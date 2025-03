Caminar, pensar, escribir: el movimiento se demuestra andando

Rafael Argullol es uno de los autores más lúcidos de la literatura contemporánea. ‘Caminar, pensar, escribir’ es una obra que es mucho más que un libro: es una experiencia. Estos tres verbos, que podrían parecer cotidianos, se convierten en el hilo conductor de una exploración filosófica, literaria y existencial que desafía al lector a reconsiderar su relación con el mundo y consigo mismo.

El libro no sigue una estructura convencional. No es un ensayo al uso, ni una novela, ni un diario íntimo, sino una mezcla de todos estos géneros. Argullol teje un texto híbrido en el cual las reflexiones filosóficas se entrelazan con anécdotas personales, observaciones poéticas y meditaciones sobre el arte y la vida. Esta libertad formal es, en sí misma, una declaración de intenciones: el pensamiento no puede encorsetarse, al igual que el acto de caminar no puede reducirse a un simple desplazamiento físico.

Uno de los mayores aciertos de ‘Caminar, pensar, escribir’ es cómo Argullol logra convertir el acto de caminar en una metáfora de la existencia. Para él, caminar no es solo mover los pies; es un ritual que nos conecta con el espacio, con el tiempo y con nosotros mismos. Cada paseo es una oportunidad para observar el mundo con ojos nuevos, para escuchar el silencio entre el ruido y para dejar que las ideas fluyan libremente. El autor describe sus propios paseos por ciudades, montañas y playas, pero lo hace de tal manera que el lector siente que está caminando junto a él, compartiendo sus pensamientos y emociones.

El pensamiento, por su parte, aparece como un acto inseparable del caminar. Argullol sugiere que el movimiento físico estimula el movimiento mental, y que muchas de las grandes ideas de la humanidad han surgido en esos momentos de soledad y desplazamiento. No es casualidad que filósofos como Nietzsche o Rousseau fueran grandes caminantes. Para Argullol, pensar no es un ejercicio abstracto, sino un proceso vivo que se alimenta de la experiencia sensorial y emocional.

Y luego está la escritura, el tercer vértice de este triángulo creativo. Argullol nos muestra cómo la escritura es, en esencia, una extensión del pensamiento y del caminar. Escribir es traducir en palabras lo que hemos visto, sentido y reflexionado durante nuestros paseos. Pero no es una traducción literal, sino una recreación, un acto de alquimia que transforma la experiencia en arte. El autor habla de la escritura con una mezcla de pasión y humildad, recordándonos que cada texto es un intento de capturar lo inefable, de dar forma a lo que, por naturaleza, es fugaz.

Uno de los aspectos más fascinantes del libro es cómo Argullol conecta estas tres actividades con la idea de libertad. ‘Caminar, pensar y escribir’ son, para él, actos de resistencia frente a un mundo cada vez más acelerado y superficial. En una época dominada por la prisa, las pantallas y la distracción, detenerse a caminar, a pensar o a escribir se convierte en un gesto revolucionario. Es una forma de recuperar el control sobre nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra vida.

La prosa de Argullol es otro de los grandes atractivos del libro. Su estilo es claro pero profundo, poético pero accesible. Cada frase está cuidadosamente elaborada, pero nunca resulta pretenciosa. Hay una musicalidad en su escritura que hace que el texto fluya de manera natural, como el curso de un río o el ritmo de un paseo. Es un libro que se puede leer de un tirón, pero que también invita a ser leído lentamente, saboreando cada idea, cada imagen, cada reflexión.

En lo personal, ‘Caminar, pensar, escribir’ me dejó una sensación de calma y claridad poco común. Después de leerlo sentí la necesidad de salir a caminar sin rumbo fijo, simplemente para ver qué surgía. Y, como si fuera un regalo del propio Argullol, las ideas comenzaron a fluir de una manera que no había experimentado antes. Este libro no solo habla de la conexión entre caminar, pensar y escribir; la encarna.

En definitiva, ‘Caminar, pensar, escribir’ es una obra que trasciende géneros y categorías. Es un libro para amantes de la filosofía, la literatura y la introspección, pero también para cualquiera que busque una lectura que le inspire a vivir de manera más consciente y creativa. Rafael Argullol no solo nos habla de caminar, pensar y escribir; nos muestra cómo estos actos pueden ser una forma de arte, una forma de resistencia y, en última instancia, una forma de ser. Una obra imprescindible para quienes creen que la vida no es solo un destino, sino un camino.