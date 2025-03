Ray Loriga luce parche y Mauro Entrialgo canas

Según pasan los años, Ray Loriga está echando unas curiosas maneras de torero avejentado. Ahora luce en las entrevistas por la promoción de ‘Tim’ (Alfaguara, 2025) una facha muy Padilla con su parche y sus arrugas. Y aunque no ha dado el paso al traje de luces, Loriga sí que lleva ya recibidas muchas cornadas (también ha dado alguna). A nuestro ‘enfant terrible’ le queda poco de ‘enfant’, y no sé si ya cuela como chico malote de nuestras letras. Lo que sí tiene es una carrera, algo que pocos querían augurarle cuando debutó en 1992, aquel lejanísimo año en el que el autor de ‘Tokio ya no nos quiere’ era un soplo de aire fresco, sucio y con ansias de malditismo, pero fresco. Otro que fue joven y macarra y ahora es serio y respetable es Mauro Entrialgo, a quien escuché hace unos días en el Centro Andaluz de las Letras a propósito de ‘Malismo’ (Capitán Swing, 2024), un ensayo en torno a las malas maneras como mecanismo de propaganda, aunque yo creo que es otra excusa más para divertirse a costa de Isabel Díaz Ayuso. Entrialgo es un observador brillante y divertido de nuestras vergüenzas y penas, esas que según se las encuentra va anotando en una libretita. Y como Entrialgo es uno de nuestros mejores autores de tebeos, aprovecho que lo menciono para felicitarme por la testarudez de Madrid y su empeño municipal por tener una Feria del Cómic, algo que por allí nunca ha funcionado, pero que a finales de este marzo va a vivir una nueva oportunidad con una (otra) primera edición en Matadero Madrid. Buena suerte por la promoción de ‘Tim’ (Alfaguara, 2025) una facha muy Padilla con su parche y sus arrugas.