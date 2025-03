Casetas destartaladas para libros viejos, ¡abran paso!

Me enteré casi por casualidad de que estaban montando unas casetas en el centro de la ciudad, y cuando supe que iban a ser ocupadas por la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, al instante me sentí como un niño al que le dijeran que llegaba el circo a la ciudad -un niño quizá de otro siglo, salvo que haya un auge circense que desconozco-. Desde ese momento, ya solo pensaba en qué podría encontrar en esos austeros y feos artefactos que son las casetas, unas construcciones metálicas sin atisbo de belleza, carentes de encanto y que tampoco son muy cómodas para los libreros que las usan. Para mí, estas ferias son una inyección de alegría e ilusión, dónde y cuándo quiera que me las encuentro siempre me alegran el día -recuerdo una en Sevilla, hace más de veinte años, que me permitió sobrevivir al calor sofocante con tres tebeos bien viejos y una novela policiaca-. Sé que todo lo que pueda encontrar en esta feria, tras rebuscar y llenarme de polvo las manos, quizá tras luchar por un hueco mientras miro de puntillas entre los hombros de esos mirones que sabes que no van a comprar, ya lo tenía a golpe de click en esas webs de compraventa de libros a las que no me gusta recurrir. A mí lo que me gusta es perder el tiempo y dejar suelta la mirada entre los montones de libros, salidos de unas cajas que quizá hayan hecho más kilómetros que yo en toda mi vida. Cada buen libro que he encontrado en estas ferias lo marco como un pequeño triunfo, un guiño simpático que nos lanza la vida para que recordemos que todo puede estar bien, a veces.