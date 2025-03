La belleza de la lucha revolucionaria hecha novela

Los libros escritos por dos o más autores no son frecuentes; el arte necesita del egoísmo individual, de la creación en soledad para erigirse en materia de éxito. Desafiar este axioma supone un reto extraordinario que camina por el precipicio del riesgo para despeñarse en el fracaso. Edurne Portela y José Ovejero, dos de los grandes escritores españoles, han asumido ese reto y han unido profesionalmente sus talentos para escribir a cuatro manos una historia fantástica y épica sobre personajes reales que creyeron en la revolución como salvación de la humanidad y la convirtieron en su razón de ser y su ideario por encima de todo.

‘Una belleza terrible’ es un relato excepcional, de una ortodoxia literaria exquisita y que impresiona por la manera asombrosa en que ambos autores consiguen parir un relato realmente fascinante y atractivo al convertir la vida de un grupo de revolucionarios en una crónica épica y por momentos heroica.

‘Una belleza terrible’ relata las vidas complejas y difíciles a la vez que fascinantes de un grupo de revolucionarios trotskistas, sus tragedias individuales y colectivas en pos de una sociedad igual para todos, mientras sufren también la persecución implacable del estalinismo que los persigue sin tregua para acabar con ellos.

Trotsky está presente en toda la novela pero no es el eje de la misma. La novela tiene una figura central que es Raymond Molinier, que es un revolucionario casi desde la cuna. La novela le sigue en sus inicios en los círculos comunistas de París y después ya en una relación más concreta con el movimiento trotskista cuando entra al servicio de Trotsky tras ser este expulsado de la URSS. Molinier es un luchador que dedica su vida a la revolución, no como un sacrificio sino porque pensaba que era lo que tenían que hacer. Pero a la vez es un tipo de métodos y comportamientos singulares, que no dudaba en estafar o engañar a otros, o de emplear métodos de mafioso o de matón, siempre en beneficio de la revolución, como la estafa que realizó en un hotel de Bruselas que no buscaba enriquecerse sino que tenía como fin ayudar a disidentes antinazis a escapar de Europa.

Siendo Raymond Molinier el personaje que articula todo el relato, el peso y la fuerza de la narrativa está en las mujeres que le rodean en cada momento: Jeanne Martin des Pallieres, una estudiante de filosofía proveniente de una familia de la nobleza parisina, que renunció a todo por la revolución. Una mujer valiente, tenaz e inteligente que fue la primera esposa de Molinier y luego se unió sentimentalmente al hijo de Trotsky; o Vera Lanis, bailarina y cantante, amante de Molinier, que se entregó a la causa del trotskismo con absoluta dedicación, ella prestó su apellido a Trotsky y a su esposa Natalia para que viviesen de incógnito en París en 1934; o, más tarde, Elisabeth Kaseman, socióloga alemana que fue secuestrada y asesinada por los militares argentinos en mayo de 1977.

El trabajo de Edurne Portela y José Ovejero, permite recuperar la historia de estas mujeres que han pasado casi desapercibidas en la historia central del trotskismo. Portela y Ovejero cuentan cómo en un archivo de Harvard pudieron encontrar muchísima documentación y cientos de cartas a través de las cuales descubren muchas de las actividades que realizaban estas mujeres y sus acciones privadas. Ello les ha permitido en la novela describir con más amplitud y profundidad el papel de estas mujeres en el trotskismo,un papel que fue fundamental pero que los hombres decidieron esconder.

Hay otros personajes como Jean van Heijenoort, que fue secretario personal y guardaespaldas de León Trotski entre 1932 y 1939, y militante trotskista hasta 1947.

Siendo Molinier el personaje que vertebra el relato, este le sigue desde su infancia y adolescencia en el barrio de Le Marais siendo un niño débil y enfermizo que luchó para convertirse en fuerte, imbatible y fiero. Molinier fue hombre que nunca se rindió, que se curtió y fortaleció a cada paso y la novela lo sigue por todos ellos hasta Argentina donde llegó en 1942, haciéndose pasar por ingeniero. Allí espió para los británicos para descubrir a nazis huidos, pero siendo su principal objetivo promover la revolución en el país, para ello no dudo en aliarse con Eva Perón en un negocio que acabó mal y lo llevó a la cárcel.

Todos los personajes están atravesados por una serie de tragedias y la más trágica es en lo personal la de Jeanne Martin por todo lo que tuvo que sufrir primero al lado de Raymond. En Prinkipo, primer refugio de Trotsky ella hacía de cocinera, secretaria traductora y chica para todo. Luego se unió sentimentalmente a Sergueï Levovitch Sedov, el hijo de Trotsky y sufrió el drama de su asesinato. Lo peor vino cuando se enfrentó a Trotsky por la custodia del hijo de Sedov, lo que le valió la expulsión del movimiento trotskista bajo las acusaciones de desequilibrio mental y moral, que el propio Trotsky alimentó.

Junto al retrato de los personajes, de sus vidas y actividades, el libro está recorrido también por las consecuencias que devienen de esa lucha revolucionaria. De esta manera hay también en el libro un componente esencial de mostrar de manera continua la firmeza en las convicciones revolucionarias de los personajes . Es un compromiso que no deja indiferente a nadie pues trasluce que, aunque en general fueron acciones fallidas, sirvieron para la conquista de muchos de los logros sociales que hoy día disfrutamos.

Hay otro logro importante, esta vez de corte puramente narrativo, como es la intercalación en el relato de vicisitudes del día a día de los autores, que entremezclan sus juicios personales sobre como encauzar el relato y otros de carácter más personal e íntimo. Encajan a la perfección, gracias a la maestría narrativa de ambos que demuestran así que la literatura permite fundir lo más épico con lo prosaico, siempre que sea eso , literatura.

‘Una belleza terrible’ es un relato excepcional que nos abre los ojos para descubrirnos que la historia no pertenece solo a los grandes personajes que salen en los libros, sino también a los que, desde bambalinas, impulsaron la acción de acción de aquellos. Lean ‘Una belleza terrible’ será un acto de terrible belleza que agradecerán.