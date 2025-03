Oposición: en el interior del gran paquidermo de la administración

Sara Mesa es una de las grandes escritoras de nuestro país. Desde que comenzó su andadura literaria en 2008 con ‘La sobriedad del galápago’, ha conseguido, libro a libro, ser una de las autoras que más expectativas genera en los últimos años en la narrativa española. Títulos como ‘Cicatriz’, ‘Un amor’ o ‘La familia’ le han permitido que esas expectativas se conviertan en la consolidación de su obra y ello también gracias a ese universo literario tan propio, un estilo conciso y una prosa libre de adjetivos grandilocuentes, pero también de lugares comunes, siempre imprevisible e imaginativa que demuestra su destreza narrativa.

En ‘Silencio administrativo, Sara Mesa ya abordó el laberinto burocrático de la administración, pero desde fuera, desde la perspectiva de una mujer desvalida que choca con el muro de la burocracia en su intento de pedir una ayuda social.

En ‘Oposición’ el último trabajo de Sara Mesa, que acaba de publicar Anagrama, la escritora confirma y amplía el talento mostrado en sus anteriores trabajos. ‘Oposición’ no solo alude a la convocatoria de empleo público para la que se prepara la protagonista y narradora, es sobre todo ese rechazo de ella a la maquinaria anacrónica y arbitraria de ese gran paquidermo que es una administración pública por dentro .

La destreza narrativa de la que hablaba antes es lo que permite a Sara Mesa afrontar con garantías el reto de escribir sobre el tedio del trabajo administrativo sin caer en el propio tedio. Lo hace de manera lúcida dejando, como dice ella misma, que los hechos hablen por si mismos.

A partir de ahí , en palabras de la escritora, ‘Oposición’ es «una novela sobre la burocracia contemporánea. Sobre los trabajos inútiles; sobre la inmovilidad y la rutina laboral. Sobre las aspiraciones frustradas y las pequeñas desobediencias al alcance de la mano».

La protagonista, Sara, entra como interina en una de esas grandes oficinas de la administración para aliviar la carga de trabajo de una asesora jurídica, pero una semana después de incorporarse la asesora jurídica aún no le había visto. Llegaba a las ocho, se sentaba en su mesa, aislada de las del resto, y allí, sin nada que hacer, se ponía a esperar. Nadie le preguntó nada de nada, ni siquiera su nombre.

El edificio administrativo también se las traía. Era de planta circular, pero al entrar se asemejaba una caja rectangular, laberíntica, llena de pasillos y despachos y zonas de paso donde estaba su mesa.

Oía a sus compañeros. Sus discusiones versaban sobre lo mismo: la desorganización, la excesiva carga de trabajo, la falta de reconocimiento, la arbitrariedad de algunos superiores, o de las rencillas con otros funcionarios.

Como pasaban los días y seguían sin hacer nada tomó la iniciativa de hacer algo pero entonces se topó de frente con la burocracia. Su jefa le paró en seco y le dijo que ese no era su trabajo, que no podía atribuirse funciones que no le competían A los dos meses de estar allí advirtió que no había hecho nada y que no podía esperar nada de nada. Empezó a abandonar sus funciones, a redactar los informes de cualquier modo, sin prestar atención ni a la precisión del lenguaje ni a nada, pero descubrió que nadie apreció la diferencia.

Pero al fin le asignaron una tarea. Debía trabajar en la puesta en marcha de algo de lo que no tenía la menor idea, una OMPA Oficina de Mediación y Protección Administrativa, un buzón abierto al ciudadano; la ventanilla del pasado adaptada a los nuevos tiempos telemáticos. Era un paso hacia la modernización administrativa.

Pero a pesar de la difusión de este nuevo servicio, nadie enviaba nada. Apenas una docena de reclamaciones en cuatro meses. Entonces a ella se le ocurrió enviar reclamaciones falsas. Cada semana enviaba varias. Eran reclamaciones a todas luces ridículas y absurdas, pero que sus jefes debatían concienzudamente para al final desestimarlas. Todas eran desestimadas.

Pero fue precisamente ese invento de la OMPA el que, de manera natural, sin forzar la maquinariapermitió poner al descubierto todo el tremendo engaño y manipulación burocrática que sirve de tapadera a la administración pública: Todo error burocrático se pretendía solucionar creando más burocracia. Hay montones de personas trabajando para parchear cosas que ya están mal desde el inicio, rellenando, evaluando, archivando formularios que no sirven para nada o que incluso obstaculizan los objetivos.

El descubrimiento de que era ella la que enviaba la falsas reclamaciones y la apertura de un expediente disciplinario permitió a Sara poner al descubierto, delante de sus jefes, la gran falacia de la maquinaria burocrática. Es ella la que exponiendo solo los hechos y los trámites tiró de la manta y descubrió el pastel.

Sara Mesa no presenta a su homóloga Sara como una heroína que desde su banquillo de acusada emprende una cruzada para destapar las vergüenzas de los jefes encaramados en su pirámide de papel. La pirámide es tan frágil que no es necesario mucho empeño. Sara lo pone todo al descubierto casi de manera inconsciente, sin ningún plan, solo poniendo sobre la mesa la forma de proceder. Cuestionar por qué las cosas se hacen mal, o dando tantos rodeos, o de manera tan ineficaz, se vuelve un cuestionamiento completo al todo.

«Todo es como nadar bajo la lluvia, como mojar lo ya mojado», dice Sara para demostrar ante todos que el esfuerzo y los recursos humanos de cientos de funcionarios están desperdiciados de antemano, desde el principio. Era cierto que sus reclamaciones eran falsas, pero el verdadero problema es que todo es falso.

Sara Mesa que en su día trabajó en la administración y la conoce por dentro, retrata aquel de manera incisiva y sonrojante la burocracia inútil de esa gran paquidermo. Novela ejemplar.