Cesare Pavese, la tragedia de vivir

Cesare Pavese, el gran escritor, figura central de la literatura italiana de posguerra, estaba convencido de que todo ser humano tenía un destino, inscrito en la piel, marcado en el cuerpo. El suyo era el suicidio, el «gesto», el que habría puesto fin a todas las palabras que había escrito a lo largo de los años. La idea de la muerte y la destrucción lo perseguía. Pavese llevaba el suicidio dentro como una maldición.

Para conjurar -al menos literariamente- ese destino trágico, el escritor francés Pierre Adrian ha escrito ‘Hotel Roma’, un magnífico relato centrado principalmente en el último año, los últimos meses, los últimos días, las últimas horas de Pavese en el Hotel Roma de Turín, con el objetivo de que ese gesto del suicidio no sea lo determinante, que ese gesto no sepulte la gran obra literaria de Pavese.

En su último registro en su diario, Pavese escribió «Todo esto da asco. No palabras. Un gesto. No escribiré más». Nueve días después se suicidó en una habitación del hostal Roma, en Turín. Tenía 42 años. Había abandonado la casa de la vía Lamarmora, donde vivía con su hermana María y con Ernestina, su tata. Pidió una habitación en el hotel Roma, le dieron una simple, con una cama estrecha con cabecera de hierro, un perchero, una silla, una mesa de madera, un teléfono negro colgado en la pared, la lámpara de plástico en la mesilla de noche, un sillón rojo. A la tarde le escribió la última carta a su hermana María, que estaba de vacaciones en la playa de Serralunga. Aquella noche, la madrugada del 18 de agosto, escribió la última página de su diario. Pero Pavese aún siguió vivo una semana más, hasta el sábado 26 de agosto. Del 18 al 26 de agosto, pasó nueve noches desesperantes en una ciudad desierta, cuando todo el mundo está en la playa. El domingo a media tarde un camarero, preocupado por no verle, golpeó varias veces la puerta de su cuarto. Forzó la puerta y halló su cadáver.

La conclusión la había anunciado unos días antes: «Un clavo saca otro clavo. Pero cuatro clavos hacen una cruz. He cumplido con mi papel público..., he hecho lo que he podido. He trabajado, he dado poesía a los hombres, he compartido las penas de muchos».

Pavese, el hombre atormentado, el escritor selecto y exquisito, siempre está presente. Ahora Pierre Adrian, en este hermoso libro nos invita a seguir sus pasos durante el último verano antes de su suicidio, a deambular junto a él en compañía de una hermosa joven de piel morena; ella, supuestamente, viene de París, él de Roma, y se encuentran en los andenes de la estación de Turín.

Con tacto y delicadeza Pierre Adrian nos lleva a los lugares donde Pavese dejó su huella: Santo Stefano Belbo donde nació, la ciudad calabresa de Brancaleone donde pasó unos meses confinado en 1935 y escribió ‘El oficio de vivir’; y luego Turín , sus restaurantes, sus cafés, los pasteles que amaba Pavese, su librería , la editorial Einaudi donde trabajaba. ‘Hotel Roma’ narra las etapas de esta peregrinación; recorre las calles de Turín y las colinas piamontesas, busca en los escritos e invoca amistosamente el fantasma de Pavese.

Ese recorrido no solo es geográfico, también íntimo y emocional. Y así vamos tras los pasos de Pavese, abriendo tramos de su diario y de sus novelas y escritos más singulares.

El libro nos trae también el memorable ‘Retrato de un amigo’, de su amiga Natalia Ginzburg, escrito poco después de la muerte de Pavese: «Ninguno de nosotros estaba allí. Él eligió morir cualquier día de aquel tórrido agosto, y eligió una habitación en un hotel cerca de la estación; quería morir en la ciudad que le pertenecía como a un extraño ».

Por último, juntos acompañaremos los últimos días de Pavese en el calor brutal de Turín.

Recuerda a Pasolini, al que no le gustaba Pavese y lo retrataba como feo e impotente, acomplejado, misógino. En las pocas fotos en blanco y negro que quedan de él vemos a un hombre solitario, de mirar torvo, que mete las manos en los bolsillos de un traje oscuro. Aunque murió después de la guerra, no hay ningún registro sonoro de su voz. «Es un hombre sin voz», dice Pierre Adrian. Muy cercano pero, al mismo tiempo, mudo. Al contrario que Pasolini, que se entregó al mundo por completo, física, brutalmente, Pavese siempre se quedó al margen. No se unió a la Resistencia como hicieron sus amigos, y si el régimen fascista lo confinó en 1935 fue casi por casualidad, porque algo había que hacer.

‘Hotel Roma’ es un luminoso viaje tras los pasos del escritor italiano. Pierre Adrian sabe capturar la tristeza de su alma, y retratar con delicadeza , a ese Pavese inadaptado al mundo en que vivía, solitario, que escribió para soportar la dolorosa tarea de vivir.

Pierre Adrian es una especie de moderno italianista que ya dejó prueba de ello con un excelente retrato de Pasolini, y que ahora consigue en ‘Hotel Roma’ con la misma exigencia e intensidad, devolver la vida de Cesare Pavese, recordarnos que la muerte no es el final y que la magnitud de la obra del italiano va mas allá y pervive entre los grandes.