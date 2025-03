Israel Singer: el hermano del Nobel

Israel Yehoshua Singer fue una figura literaria admirada y de notable éxito, que construyó una sólida carrera literaria y brilló tanto o más que su hermano, el Premio Nobel Isaac Bashevis Singer, pero al que la muerte temprana a los 51 años le privó de un mayor reconocimiento. Antes había dejado dos grandes novelas: ‘Los hermanos Ashkenazi’ y ‘La familia Karnowsky’ y un proyecto inacabado de relatar su vida en tres volúmenes, del que solo pudo escribir el primero. Su hermano Isaac si tuvo una larga vida de escritor que le permitió en 1978 obtener el Nobel de Literatura.

Al ser sus relatos anteriores a la guerra mundial y al holocausto judío, no encontraron un público receptivo después de la guerra, cuando la literatura en yiddish se leía a menudo a través del prisma distorsionador de lo ocurrido con el exterminio judío.

Cuento y relato corto

Israel Singer practicó también con soltura y mérito el cuento y el relato corto, pero hasta ahora todos han permanecido inéditos en español. Editorial Xordica ha hecho posible que ahora una selección de estos cuentos vea la luz por primera vez en castellano.

Son ocho relatos, tres de ellos publicados póstumamente por su mujer; los cinco primeros, agrupados bajo el título general de ‘Primavera y otros relatos’ están escritos en una de las épocas sombríasde Singer, que desde Nueva York asistía sobrecogido a las trágicas noticias que le llegaban sobre sus conciudadanos judíos en Polonia aplastados por los nazis.

En cualquier caso, se trata de una colección corta y de calidad, perfecta para descubrir la obra de Israel Yehoshua Singer. Los agrupados bajo el nombre de ‘Primavera y otros relatos’ cuentan la historia de cinco personajes conmovedores. Lo que tienen en común es que no son dueños de su destino, se encuentran en un lugar que no eligieron y siguen sintiendo nostalgia de los valores de antaño. La mayoría de ellos se debate entre lo que son y lo que les gustaría ser. Entre el humor, la ternura y la tragedia, Israel Singer retrata con gran maestría a estos personajes que sueñan con un nuevo comienzo, pero tropiezan con el hecho de que uno no se deshace tan fácilmente del pasado.

En el primer cuento ‘Willy’, el joven Wolf cuida el ganado en la finca de su padre Hersh Rubin, en Ucrania, pues prefiere las vacas a estudiar. Marchó al servicio militar y cuando regresó, descubrió que su padre había vendido la granja. Decepcionado, el joven parte hacia América para instalarse con un campesino protestante y su hija, Esther.

En ‘Primavera’, Hersh Leib, un pastor poco religioso que pasa la mayor parte de su tiempo con granjeros no judíos, está sin embargo ansioso por regresar a su pueblo con su esposa e hijos, ir a la sinagoga y conmemorar la muerte de sus padres. Pero su regreso para la Pascua se ve comprometido por la congelación del Vístula que debe cruzar, pero Hersh Leib no admite la derrota a pesar de todo...

El más elocuente de todos es ‘Sobre la tumba de sus padres’ , Nathan Goldblum, un experimentado trabajador de un taller de relojería de Nueva York, decide tomarse unas semanas de vacaciones para ir al cementerio donde están enterrados sus padres en Polonia y ofrecerles una lápida. Llega a su pueblo con sus dólares y es recibido como un príncipe; es visto allí como un hombre rico, un excelente partido, una gran oportunidad, mientras que en Nueva York es sólo un trabajador que vive modestamente en un apartamento estrecho y ruidoso en un barrio pobre. Vivir para ver.