Cortázar, el otro lado de la realidad

Aprendamos de Juan Ramón Jiménez, para quien «la poesía, principio y fin de todo, es indefinible. Si se pudiera definir, su definidor sería el dueño de su secreto, el dueño de ella, el verdadero, el único dios posible. Y el secreto de la poesía no lo ha sabido, no lo sabe, no lo sabrá nunca nadie, ni la poesía admite dios. Por fortuna, para Dios y para los poetas». Con esa premisa debemos enfrentarnos a la ‘Poesía Completa’ de uno de los autores más celebrados del siglo XX, el argentino Julio Cortázar.

Para la mayoría de los lectores Cortázar es el autor de Rayuela, lo que lo convirtió en uno de los actores principales de aquello que dio en llamarse el boom latinoamericano. También, claro está, es muy reconocido como cuentista (quizás sus cuentos han sido capaces de resistir el paso del tiempo mejor que la mítica novela).

Un lector experimentado, con el paladar cultivado, quizás ya percibiera en la narrativa de Cortázar el pulso y los impulsos poéticos que la vertebran. Es innegable el carácter lírico, la musicalidad de la prosa del argentino. Al cabo, en él coexistían el poeta y el narrador, la síntesis del escritor total.

El menos conocido

Pero vayamos al Cortázar poeta, sin ninguna duda el menos conocido. Cortázar es poeta por varias razones, una de ellas es que escribió mucha, muchísima poesía. Tanta, que el volumen recién editado por Alfaguara supera las ochocientas páginas. Sin embargo, no defenderemos aquí la cantidad como única vía de alcanzar el estatus de poeta, lo que por sí solo sería ridículo. Lo esencial es que en cuanto uno penetra en la obra poética de Julio Cortázar descubre un mundo mucho más profundo y más seductor, si ello es posible, que el que encontramos en su obra narrativa. Un mundo maravillosamente efervescente y poliédrico, un mundo poético personal, vivo, cargado de belleza y múltiple de significados. Un mundo del que se sirvió para alcanzar lo que buscaba.

En su libro ‘Alto el Perú’, Cortazár dejará una pista de su poética al señalar que «el poeta, contradicción permanente, teje el poema con las arañas pero a la vez quisiera las cosas fuera de la tela, las cosas moscas en su libre vuelo. Sabe que de alguna manera mata las cosas al mostrarlas (Rilke dixit) y por eso, ya no puede no tejer la tela, multiplica las oportunidades de la distracción, mezcla las barajas del presente, cambia los sentidos, enloquece las agujas de marear, confunde entrar y salir, cara y cruz, arriba y abajo».

Esa será la base fundamental de su poesía, la misma, en realidad, que de toda su obra literaria. Cortázar intuye que la literatura solo puede estar viva más allá de lo que él llamaría «la ingenuidad del realismo». Para él, lo que se considera realismo no es más que una lectura parcial e incompleta de lo que sospecha. El escritor tiene una visión de la realidad mucho más amplia, y está convencido de que ha de ser expresada. Así lo llegó a decir: «En mi caso, la sospecha de la existencia de un orden distinto de más secreta naturaleza y menos fácilmente comunicable, y el fértil descubrimiento de Alfred Jarry, para quien el estudio de la realidad se fundamentaba no en las leyes sino en las excepciones a dichas leyes, constituyeron algunos de los principios que guiaron mi búsqueda personal de una literatura situada más allá de las formas exageradamente ingenuas del realismo».

Y esta aventura de mirar detrás del roto que siempre tiene la realidad lo hará, naturalmente, con la herramienta de la palabra, con la que se adentrará en los terrenos inexplorados de ese más allá presentido, buscando en ellas y con ellas esa ruptura de la de la realidad que, paradójicamente, nos lleva a la absoluta realidad. Y para hacerlo, asumirá el riesgo de dar libertad a las palabras.

Frente a la petrificación del modelo realista, en la poesía de Cortázar prima la ruptura, la experimentalidad. El poeta Cortázar sostiene la idea de que la poesía es la llave de la realidad. Parece asumir aquel precepto de Roberto Juarroz: «La poesía es lo absoluto real. Cuanto más poética es una cosa, tanto más real es (…) El poeta busca en la palabra no un modo de expresarse sino un modo de participar en la realidad misma. El poeta mediante el verbo no expresa la realidad sino que participa de ella».

De ese modo, Cortázar parece tomar conciencia de la precariedad en que el lenguaje realista se halla anclado, la gran brecha entre la palabra y lo nombrado, y buscará en su poesía un modo de «totalidad» del lenguaje. Finalmente, esa será la razón de su obra poética (de su obra literaria en general), la búsqueda de un arte total pero, como claramente señaló Octavio Paz: «Cortázar no busca un arte total, como querían los románticos, sino un arte de la totalidad. Su camino para arribar a él es lo fragmentario».

Ese arte de la totalidad, como digo, solo puede ser realizado (según el concepto de Cortázar) tratando de ir más allá, escribiendo «lo otro», lo que está velado pero definitivamente es lo real.

Universo de signos

La poesía de Cortázar podría definirse, entonces, como un universo de signos con el que llegamos, directamente, a un modelo simbólico en la visión poética (que es la visión del mundo) de Cortázar. Un orden que rechaza lo meramente descriptivo o informativo, empleando la capacidad sugestiva del poema para llevar al lector al otro lado de la realidad.

Todo eso encontrará el lector en este volumen, que amplía aquel que publicó en 2005 Galaxia Gutenberg en el tomo IV de las Obras Completas de Julio Cortázar. En esta edición de Alfaguara, se reúne la totalidad de la poesía de Cortázar, incluyendo los inéditos encontrados por el profesor Jesús Rubio Jiménez. En la edición de inéditos se incorpora un libro íntegro, ‘Fábula de la muerte’, escrito en 1941 y firmado con el pseudónimo Julio Denis, del que hasta ahora solo se tenían vagas referencias.

Una obra, por tanto, imprescindible para los admiradores de Cortázar y para quienes quieran completar ese universo tan maravillosamente personal y rico de uno de los más grandes escritores del siglo XX y acaso de la historia.