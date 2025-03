Elegía a Iris, relato de un amor entre genios

La historia de Iris Murdoch y John Bayley -ella, novelista y pensadora afamada; él, profesor y prestigioso crítico cultural- es la de dos colosos intelectuales británicos que supieron aceptarse y convivir con sus egos personales para mantener una relación matrimonial de más de cuarenta años. La pareja mantuvo su convivencia intelectualmente apasionada hasta que la enfermedad del Alzheimer se instaló en ella y devastó todos su mundo literario y filosófico. De este proceso de olvido su marido publicó un relato terrible y elegíaco titulado ‘Elegía a Iris’, una conmovedora y al mismo tiempo brillante oda sobre la vida de una filósofa y gigante literaria, Iris Murdoch, su relación de más de cuarenta años y el relato de los últimos años cuando su genio se desvanece y sucumbe a la enfermedad de Alzheimer y se transforma en una «una niña de tres años encantadora». Resulta gratificante observar la ternura con la que, en una prosa exquisita y mesurada y con sorprendentes detalles, Bayley evoca su matrimonio y su relación con Iris Murdoch.

‘Elegía a Iris’ sigue siendo el reflejo de una historia de amor y conocimiento de nuestro tiempo donde el envejecimiento sigue siendo en muchos casos una devolución a nuestro mundo infantil. Es de esta manera un libro y una historia tremendamente vigente por lo que sigue aportando sobre la personalidad de una de las más grandes escritoras británicas y su convivencia, no siempre fácil, con un intelectual de la talla de John Bayley. ‘Elegía a Iris’ es un libro hermoso y edificante, que mantiene su reto frente a aquellos que dudan del poder del amor o de la posibilidad de un matrimonio fuerte y estable entre dos colosos de la cultura. De ahí el acierto de editorial Elba que reedita ‘Elegía a Iris’ con una extraordinaria traducción de Fernando Borrajo.

La suya es una relación extraordinaria que comienza con una euforia fugaz, una mañana soleada en la que él la ve pasar en bicicleta frente a su ventana. Más tarde se conocen en una fiesta. De nuevo se encuentran en The Johnson’s cuando los invitan a cenar. Inician su relación y es ella la que toma la iniciativa y le dice: «Tal vez vaya siendo hora de que hagamos el amor; y me enseñó a hacerlo, aunque como no llevaba condón encima (entonces les llamaban cartas francesas) y estaban envueltos en un halo de misterio y culpabilidad), no me permitió ir muy lejos».

Bayley era un buen profesor de Literatura y un brillante crítico que sobresalía por su profundo conocimiento y su enorme cultura; pero siempre supo y aceptó que la popularidad y la fama eran propios de su esposa. Así en ‘Elegía a Iris’, Bayley relata con cierto asombro la brillantez y creatividad de ella, y la retrata como una mujer cautivadora sin esfuerzo cuya generosidad de espíritu la inspiró a escribir novelas que tenían «algo para todos». Bayley se muestra maravillado por todos los aspectos de su ser, desde su afición por la natación hasta su total falta de interés por la apariencia personal y las habilidades domésticas, su fascinación por las pinturas, su imaginación vital, su intelecto brillante, hasta llegar a las alteraciones que le provocó el alzheimer.

Bayley está completamente libre de envidia, de cualquier efecto negativo del ego y de la maldición de la inquietud. Su esposa es la más famosa de los dos, y aunque él realiza un trabajo brillante y satisfactorio y respetado como profesor en Oxford, y escritor de extensas obras de crítica, su única ambición seria parece haber sido ser un buen marido para Iris. Estar a su altura. De ahí que su paciencia, devoción, sentido del humor y extraordinaria perspicacia brillan silenciosamente en estas páginas.

No es hasta 1994, cuando la «insidiosa niebla» del alzheimer comienza a invadir a Iris que la pareja independiente se vuelve físicamente inseparable. Mientras él se adapta a las nuevas responsabilidades de cuidar a su esposa en esta condición, Bayley ofrece una idea de cómo la enfermedad trata a sus víctimas. La rutina es esencial en la vida de estos enfermos, por eso cada día, como parte de ese ritual, ven juntos por la tele el programa infantil de los Teletubbies, con el que ella siempre se alegraba.

Mientras lidia con el profundo impacto de la enfermedad de alzheimer en su espíritu, que alguna vez fue vibrante, Bayley yuxtapone la belleza fugaz de la juventud con las crudas realidades del envejecimiento. Sin embargo, en medio del dolor, encuentra una fuente de esperanza y alegría, celebrando tanto la notable vida de Iris como el poder perdurable de su amor. Esta conmovedora exploración de la fragilidad de la vida y uno de los romances más profundos de la literatura es un tributo atemporal que resuena en lectores de todas las generaciones.

Antes y después de su casamiento Iris Murdoch mantuvo relaciones sexuales con otros hombres, casi siempre intelectuales, como Elias Canetti, y Bayley también se refiere a ello en el libro al señalar que «siempre desaparece en un mundo desconocido y misterioso, sobre el cual ella no revela nada» y confesar dolido que «lo que sí me deprimía un poco era saber que yo no era ni mucho menos el único hombre con el que hacía el amor».

Aunque Iris Murdoch sucumbió a la acción devastadora del alzheimer, el libro de su esposo es un testimonio fiel y pasional de su gran legado literario y de su personalidad como intelectual británica.