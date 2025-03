La apasionada mirada de Juan Cruz a la literatura

Juan Cruz Ruiz es el periodista cultural más importante de España. Y sin el apellido cultural: es uno de los grandes periodistas de la contemporaneidad. Con una larga trayectoria en El País, en la dirección de Alfaguara, como comentarista en radios y televisiones y en Prensa Ibérica, Cruz ha sido también un apasionado escritor con multitud de libros, premios y maneras de abordar distintos géneros. Una de sus ocupaciones favoritas («yo no sé trabajar poco», le decía a este cronista hace unos días en un café) ha sido la de entrevistar a escritores. O escribir sobre ellos, retratarlos, inquirirlos, frecuentarlos, mirarlos con benevolencia y generosidad, escrutarlos, transmitirles a ellos alegría y al lector la alegría de leer.

Alegría es una de sus palabras favoritas. Le gusta trasladarla al interlocutor con sus ojos vivaces, su infinita curiosidad y su (raza de periodista) capacidad para preguntar. Ahora ha dado a imprenta ‘Secreto y pasión de la literatura’, que lleva como subtítulo ‘Los escritores en primera persona, de Borges a Almudena Grandes’.

Por el libro desfilan Luis Landero, García Márquez, Vargas Llosa, Caballero Bonald, Aramburu, Antonio Orejudo, Rafael Reig, Onetti, Padura, Jorge Semprún, Guillermo Cabrera Infante o Cristina Fernández Cubas. También Saramago. O Javier Marías, sobre el que Cruz escribe con particular penetración psicológica y un afecto fuera de lo común, párrafos entrañables que retratan al gran escritor madrileño, autor de obras inolvidables como ‘Todas las almas’.

Juan Cruz Ruiz / L.O.

El libro es una miscelánea en la que se incluyen entrevistas o conversaciones e igualmente relatos de hechos o pequeños ensayos y tiene su antecedente en ‘Egos revueltos’, libro de 2022 que recibió el Premio Comillas de Memorias. Aquel, al igual que éste, dicho por el propio Juan Cruz, es «un abrazo a las escrituras ajenas». Es decir, un prodigioso ejercicio de generosidad, un homenaje al talento de los demás. De los galácticos de la literatura hispana, a los que él conoce y que, yo diría, Juan Cruz -el periodismo es literatura- pertenece. Nuestro protagonista incide en afirmar que muchos de los que salen en el libro no lo hacen solo por lo que escribieron: también por su forma de ser y por su manera de estar en el mundo. No es pues un análisis de textos, que también; es sobre todo un análisis de las personas. Del escritor y de la persona que hay detrás de él con sus inseguridades, vanidades, euforias, fracasos, premios o desengaños.

No hay envanecimiento. Cruz relata las jornadas que pasó junto a Borges en Madrid con el entusiasmo de un periodista fan, sacando a colación detalles deliciosos que trasladan mejor lo que debió ser aquella experiencia, con un Borges ya muy ciego y amante de la sopa. Reproduce una entrevista a Luis Landero en la que le saca todo el jugo posible al que hoy es uno de los grandes novelistas españoles; disecciona la escritura de Manuel Vicent desde la perspectiva de un compañero que admira a otro.

Con este libro conocemos datos nuevos sobre Onetti o asistimos a una confesión total de Javier Cercas, que nos traslada su evolución, dudas y vericuetos de su destino. Desde aquel libro titulado ‘El móvil’, que casi no se vendió y que a punto estuvo de acabar con las ganas de Cercas a su relación con la Academia. El libro es ameno y abunda en frases gloriosas que describen muy bien: «Caballero Bonald ha resistido la tentación de sus tantos antepasados: quedarse acostado viendo pasar el mundo». Por cierto que resulta muy emotivo el pasaje en el que Juan Cruz narra la forma en la que la viuda de Bonald le comunicó el fallecimiento del escritor andaluz.

Secreto y pasión de la literatura Juan Cruz

Editorial : Tusquets

: Tusquets Precio : 20,00€

: 20,00€ 380 páginas

No estamos ante unas memorias. Yo creo que Juan Cruz aún nos las debe, por mucho que en algunos libros ya haya dejado amplios retazos de ella. En realidad es un cóctel de recuerdos como periodista, escritor o editor. De muy gozosa lectura, por tratarse -no es un libro de eso- de «cotilleos literarios» resulta el capitulo titulado Fe de erratas, que comienza con un incidente que Juan Cruz tuvo con Antonio Gala, un Gala quevedesco, ingenioso, perfumado, parlanchín, inseguro no obstante. Que inquiere infantil, como hicieran Haro Tecglen o Vázquez Montalbán si «soy querido en el periódico». El periódico es El País, diario al que Cruz llevó o en el que cuidó a Muñoz Molina, Elvira Lindo o Vargas Llosa, autor éste que profesa una gran amistad y devoción a «Juanito», al que telefonea con frecuencia. No falta el homenaje a Beatriz de Moura o a Julio Llamazares. O las opiniones sobre Susan Sontag o Günter Grass ni un breve texto sobre María Zambrano en el que la describe con su cigarrillo en boquilla muy efectistamente. No solo para letraheridos. Un libro que es un manual de cómo mirar el talento ajeno con afecto. Dificilísimo en el país de la envidia. De los egos revueltos.