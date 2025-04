André Aciman, una literatura de «nacionalidad mediterránea»

Fue Isidoro de Sevilla, en el siglo VI, el primero que usó Mediterraneum como nombre propio para nombrar al Mar Mediterráneo, que es mucho más que un mar, porque el Mediterráneo es, sobre todo, sus orillas y la gente que las habita, esas que comparten un modo de ser, de sentir, de vivir, que les confiere una cierta homologación.

Es una realidad que el paisaje determina al paisanaje, que los pueblos configuran su forma de ser y de ver la vida muy influidos por el medio en el que se desenvuelven. Que no es lo mismo nacer en la sabana africana que en la estepa rusa es una obviedad de tal calibre que casi da vergüenza ponerla aquí, en negro sobre blanco.

Y todo esto para hacerme una pregunta o, mejor, para insinuar su respuesta: ¿Es el Mediterráneo, o mejor dicho, la ‘mediterraneidad’, un modo de escribir? Pues no queda más remedio que admitir que sí.

André Aciman nació en Alejandría (Egipto) en 1951, en el seno de una familia judía de origen turco y, un poco más atrás, de origen sefardí, es decir, de judíos españoles. Pero se formó en la Universidad de Harvard y ha sido profesor de Literatura Comparada y de Escritura Creativa en el Bard College y en las universidades de Princeton y Nueva York. Con esas credenciales, ante un autor que se ha «construido», formativamente hablando, en Estados Unidos, uno esperaría encontrarse alguien con reminiscencias anglosajonas, uno de esos imitadores (o influenciados, depende de la intensidad) de Faulkner y compañía… Pero no. Aciman es, esencialmente, un escritor mediterráneo que escribe mediterráneo. En André Aciman las relaciones familiares, el modo de ver la vida, el modo de vivirla, es mediterráneo. En Aciman resuenan otros autores mediterráneos, como Kallifatides, Manuel Vicent...

Hablamos, esencialmente, de su último libro, ‘Mi año romano’, publicado por Alfaguara, que ya ha editado otras obras suyas, entre ellas la muy exitosa ‘Llámame por tu nombre’.

Una de las señas de identidad más frecuentes en ese modo mediterráneo de escribir es la presencia de un lirismo no forzado, no impostado. Esa voz poética está presente en toda la novela, como en el segundo párrafo de la página 38: «(…) Cuando volví a mirar por la ventana, ya estaban encendidas las farolas de la calle. Así es aquí la noche, pensé. Sentí todo el peso de la oscuridad y no me lo pude sacudir. Deseé que no hubiese llegado tan pronto (…) Cuando nos levantamos y fuimos a la cocinita cuya ventana trasera ya daba a la noche, ocultando todo lo que había más allá, nos dimos cuenta de que ni siquiera queríamos saber, mucho menos ver, qué vista ocultaba la negrura».

Ese natural lirismo lo expresa Aciman sobre todo en su descripción de las cosas pequeñas, esas que son tan esenciales porque construyen en realidad el entramado de la vida. Y, sobre todo, no es vacuo. En ese delicado modo de decir hay también profundidad, indagación en el alma humana. En la página 213 dará una buena muestra de ello: «Lo que yo adoraba de mi abuela era lo que me enseñaba de mí mismo: que me encantaba la risa, más que muchísimas cosas; que un salón con una porción de tarta y el aroma residual del azahar, una conversación banal, aunque fueran chismorreos de lo más inanes, eran de un orden tan esencial como las grandiosas ideas que yo intentaba dominar y llevar a mi vida». Y un poco más adelante: «El amor de mi madre era obstinado, repentino, feral, mientras que el de mi abuela era discreto, casi civilizado, cordial; un amor que nunca te drena el corazón, pero que tampoco tiene por qué llenártelo (…) Cuando mi abuela estaba presente, siempre había esperanza. La esperanza estaba bastante bien».

La historia narra, a modo de memorias del propio autor, el desarraigo de un adolescente que no encaja del todo en la ciudad (Roma), en el idioma, en las costumbres que se ve obligado a vivir tras la expulsión de Egipto de su familia. Pero detrás de todo, más al fondo, hay historias de diáspora, de la constante persecución a los judíos en todas partes, y de la capacidad de ese pueblo para sobreponerse una y otra vez en todas las circunstancias. Una novela para disfrutarla, para saborearla y también para comprender que la patria es algo más que lo que delimitan las fronteras.