzan en la investigación, el pasado vuelve con fuerza, amenazando con cambiar la vida de todos y cada uno de ellos. Todo sigue bien; basta con leer la sinopsis que ofrece la editorial para entender que Banville es fiel a las convenciones del género.

Aunque Banville ya solo sea Black en España, las novelas de Quirke siguen aún la vieja senda marcada por ‘El secreto de Christine’ (2006), la primera de las obras protagonizadas por este forense testarudo e irreverente demasiado aficionado a la bebida, y que no sabe mantenerse lejos de los líos en la oscura y deprimida Dublín de los años 50. Quirke es la gran creación de Banville. Es muy conocida la libertad que le ofrece escribir sobre este personaje a Banville: «El arte es una cosa extraña. Bajo el sombrero de Banville puedo escribir 200 palabras al día. Un día decidí que podía convertirme en otro y bajo ese segundo sombrero, en esa segunda piel, puedo irme a comer tras haber escrito un millar de palabras, tal vez 2.000, y disfrutar con ello», reconoció el irlandés en 2011.

¿Y qué aporta ‘Los ahogados’? Pues además de ser otra novela más de Quirke y Stratford, algo que todo buen lector del género debe celebrar, este libro sigue bajo la influencia directa de sus lecturas de Simenon, y eso más que un rasgo retro o nostálgico siempre será un soplo de aire fresco: Simenon, y después de él Banville, llevan la respiración de la vida al género. Y sí, no olvidemos que Banville es el ganador del Booker, del Premio Franz Kafka y del Príncipe de Asturias, entre muchos otros. De nuevo, y como siempre, esta es una buena novela que cualquier buen lector puede disfrutar, más allá de géneros, etiquetas o modas. Buena, muy buena literatura.