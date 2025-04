El gran Gatsby: La novela de una época

De todos los narradores que pueden encontrarse en la historia de la literatura pocos hay como Nick Carraway, el arquetipo del narrador testigo. Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul, Minnesota, 1896- Hollywood, California, 1940) nos descubre en ‘El gran Gatsby’ que quien nos cuenta esta historia no es el clásico narrador omnisciente en tercera persona, ni el narrador protagonista entregado a la subjetividad, sino un personaje con una gran capacidad de observación que llega a la Nueva York de 1922. Fue en la década de los llamados locos años veinte, o también la Era del jazz, cuando los clubs speakeasy y las flappers con su particular corte de pelo bob cut. Es en aquel tiempo cuando el narrador conoce al misterioso Jay Gatsby, un personaje singular y magnético. Nick Carraway es un joven que regresa de la Primera Guerra Mundial a su país, los Estados Unidos, y que viaja a Nueva York para buscarse la vida como agente de bonos. Allí es donde conoce a un singular vecino millonario con el que pronto se establecerá una conexión. Esta historia es una oda al sueño americano donde cualquiera puede reinventarse, con un cierto toque de un romanticismo triste. La historia que nos cuenta Fitzgerald a través de Nick Carraway atrapa algo de la idiosincrasia de una época en los Estados Unidos. La prosa evocadora de Fitzgerald, su psicología para describir a los personajes y a los paisajes, es superior a la de muchos escritores del siglo XXI. Francis Scott Fitzgerald era un narrador pleno por su dominio consumado del narrador testigo en ‘El gran Gatsby’, el estilo directo, la novela psicológica, y el lenguaje limpio que no renuncia a la evocación poética. Su nombre como escritor trasciende la literatura norteamericana para formar parte de la literatura universal.

Nórdica Libros ya había publicado anteriormente esta gran novela de Scott Fitzgerald, en tapa blanda y en una edición ilustrada, ahora la editorial publica una edición conmemorativa en tapa dura y conservando las ilustraciones de Ignasi Blanch. El escritor, miembro de la Generación perdida, es también autor de la recordada novela ‘Suave es la noche’. La muerte prematura de Francis Scott Fitzgerald podría ser uno de los factores por los que, a diferencia de Hemingway, Faulkner o Steinbeck, no lograse el Premio Nobel, si bien, por otro lado, la competencia para alcanzar este galardón era alta.

Cien años después desde la publicación de esta novela hacen de ella un clásico que al tratar pasiones universales como un amor imposible frente un matrimonio desgastado, el nuevo rico frente a una clase alta y sus códigos sociales, la seducción y el enigma de un personaje del tipo Jay Gatsby y la elegancia para contar las cosas de otro del tipo Nick Carraway, o empezar de nuevo en una década efervescente y a la vez intermedio entre las dos guerras mundiales, todo eso hace de este clásico universal una novela vibrante y contemporánea, y que sorprendentemente, a pesar de tramas y subtramas que en la literatura rusa del siglo XIX habría supuesto una novela voluminosa, ‘El gran Gatsby’ ronda las doscientas páginas, lo que la sitúa aún más próxima a un tipo de literatura cada vez más presente en nuestro tiempo, es decir, en cuanto a la extensión de la obra, pero no así en la prosa de Fitzgerald, mucho más pulida y evocadora, un referente en la literatura entre nombres citados anteriormente como Hemingway, Faulkner, o Steinbeck.

El protagonista de la historia, Jay Gatsby, es un millonario de West Egg que vive en una mansión en Long Island, una ubicación ficticia donde viven los nuevos ricos. Al otro lado de la bahía, en East Egg, vive Daisy Buchanan con Tom, su marido mujeriego, y de la que Jay Gatsby está enamorado. En East Egg viven los ricos de toda la vida. Sin embargo, la voz con capacidad de seducir al lector en esta novela es la de Nick Carraway, podríamos decir que es el alma de esta historia, quien ve lo que sucede, cómo lo ve, y la manera en que nos lo cuenta. Carraway se encuentra entre dos mundos, pertenece al círculo familiar de Daisy Buchanan, y a su vez es vecino de Gatsby, famoso por las fiestas en su mansión. El arco narrativo de esta historia tiene un punto de tragedia griega en la que el protagonista, Gatsby, llega a la riqueza desde la nada y persigue un ideal, el complicado amor con Daisy Buchanan. Entre tanto, se cruza la relación fatídica de Tom Buchanan con su amante Myrtle Wilson, y mientras Nick Carraway como espectador, que acabará defraudado por el cinismo de los ricos de East Egg.

Otro personaje en la trama, secundario pero significativo, es Jordan Baker, una amiga de Daisy Buchanan que es golfista profesional. Jordan Baker encarna el proceso de emancipación de la mujer por su independencia frente a Daisy, cabe señalar que dos años antes, en 1920, se aprobó el derecho al voto de la mujer en los Estados Unidos, si bien en la novela Scott Fitzgerald retrata a Jordan Baker con el cinismo de la élite de East Egg.

‘El gran Gatsby’ retrata una época, sin embargo, la maestría de Scott Fitzgerald convierte a su vez a esta novela en atemporal por las pasiones humanas de un amor imposible y la barrera entre el hombre hecho así mismo, un concepto muy americano, y la vieja aristocracia económica, más cínica. Esta novela de Fitzgerald puede provocar en el lector una dicotomía, por un lado, el eje protagonista de la narración a través de Jay Gatsby, y por otro, la potencia del narrador Nick Carraway, una de las grandes creaciones de Fitzgerald en esta novela.