Los libros que se pudieron vender (y mucho) en este Sant Jordi

El Sant Jordi de 2025 ha sido de récord, con más de 26 millones de euros facturados, lo que no es moco de pavo. Eso sí, frente a los dos millones de ejemplares de libros vendidos lucen orgullosas las siete millones de rosas que se despacharon -mis pobres matemáticas me dicen que más que triplican las rosas a los libros-. Pero claro que ha sido un buen año, no hay duda de que parece que la racha ascendente de ventas sigue con buena salud. Llevamos unos años de recuperación de lo perdido en lo peor de la última crisis editorial, que recordemos fue durísima. Veamos qué se vendió en este Sant Jordi: ‘Diagonal Manhattan’ (Columna) de Xavier Bosch, ‘Por si un día volvemos’ (Planeta) de María Dueñas y ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ (Random House) de Javier Cercas, se disputaron el honor de ser los autores de más éxito. Y también les fue bien a Joël Dicker, Sílvia Soler, Estel Solé, Roc Casagran, Manel Vidal Boix, Toni Cruanyes, Freida McFadden, Ildefonso Falcones y James Clear. El libro que no ha podido pelear por entrar en esa lista ha sido ‘El odio’, de Luisgé Martín, quien le dijo esto a TVE sobre el desistimiento de Anagrama respecto de su compromiso de publicar su libro: «Que se retire sin haber sido leído forma parte de sociedades prefascistas». Martín se ha explayado sobre las formas modernas de la censura en esas declaraciones al ente público, que de censura siempre ha sabido mucho, y todavía sabe bastante -quien le escuchaba era Xabier Fortes, experto en la materia-.